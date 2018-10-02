В ГД представили проект о порядке публикации материалов о коррупции госслужащих

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, вводящий особый порядок для распространения в СМИ материалов о коррупции государственных и муниципальных служащих.

Предлагаемые поправки ориентированы на федеральные законы «О средствах массовой информации» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

«Предлагается в случае распространения средством массовой информации сведений о несоответствии расходов доходам лиц, в отношении которых осуществляется контроль за соблюдением соответствия расходов их доходам, обязать редакцию средства массовой информации направлять копии этих материалов в органы, осуществляющие надлежащий контроль, для проверки и информировании о результатах», — гласит пояснительная записка.

Кроме того, предлагается в случае распространения информации о наличии признаков преступления или правонарушения в работе должностных лиц, госслужащих или общественных объединений обязать редакцию СМИ предоставить копии материалов руководителям для проведения проверки по материалам и информировании о результатах.

Редакцию СМИ также хотят обязать опубликовывать полученный ответ о результатах проверки. А в случае непредоставления ответа редакция СМИ обязано направить копии этих материалов в органы прокуратуры.