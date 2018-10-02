В ГД представили проект о порядке публикации материалов о коррупции госслужащих

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, вводящий особый порядок для распространения в СМИ материалов о коррупции государственных и муниципальных служащих.
Предлагаемые поправки ориентированы на федеральные законы «О средствах массовой информации» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
«Предлагается в случае распространения средством массовой информации сведений о несоответствии расходов доходам лиц, в отношении которых осуществляется контроль за соблюдением соответствия расходов их доходам, обязать редакцию средства массовой информации направлять копии этих материалов в органы, осуществляющие надлежащий контроль, для проверки и информировании о результатах», — гласит пояснительная записка.
Кроме того, предлагается в случае распространения информации о наличии признаков преступления или правонарушения в работе должностных лиц, госслужащих или общественных объединений обязать редакцию СМИ предоставить копии материалов руководителям для проведения проверки по материалам и информировании о результатах.
Редакцию СМИ также хотят обязать опубликовывать полученный ответ о результатах проверки. А в случае непредоставления ответа редакция СМИ обязано направить копии этих материалов в органы прокуратуры.
Следующий проект Иванова содержит поправки в КоАП. Планируется ввести административную ответственность за несоблюдение предложенных правил. Это штрафы от пяти до десяти тысяч рублей для должностных лиц организаций, не предоставивших ответ по обращению СМИ. Для СМИ, не направивших соответствующе материалы, могут установить штраф для должностных лиц от 300 до 500 рублей, для юридических лиц — от трех до пяти тысяч рублей.
Источник: РИА Новости