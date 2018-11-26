Cosmo как предчувствие

— Один из самых крупных и свежих проектов — «Стань богатой». Как он родился? Почему женщине надо становиться богатой?

— Нам очень много пишут в редакцию, на сайт. У нас очень активная и общительная аудитория. Мы получаем огромное количество писем, которые говорят о том, что женщины в финансовых вопросах разбираются плохо. Мы либо думаем, что у нас деньги в тумбочке родятся (когда удачно выходим замуж), либо мы хотим сделать яркую карьеру, как Ангела Меркель. Очевиден запрос на то, как современной женщине совмещать работу, семью и увлечения, как добиться здесь баланса, гармонии и что для этого нужно. Но гармонии без денег все‑таки добиться тяжело — совсем независимой от финансов быть невозможно. Чтобы женщина могла принимать решения, чтобы она разговаривала с супругом на равных, должно быть уважение друг к другу, в том числе и в вопросах финансов. Женщина должна понимать, откуда берутся деньги. Очень часто неуважение в семье к мужчине рождается из‑за непонимания, как они тяжело зарабатываются.

Нас нигде не учат, как зарабатывать деньги, как их сохранить и грамотно потратить. Вот я, например, в своей жизни научилась их зарабатывать, мне это интересно, деньги ко мне отзывчивы. Но что с ними делать дальше — кроме волшебного слова «недвижимость», другие идеи мне в голову не приходили. Взаимодействие с ценными бумагами, с акциями, облигациями — для меня это была совершенно затаенная тема. Вопросом, как приумножить заработанное, я глубоко не заморачивалась.

Нас нигде не учат, как зарабатывать деньги, как их сохранить и грамотно потратить. Вот я, например, в своей жизни научилась их зарабатывать, мне это интересно, деньги ко мне отзывчивы. Но что с ними делать дальше — кроме волшебного слова «недвижимость», другие идеи мне в голову не приходили. Взаимодействие с ценными бумагами, с акциями, облигациями — для меня это была совершенно затаенная тема. Вопросом, как приумножить заработанное, я глубоко не заморачивалась.