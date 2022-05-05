Cosmopolitan, Harper’s Bazaar и Esquire будут работать под новыми названиями

Медиахолдинг Independent Media сохранит издания, которые ранее работали по лицензии американского конгломерата Hearst. Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг» и Men’s Health продолжат выходить, но сменят название. Об этом в интервью Peopletalk рассказала Наталья Веснина, генеральный директор медиахолдинга.

«Проекты, которые выходили под брендами Hearst, будут работать под новыми именами, в остальном же это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений», — сообщила топ-менеджер.

Что касается выпуска печатных версий, то пока этот вопрос для медиахолдинга остается открытым. Дефицит мелованной бумаги и компонентов для печати может привести к тому, что печатать журналы будет не на чем.

«Тем не менее при прочих равных вопрос продолжения принта в том или ином виде для нас остается открытым. Мы видим интерес к бумажным версиям как со стороны рекламодателей, так и со стороны читателей», — заявила глава Independent Media.

Что касается ухода иностранных рекламодателей, то для Independent Media он не остался незамеченным, однако, по словам Весниной, цифровые площадки гарантируют устойчивость медиахолдинга и «генерируют достаточный для деятельности компании доход».