24 июня Cosmopolitan запустил новый подкаст — Single, Swipe, Repeat. Это первый брендированный подкаст в портфолио издания. И, как можно догадаться из названия, делает его Cosmo вместе с Tinder.

По договору, Cosmo продвигает проект по всем своим каналам: сайт, соцсети, журнал. В ближайшем номере журнала будет опубликована целая полоса рекламы подкаста.

Во сколько такой проект обошёлся Tinder — не разглашается. Но как считают в Digiday, сумма должна быть в районе $1 млн.

Этот подкаст пока что первый в своём роде для издания, но в Cosmo надеются, что его успех поможет организовать потоковое производство таких проектов внутри редакции.

Для Tinder это не первый опыт брендированных подкастов. В 2016 году они делали проект DTR вместе с Gimlet, который продержался в эфире два сезона.

Иллюстрация: cosmopolitan.com