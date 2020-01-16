Cosmo.ru и печатный Cosmopolitan объединяются

Cosmopolitan объявил о контентной синергии редакций сайта Cosmo.ru и печатного журнала.

Главным редактором объединенной команды назначена Екатерина Великина (ранее — шеф-редактор Cosmo.ru). Алёна Пенева будет развивать бренд в качестве редакционного директора. Работа над сайтом в новом формате началась в декабре, а первый печатный номер выйдет в марте 2020 года.

Cosmopolitan выходит в России с 1994 года. Общая аудитория всех проектов под брендом Cosmopolitan превышает 25 млн пользователей.

Источник и фото: imedia.ru