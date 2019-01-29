Что делать, если с вас хотят взыскать миллион рублей

В декабре 2017 года, накануне новогодних праздников, я и мои коллеги Надя Федорова и Наташа Ковтун получили документы искового заявления от ректора Горного университета Владимира Литвиненко. Из иска следовало, что он собирается взыскать лично с нас троих 5 млн рублей за расследование «Как земли и здания стоимостью 7 млрд руб лей переходили от Горного университета к людям, близким к ректору вуза Владимиру Литвиненко» в газете «Деловой Петербург». Тогда все мы были ее штатными сотрудниками.

Иск был для нас полной неожиданностью. Во-первых, мы не получали досудебных претензий, хотя, как правило, недовольные герои начинают с этого. Во-вторых, прошло довольно много времени после публикации: она вышла 10 ноября 2016 года. В-третьих, материал был полностью основан на данных ЕГРЮЛ, выписках из Росреестра и других открытых документах, а также на данных с официального сайта самого Горного университета. К слову, часть из них позже исчезла с сайта. Для таких случаев журналист должен всегда сохранять скриншоты, что мы и делали.

Отдельным шоком была сумма исковых требований. Помимо нас, Литвиненко также потребовал 20 млн рублей с редакции «Делового Петербурга». Больше того, еще 30 млн рублей он требовал с общественной организации «Трансперенси Интернешнл — Россия», которая продолжила нашу историю расследованием «Миллиардер с горы», опубликованным 27 декабря 2016 года. Это астрономические цифры в тысячу раз выше средних компенсаций морального вреда в России.

Я была уверена в своей правоте: повторюсь, каждое предложение имело под собой документальные подтверждения. В материале описывалась схема операций с недвижимостью и землей на Миллионной улице в центре Петербурга, неподалеку от Эрмитажа, а также в поселке Солнечное в петербургском пригороде на берегу Финского залива. К слову, в публикации не было ничего порочащего. Мы лишь описали, как в поселке Солнечное на территории около 10 га, где планировалось строительство научной базы и база отдыха Горного университета, появились коттеджи и коммерческая недвижимость, которые принадлежат Владимиру Литвиненко и связанным с ним компаниям и людям. Также мы описали, как здание на Миллионной улице находилось в управлении Горного и было передано коммерческой компании. Найти информацию об этом мог любой: она доступна в ЕГРЮЛ и Росреестре, в которых желательно ориентироваться любому журналисту.

Увидев иск, я порадовалась, что не стала включать в историю данные от анонимных источников. С одной стороны, каждый серьезный журналист просто обязан работать с десятками, а то и с сотней информаторов и, разумеется, приводит их слова в текстах. С другой стороны, в рамках российского правосудия может и не сработать классический стандарт журналистики, который разрешает давать информацию от трех незнакомых между собой источников. Если вы прогнозируете судебный процесс, стоит искать подтверждения, даже если источников было десять, а не три. Подтверждений нет? Это еще не значит, что слова источников нужно убрать. Но нужно морально подготовиться к тому, что вы будете отвечать опровержением или заплатите штраф, хоть и сообщили читателю чистую правду. Я же решила, что информации из открытых баз более чем достаточно, чтобы обрисовать общую картину. И не пожалела об этом решении.