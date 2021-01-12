Профессия
Аналитика

Журналист в процессе: как работать в зале суда

Закон дает суду максимальную автономность при принятии решений. Поэтому и журналистам, и простым гражданам стоит познакомиться с правилами поведения в суде.

•   В здание суда можно проходить беспрепятственно, предъявив паспорт. Некоторые предметы (например, ножи) проносить нельзя. Некоторые суды требуют от СМИ заранее присылать заявку на пронос в здание своего оборудования.

•   Внутри здания вы можете производить съемку, в том числе и работников суда. В зале суда можно свободно снимать до начала заседания, в перерывах или после того, как судья объявил о завершении заседания.

•   Вы имеете право посещать все открытые заседания, аккредитация для этого не требуется. Постановление Пленума Верховного суда РФ (№35 от 13.12.2012 г.) говорит о том, что заседание не должно начинаться, если журналистам и слушателям не хватило места. В таком случае можно попросить судью о переносе заседания в другое помещение.

Вместе с экспертами Центра защиты прав СМИ разбираемся в сложностях работы журналистов в судах

 
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11 января 2021

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Профессия

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Журналист в процессе: как работать в зале суда
Вместе с экспертами Центра защиты прав СМИ разбираемся в сложностях работы журналистов в судах

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