Журналист в процессе: как работать в зале суда

Закон дает суду максимальную автономность при принятии решений. Поэтому и журналистам, и простым гражданам стоит познакомиться с правилами поведения в суде.

• В здание суда можно проходить беспрепятственно, предъявив паспорт. Некоторые предметы (например, ножи) проносить нельзя. Некоторые суды требуют от СМИ заранее присылать заявку на пронос в здание своего оборудования.

• Внутри здания вы можете производить съемку, в том числе и работников суда. В зале суда можно свободно снимать до начала заседания, в перерывах или после того, как судья объявил о завершении заседания.

• Вы имеете право посещать все открытые заседания, аккредитация для этого не требуется. Постановление Пленума Верховного суда РФ (№35 от 13.12.2012 г.) говорит о том, что заседание не должно начинаться, если журналистам и слушателям не хватило места. В таком случае можно попросить судью о переносе заседания в другое помещение.