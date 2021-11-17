Дизайн
Мастерство

Школа дизайна: как выбрать обложку

Нечего ставить на обложку? Проблема решается за 10 минут

 
Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
11
от
17 ноября 2021

Ноя 17, 2021

семинары

Клуб
Клуб молодого журналиста: самонадеянность автора
Разбираем текст из школьной газеты, которая существует в формате паблика в социальной сети «ВКонтакте»

Дизайн

Клуб
Школа дизайна: как выбрать обложку
Нечего ставить на обложку? Проблема решается за 10 минут

Профессия

Татьяна Мингалимова: «Выбираю темы, которые редко обсуждают по-честному»
Штрихи к портрету видеоблогера

Вам будет интересно: