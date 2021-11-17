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Школа дизайна: как выбрать обложку
Сергей Мешавкин
эксперт медиагруппы «Феномен»
Нечего ставить на обложку? Проблема решается за 10 минут
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№
11
от
17 ноября 2021
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Ноя 17, 2021
Клуб
Клуб молодого журналиста: самонадеянность автора
Разбираем текст из школьной газеты, которая существует в формате паблика в социальной сети «ВКонтакте»
Дизайн
Клуб
Школа дизайна: как выбрать обложку
Нечего ставить на обложку? Проблема решается за 10 минут
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Татьяна Мингалимова: «Выбираю темы, которые редко обсуждают по-честному»
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