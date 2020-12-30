Платформы, ковид и черные списки — тройной удар по доходам от рекламы

Британское издание What's New In Publishing (WNIP) опубликовало доклад по итогам 2020 года. По мнению экспертов, в уходящем году было три решающих фактора, которые повлияли на масс-медиа: интернет-платформы, блокировка ключевых слов в интернете и ковид-19.

Справиться со cложной ситуацией смогли те, кто не рассчитывал на рекламу как на единственный источник доходов и смог ответить на запросы аудитории в разгар коронавируса. Между тем свободное падение рекламного рынка поставило многие СМИ на грань выживания, а некоторые и вовсе перестали существовать.

Интернет-платформы становятся главными

По мнению британской исследовательницы Эстер Торп, причиной столь драматической ситуации стал не только ковид-19, но и политика интернет-гигантов. Таких, как Google, Facebook и Apple, которые сосредоточили в своих руках главные технические инструменты, касающиеся политики конфиденциальности, отслеживания запросов пользователей (tracking) и куки (cookie).

В начале 2020 года Google заявил, что постепенно перестанет поддерживать сторонние файлы cookie в своем браузере Chrome. Немного ранее Firefox и Apple Safari объявили об аналогичных мерах. Эти три браузера охватывают более 87% совокупного рынка, а это означает, что сторонние файлы cookie очень скоро исчезнут.

В отличие от Apple и Firefox, Google также сообщил, что стремится к поиску альтернатив. Еще в конце 2019 года компания объявила об инициативе под названием Privacy Sandbox, чтобы разработать набор открытых стандартов для «фундаментального повышения конфиденциальности в интернете».

Сейчас, заходя на любой сайт, мы видим всплывающее окно об использовании cookie, а далее идет вопрос о разрешении отслеживания. Чаще всего люди нажимают кнопку «нет». Не дав согласия на отслеживание своих предпочтений, мы уходим из поля зрения рекламодателя данного сайта, чего не происходит при прямом запросе в поисковой системе. Это означает, что как объект для поставщика рекламы мы потеряны.

Сейчас мы являемся свидетелями большой перестройки таргетированной рекламы, но большинство из нас этого не осознает.

Чем ответили СМИ?

Драматически меняющаяся ситуация заставила издателей создавать свои базы данных в рекламных целях. Так, газета New York Times, зафиксировав падение своего рекламного рынка во втором квартале этого года на 44%, начала работать над собственным бизнесом, развивая контекстный таргетинг в качестве замены сторонним файлам cookie.

Другие издатели создают свои собственные инструменты. Компания Vox Media запустила Concert Ad Manager, инструмент самообслуживания, позволяющий брендам создавать и развертывать масштабные рекламные кампании на торговой площадке Concert, куда входят такие издатели, как NBC Universal, Penske Media, Quartz и другие. Это особенно важный шаг в обеспечении доступности рекламы на сайтах издателей для небольших брендов.