Мнение зарубежных исследователей: как российские медиа освещали пандемию коронавируса

ТВ-версия пандемии резко отличалась от той, которую предлагали другие российские медиа. С конца марта и до июня (когда в большинстве регионов страны сняли строгие ограничения) авторы исследования наблюдали за молодыми независимыми изданиями: The Bell, The Insider, «Медиазона», «Медуза», «ОВД-Инфо» и «Проект».

Прежде всего они обратили внимание на то, что первые предупреждения об угрозе вспышки появлялись даже не в СМИ, а в социальных сетях — например, в публикациях медработников. Другой важный, по мнению авторов, пункт: молодые сайты — объект исследования — были не единственными, кто противостоял позитивным отчетам, представленным на телевидении. «Новая Газета» и «Дождь», два более опытных СМИ, выпускали в это время одни из наиболее качественных, по мнению исследователей, материалов. Также были отмечена работа англоязычного сайта The Moscow Times, Русской службы BBC, региональных блогеров, новостных порталов и иных «когда-то самостоятельных изданий, утративших со временем независимость под давлением государства».

Пока телевизионные программы формировали убедительную картину страны, готовой к вспышке коронавируса, другие медиа предлагали информацию прямо противоположную. Например, репортер «Медиазоны» Саша Богино вела ежедневный отчет из госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге, куда ее положили с подозрением на коронавирус.

Больничный дневник Богино позволил увидеть изнанку пандемии: переутомленных и незащищенных медицинских работников, антисанитарные условия (тараканы были постоянными героями ее фотографий и текстов). Несмотря на то, что официальным диагнозом Богино стала пневмония, девушка четыре раза сдавала тест на COVID-19 и ни разу не видела результаты. Под конец пребывания в госпитале Богино призналась психотерапевту, что ей страшно оставаться здесь, ее единственное желание — вернуться домой. «Не понимаю, как я буду физически и психологически восстанавливаться после больницы», — писала она. — «Психотерапевт говорит, что при выписке будет рекомендовать мне антидепрессанты».

Примерно тогда же, когда Сашу Богино положили в больницу, информация о пандемии заполонила российские социальные сети, блоги, новостные сайты. Большинство материалов были далеки от тех положительных сообщений, которые транслировались в эфире ТВ-программ. Например, в марте сайт «Проект», используя европейскую модель распространения болезней, спрогнозировал серьезную нехватку аппаратов ИВЛ и коек в отделении интенсивной терапии при условии, если Россия не примет карантинные меры.

Сообщения о нехватке масок, перчаток и иных средств индивидуальной защиты публиковали многие местные блогеры и медицинские работники. Негосударственные издания распространяли эти сообщения дальше, запуская по стране полномасштабную информационную сеть. Так, 26 марта, на следующий день после первого срочного обращения Путина к гражданам России, новостной сайт «Медуза» попросил медицинских работников рассказать, «что происходит прямо сейчас у них на работе».

На основе более чем 500 ответов 31 марта СМИ опубликовало статью, благодаря которой стало понятно — в стране повсеместная нехватка сотрудников, тестов на коронавирус, средств индивидуальной защиты. Показательный ответ прислала медсестра Кристина из Екатеринбурга: руководство больницы приказало ей и другим работникам самостоятельно сшить маски из марли. Обеспечить медиков специальными масками больница оказалась не в состоянии: «“Мы не Китай, у нас ничего нет”, — вот что мне говорят начальники», — сообщила Кристина.

Истории медицинских сотрудников стали основой для многих материалов негосударственных медиа. Тем не менее многие медики стали более аккуратными в своих выражениях после заявления Дмитрия Пескова: пресс-секретарь президента РФ посоветовал медикам обращаться в региональные министерства здравоохранения, а не газеты и СМИ.

Многие действительно столкнулись с негативными последствиями своих заявлений — угрозами штрафов и даже лишения свободы по закону о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом. Соответствующая поправка в Уголовный кодекс РФ была одобрена и принята в конце марта. Закон также коснулся и журналистов — особенно тех, кто занимался расследованиями в отдаленных регионах.

Например, в республике Коми независимый портал «7Х7» навлек на себя огонь постами о вспышке COVID-19. В конце марта «7Х7» сообщил о новом очаге заражений, возникшем в одной из больниц, и предположил, что распространителем мог стать заведующий отделением: медицинский сотрудник продолжал работать, несмотря на явные симптомы коронавируса. После этого региональный министр здравоохранения Дмитрий Березин поручил провести расследование и выяснить, насколько достоверной является эта информация. Директор «7Х7» был вызван в отделение полиции для дачи объяснений. Однако разбирательство в отношении портала так и не было начато: Дмитрий Березин и глава Коми Сергей Гапликов вскоре подали в отставку.

Новый официальный ответ, последовавший после публикации материала «Новой газеты», значительно отличался от предыдущего. Статья, вышедшая под названием «Смерть от коронавируса — меньшее зло», была посвящена вспыхнувшему в Чечне очагу коронавируса и фактическому преследованию зараженных: в материале говорилось, что жители республики стали бояться сообщать о наличии симптомов COVID-19 после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров прировнял зараженных к «террористам». Кадыров, его семья и приближенные и телохранители тем временем свободно перемещались по Грозному. Каждый из них дважды в день сдавал тест на коронавирус, что исключало, по словам Кадырова, любые риски заражения, — сообщалось в статье.

В связи с этим Елена Милашина, репортер «Новой газеты» и автор материала, задалась вопросом: «Успевают ли в Чечне тестировать еще кого-то кроме Кадырова и его окружения?»

Реакция последовала незамедлительно. Кадыров опубликовал пост, в котором угрожал Милашиной и заявлял, что «Новая газета» «потворствует деятельности иностранной агентуры». Дмитрий Песков назвал высказывание Кадырова «весьма эмоциональным», после чего добавил: «Но с другой стороны, сейчас и ситуация весьма эмоциональная».

«Многие темы, которые независимые СМИ старались затронуть в России, были близки и жителям других стран», — пишет Энн Купер. Новостные сайты предостерегали своих читателей о новых «ковидных» аферах, составляли списки сложностей, которые могли возникнуть при трудоустройстве в период пандемии, освещали то, как люди переживали кризис в детских приютах, домах престарелых, тюрьмах.

Пожалуй, ни один аспект пандемии не был удостоен столь пристального внимания, как официальная статистика смертности в России. Пока одни мировые СМИ следили за тем, как коронавирус распространяется по Европе и Америке, другие сравнивали показатели западных стран с низкими показателями России и задавались вопросом: «Что происходит?»