Составлен рейтинг стран, где убийства репортеров остаются безнаказанными

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Международный комитет защиты журналистов
Окт 31, 2019

Международный Комитет по защите журналистов, выступающий за свободу прессы во всем мире, составил рейтинг стран, в которых убийство репортера может легко остаться безнаказанным. Филиппины в нём лидируют с большим отрывом.

В сообщении Комитета отмечается, что 13 стран, попавших в список, представляют собой конфликтующие регионы, а также стабильные государства, где преступники, политики или чиновники прибегают к насилию, чтобы заставить журналистов замолчать. Россия тоже попала в рейтинг, заняв 11 место.

Рейтинг:

•   Филиппины (41 нераскрытое убийство)

•   Мексика (30)

•   Сомали (25)

•   Сирия (22)

•   Ирак (22)

•   Индия (17)

•   Пакистан (16)

•   Бразилия (15)

•   Афганистан (11)

•   Бангладеш (7)

•   Россия (6)

•   Южный Судан (5)

•   Нигерия (5)

В 2018 году лидером стали Филиппины (40 нераскрытых убийств журналистов), Пакистан (26), Сомали (25). Россия была на 6 месте с 18 убийствами, столько же в Сирии и на Шри-Ланке.

За 10 лет по всему миру были убиты 318 журналистов за свою профессиональную деятельность и в 86 % случаев эти преступления остались безнаказанными.

Источник: cpj.org
Фото: shutterstock.com
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