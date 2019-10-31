Составлен рейтинг стран, где убийства репортеров остаются безнаказанными

Международный Комитет по защите журналистов, выступающий за свободу прессы во всем мире, составил рейтинг стран, в которых убийство репортера может легко остаться безнаказанным. Филиппины в нём лидируют с большим отрывом.
В сообщении Комитета отмечается, что 13 стран, попавших в список, представляют собой конфликтующие регионы, а также стабильные государства, где преступники, политики или чиновники прибегают к насилию, чтобы заставить журналистов замолчать. Россия тоже попала в рейтинг, заняв 11 место.
Рейтинг:
• Филиппины (41 нераскрытое убийство)
• Мексика (30)
• Сомали (25)
• Сирия (22)
• Ирак (22)
• Индия (17)
• Пакистан (16)
• Бразилия (15)
• Афганистан (11)
• Бангладеш (7)
• Россия (6)
• Южный Судан (5)
• Нигерия (5)
В 2018 году лидером стали Филиппины (40 нераскрытых убийств журналистов), Пакистан (26), Сомали (25). Россия была на 6 месте с 18 убийствами, столько же в Сирии и на Шри-Ланке.
За 10 лет по всему миру были убиты 318 журналистов за свою профессиональную деятельность и в 86 % случаев эти преступления остались безнаказанными.
Источник: cpj.org Фото: shutterstock.com