CPJ: свыше 250 представителей СМИ и медиа находятся под арестом по всему миру

С начала 2018 года в 30 странах мира погибли 113 сотрудников СМИ, сообщает Международный комитет защиты журналистов CPJ.

По ее данным, число убитых журналистов в этом году на 14% больше, чем в 2017-м, когда произошло 99 подобных случаев.

Чаще всего журналисты погибают в Афганистане (17 смертей), Мексике (17) и Сирии (11). Следом по числу убитых сотрудников СМИ идут Йемен (8) и Индия (8). Дальнейший список выглядит следующим образом: США (6), Пакистан (5), Бразилия (4), Филиппины (4). В России, Центрально-Африканской Республике, Колумбии, Эквадоре и Сомали были убиты по трое журналистов за год.

Кроме того, свыше 250 журналистов находятся под арестом во всех уголках мира. Частым арестам подвергаются представители СМИ в Турции, Китае и Египте. Основной причиной является распространение фейковых новостей. Все эти люди отбывают официальное наказание. Есть и такие журналисты, которые находятся в заложниках или пропали без вести.

В топ-5 стран по количеству арестованных журналистов вошли Турция (68), Китай (47), Египет (25), КСА (16), Эритрея (16).

В докладе отмечается, что 98 % заключенных журналистов являются арестованными своими же правительствами; 13 % от общего количества заключенных в тюрьму журналистов являются женщинами; 30 % заключенных журналистов — фрилансеры.

Согласно данным, првиеденным в докладе, самыми рискованными темами, из-за которых преследуются журналисты, являются политика и госбезопасность.

Источник и иллюстрация: cpj.org