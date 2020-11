Битва за читателя: западные качественные СМИ запустили новую рекламу своих изданий

Как отмечают международные аналитики, пандемия усилила запрос на проверенную информацию. Это хорошо почувствовали качественные СМИ, сделав акцент в рекламных кампаниях на ценность себя как изданий, публикующих достоверные факты. Этот постулат лег в основу поиска новых рекламных слоганов, а также их визуальных и технических решений.

Прояснение ума

Международный новостной журнал Guardian Weekly, принадлежащий старейшей британской Guardian Media Groupe, поставил во главу угла рекламный слоган «Найди ясность» (Find Clarity).

Рекламные менеджеры издания исходили из того, что сейчас у людей есть потребность в определенности и ясности: что происходит в мире, что происходит в повседневной жизни, что происходит с коронавирусом и пандемией.

В результате на улицах Берлина и Дублина появились огромные рекламные билборды Guardian Weekly, которые призывают жителей «найти ясность» во все более хаотичном и запутанном мире. А сам журнал подается как возможность для читателя по-иному взглянуть на новости, предлагая глобальную перспективу и момент «паузы для размышлений».

Превратить путаницу в ясность

«Наша новая кампания Guardian Weekly основывается на ключевом понимании, что новости для читателей в 2020 году не только жизненно необходимы, но и должны быть предельно понятны, — говорит креативный директор собственного креативного агентства The Guardian Сэм Джейкобс. — Наш журнал дает читателям взвешенный, глобальный взгляд на текущие события, эффективно превращая путаницу в ясность».

В креативном агентстве The Guardian был разработан графический рекламный прием, основанный на противостоянии сюрреатистического хаоса и простой ясности. В визуальном воплощении это выглядит так: билборд делится на две части — на одной — запутанная проблема в виде графической путаницы, на другой — обложка журнала с надписью: «Найди ясность».

The Guardian традиционно определяет три главных темы года. В 2020, по версии издания, — это коронавирус, Трамп и окружающая среда. Эти три темы и были вынесены на рекламные щиты международного Guardian Weekly. «Мир запутан (о коронавирусе) — найди ясность», «Мир в кризисе (об экологии) — найди ясность», «Мир абсурден (Трамп) — найди ясность».

Рядом с иллюстрациями на щите изображена обложка Guardian Weekly, предлагающая людям «найти ясность» на страницах журнала. Символично и понятно для уличной рекламы.

«Желая проиллюстрировать наше запутанное и подчас абсурдное время, мы получили эффектный визуальный креатив, — говорит директор бренда Guardian News and Media Кейт Дэвис. — Мы хотим не только продвинуть Guardian Weekly, но и подчеркнуть силу Guardian в предоставлении читателям всего мира четкой и надежной журналистики».

Guardian Weekly планирует продолжить свою рекламную кампанию в интернете, в социальных сетях, на ютубе и в твиттере.

Разделить общее чувство разочарования

Если Guardian борется за внимание европейской аудитории (17% читателей журнала Guardian Weekly — это жители европейских стран), то другой британский классический либеральный еженедельник The Economist, достаточно популярный в Великобритании, обратил свои взгляды в сторону США. Последняя рекламная кампания журнала проходила в основном для целевой американской аудитории.

The Economist уделил много места теме президентских выборов в США, а рекламную кампанию построил на игре слов с использованием самого названия журнала, а также кроссвордном построении фраз от слова Economist.

Все слоганы нынешней рекламной кампании The Economist особо подчеркивают объективный и беспристрастный взгляд журнала, делая акцент на качестве предоставляемой информации. А сама игра со словами и буквами отсылает к интеллектуальности и серьезности еженедельника.

Вот некоторые слоганы этой кампании: «Никакого хайпа», «Никакой кликбейта», «The Economist — необычно централен», «The Economist — самый значимый выбор нашего времени».

«С помощью игры слов мы представляем наш бренд и контент новой аудитории, которой интересен глобальный взгляд на события, формирующие наш мир сегодня», — говорит Ким Миллер, директор по маркетингу журнала.

The Economist надеется привлечь новых читателей, в том числе более молодую женскую аудиторию, с помощью этой кампании, которая проводится также в социальных сетях и в цифровых изданиях, таких как Wired, The Wall Street Journal, The Washington Post, HuffPost и Quartz.

Обретая возможности

Тем временем американская медиакорпорация Bloomberg запустила новую рекламную кампанию «Обретая возможности», которая была разработана для продвижения цифровых подписок. По данным Digiday, это самая крупная на сегодняшний день маркетинговая кампания медиа с многомиллионными доходами. В рамках кампании был создан 30-секундный рекламный ролик, специально для платформ OTT, таких как Hulu, Amazon Fire и YouTube TV, а также для социальных сетей.

Кампания рассказывает потребителям о «надежных, основанных на данных глобальных деловых новостях и идеях Bloomberg Media как об основном ресурсе для многогранной глобальной бизнес-аудитории».