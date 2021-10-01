«Я не знаю с чего начать»: как бороться со страхом чистого листа

Начать что-либо всегда сложно. В голове может быть огромное количество идей, но выразить свои мысли на бумаге бывает трудно. На помощь в такой ситуации приходят различные техники и методики, которые упростят процесс воплощения идеи.

Фрирайтинг

Это техника, для которой требуется лишь лист бумаги, и заключается она в хаотичном, механическом и свободном написании всех мыслей, что приходят в голову. Записывать свои мысли можно и на ноутбуке в любой текстовой программе, будь это Word или что-то более интересное. Например, сайт WriteOrDie, на котором можно получить интересный визуал и множество инструментов управления. Он был оценен многими писателями и копирайтерами, про него писали The Guardian, и главная его фишка — система наказания в случае, если процесс написания замедлился. «Суровость» наказания зависит от режима, который выбирает пользователь. От «нежного» до режима «камикадзе».

Методик у фрирайтинга множество. Так, искать вдохновение можно в стиле Гоголя, который еще в 19-м веке написал Сологубу в письме о том, что если исписать лист бумаги фразой «мне сегодня что-то не пишется», то мысль неожиданно придет в голову, а за ней и все остальное.

Существуют иные методики. Хемингуэй писал: «Пиши пьяным, редактируй трезвым». Но совсем необязательно писать в измененном сознании. Прослушивание музыки на фоне, смена обстановки и температурных условий также могут повлиять на творческий процесс.

Можно менять жанры и пробовать писать в других, совершенно непривычных для автора, или попробовать озвучить свои мысли на диктофон и записать получившееся. Также писать «от противного», то есть на темы, которые интересуют меньше всего, письменно объясняя почему, тогда мозг постепенно начнет генерировать новые идеи.

Интеллект-карты (ментальные карты)

Это методика, основанная на логических связях между элементами. Ее предложил психолог Тони Бьюзен. Создавая связи, необязательно ограничиваться только текстом. Дополнять карту можно фотографиями, несущими в себе определенную информационную нагрузку, а ветви, соединяющие связи, можно сделать разноцветными, чтобы легче было связать одну мысль с другой.

С помощью этого метода можно легко конспектировать готовый текст или создать свой, полноценный.

Кьюбинг

Это теоретический подход к проблеме. Он заключается в рассматривании темы будущего материала через грани куба. 6 граней — это:

1. Описание

2. Сравнение

3. Ассоциации

4. Анализ

5. Использование

6. Оценка

Описание помогает определить тему текста, а благодаря сравнению можно сопоставить ее с другими. Тема может вызывать какие-либо ассоциации, которые могут помочь в завершении текста. А анализ нужен для разбора материала, его контекста, содержимого. Использование объясняет, какой аудитории может быть полезна данная тема, а оценка — это выражение собственной точки зрения по отношению к ней. Все эти «грани» помогают найти правильный фокус в тексте и сделать его максимально полноценным.

Также существует методика, в которой вместо граней выступают шляпы, и называется она «Шесть шляп мышления». Под шляпами подразумеваются разные точки зрения, и каждая выступает за определенный способ решения. Этот способ реализовать сложнее остальных. Поочередно «надевая» каждую из шляп, человек примеряет на себя разные мнения. Так проблема рассматривается с разных сторон.

Например, зеленая шляпа отвечает за творческое мышление и необычный подход к теме, а красная шляпа предлагает прислушаться к внутреннему голосу и двигаться интуитивно, основываясь на эмоциях.

Генераторы идей

Генераторы приходят на помощь, когда нужно нащупать идею. Такие инструменты доступны онлайн: например, генератор идей от Артемия Лебедева. А на сайте WebCanape можно сгенерировать целый заголовок.

Всевозможные схемы, генераторы идей и даже сайты, которые помогают набивать руку и придумывают наказание, помогут вам, если творческий процесс застопорился. Главное — помнить, что вдохновение обязательно придет