Креатив во время пандемии

ДОСТАВКА НА ДОМ

ЕЛЕНА БЕГЛЯК, главный редактор, ежедневная газета «Речь», город Череповец, Вологодская область

На первую нерабочую неделю наше руководство закрыло нас на карантин. Такое в 100-летней истории нашей газеты произошло впервые — газета выходила даже в годы войны. Редакция была в шоке, но быстро перешла на оперативную работу в интернете.

Мы распространяемся по подписке и в розницу через сеть своих киосков, которые тоже закрыли. Среди подписчиков много пожилых людей, которым нельзя выходить из дома, которые не знакомы с интернетом и у которых в телевизоре только 20 федеральных каналов и ни одного местного, городского. Приняли решение, что, если не снимут карантин, каждый день будем дежурить в редакции и по телефону РАССКАЗЫВАТЬ нашим читателям, что происходит. К счастью, этот план не потребовался — через неделю мы возобновили работу, но из 26 киосков открыли только половину. На 300-тысячный город — это капля в море. Некоторым нашим подписчикам было невозможно добираться до работающих киосков. Вот что мы сделали.

1. Договорились с волонтерами, которые покупали для пожилых еду и лекарства, что они по просьбе наших подписчиков прихватят и газету из ближайшего открытого киоска.

2. Некоторым людям привозили газету сами журналисты — до почтового ящика. Две недели именно таким способом газету получали примерно 10 процентов наших подписчиков.

3. Тем, кому не могли возить газету ежедневно, пересказывали свежий номер по телефону из редакции.

В результате мы подружились с нашими подписчиками, которые читают нашу газету много лет. Надеемся, что они и дальше останутся к нам лояльными и оформят подписку на следующее полугодие. Получили много благодарностей в виде звонков в редакцию и писем (!), ощутили, что есть еще немало людей, которые любят «бумагу», любят именно нашу газету, и поэтому в нашей работе газетных журналистов по-прежнему много смысла!

НЕСКУЧНЫЙ КАРАНТИН

ЕЛЕНА ЯЦЕНКО, всероссийская газета для детей и подростков «Пионерская правда» (Москва)

С введением режима самоизоляции в марте 2020 года редакция объявила акцию «Нескучный карантин». Мы публикуем на сайте pionerka.ru творческие задания для школьников, приглашаем читателей выполнять задания в форме сочинений, рисунков, фотографий, видеосюжетов. В рамках акции на нашем сайте уже были объявлены «День чистоты», «День настольных игр», «День книги», «День иллюстратора», «День юмора», «День комнатных растений», «День домашнего театра», «День семейной фотографии» и другие.

Редакция регулярно получает выполненные ребятами из разных городов России задания и публикует их на страницах газеты, сайте и в социальных сетях.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ

ЮЛИЯ ИЗМАЙЛОВА, главный редактор газеты «Молодой ленинец», город Пенза

Как только в нашем регионе ввели режим повышенной готовности, нам пришлось отменить все прямые линии с чиновниками, общественниками и просто интересными жителями нашего города, которые обычно проходили в редакции. Но чтобы оставаться на связи с читателями и живо реагировать на их запросы, мы организовали прямые линии с анонсом «Главный редактор «МЛ» всегда на связи!». Для этого потребовались:

• отдельная сим-карта на телефон,

• электронный журнал учета звонков для фиксации ФИО обратившегося, контактов и самого вопроса;

• анонсы прямой линии в каждом выпуске газеты с указанием даты и времени, когда можно обратиться с вопросом.

Такую форму работы используем до сих пор. В неделю на это отводится 4–5 часов. Кроме того, читатели имеют возможность отправлять свои вопросы в сообщениях. Если вопросы касаются непосредственно работы редакции, точек продаж газеты, доставки газет на дом, подписки на дому, информации о полезных телефонах в период самоизоляции, то дозвонившийся сразу получает на них ответ. Если для ответа на вопрос требуется консультация специалиста (например, по пенсиям, ЖКХ, оказанию медицинской помощи и т.д.), направляем запрос в соответствующее ведомство и отслеживаем, чтобы наш читатель как можно быстрее получил ответ. Если получаем несколько звонков по одной и той же проблеме, разумеется, готовим публикацию на эту тему в газете.

В неделю я принимаю порядка 100 звонков. Это помогает мне узнать, какие темы особенно интересуют на самоизоляции наших читателей. В большинстве своем — это представители старшего поколения, которые входят в особую группу риска. Поскольку социальные учреждения сейчас закрыты и сами пенсионеры не выходят из дома, многие не знают, как на самоизоляции оплатить услуги ЖКХ, оформить субсидии и льготы, газета подсказывает, как это сделать.

Газета «Молодой ленинец» продолжает выпуск трех социально значимых проектов — «Шпаргалки по коммуналке», «Будь здоров!» и «Пенсионная книжка». Прямые линии позволяют наполнять их наиболее актуальными сейчас публикациями. Мы поддерживаем обратную связь со своей аудиторией, а она в свою очередь благодарит еженедельник купленным свежим номером или подпиской. Один из читателей как-то сказал: «До собеса и поликлиники сейчас не дозвонишься, зато редактор «МЛ» всегда на связи!»

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ ЧИНОВНИКИ И КОТИКИ

ДЖУЛИЯ ИСКАНДАРОВА, редакция газеты «Менделеевские новости», г. Менделеевск, Республика Татарстан

В период пандемии «Менделеевские вести» создали проект, направленный на поддержку представителей старшего поколения, — «Добрые дела». Издание организовало доставку газеты пенсионерам, а также помогает решить житейские вопросы.

Также команда редакции организовала проект совместно с администрацией города, направленный на решение проблем жителей, под названием «Диалог с жителями». В ходе проекта в социальной сети «ВКонтакте» удалось собрать все вопросы населения, которые возникают в период пандемии коронавируса. На эти вопросы оперативно отвечают мэр города и руководители служб и ведомств.