На российском бумажном рынке новый кризис

Мир стал маленьким. Очень маленьким. И если что-то случается на одном конце света, то на другом — обязательно будет эхо.

Пока цены на сланцевый газ в США были низкими и пластиковые материалы было производить выгодно, никто не задумывался об экологии, а на долю картона в течение 10 лет стабильно приходилось чуть более 40% мировых продаж упаковочных материалов. Но вот газ начал дорожать, и бумажная упаковка становится все более востребованной.

Повсеместный переход к удаленной работе и онлайн-обучению в условиях пандемии COVID-19 усилил тенденцию к сокращению выпуска бумаги для печати. В результате остановок и локдаунов сначала в Китае, а затем и во всем мире мировое производство бумаги снизилось на 1,8% в 2019 году и на 2,3% в 2020 году.

В 2021 году в Европе продолжилось закрытие мощностей по производству бумаги для полиграфии или их перепрофилирование. Уже объявлено о новых сокращениях объемов в ближайшие годы.

И онлайн-торговля стала диктовать рынку свои правила: должно быть больше упаковки, а не прессы и книг. Из всех сегментов отрасли от пандемии меньше всего пострадало, и даже подросло, производство картона — благодаря спросу со стороны бурно растущей электронной коммерции.

До пандемии на картон приходилось только 50% в общем производстве бумаги в мире (из 416 млн тонн), к концу 2022 года его доля составит уже две трети, говорится в отчете о состоянии бумажной промышленности компании Euler Hermes.

Дороже некуда

В России, даже по данным Росстата, производство бумаги сократилось более чем в 2,5 раза по отношению к 2017 году. Бумажные комбинаты переключаются на более маржинальное производство упаковки. К тому же при существующей конъюнктуре российским производителям стало выгоднее продавать целлюлозу и бумагу на внешние рынки.

Газетная бумага — давняя специализация отечественного леспрома. Россия в последние годы занимала второе место в мире по ее экспорту (более 1 млн тонн в год), уступая только Канаде. Но теперь спрос на «газетку» за рубежом упал больше чем на 20%, наш экспорт газетной бумаги, по данным ФТС, снизился на 14,7%, и так необходимую валюту «генерит» уже оберточная бумага и целлюлоза.

В результате сегодня на внутреннем рынке лишней бумаги просто нет. И под заказ — тоже нет. Раньше можно было рассчитывать на импорт. Но сейчас европейские поставщики строго квотируют российских заказчиков — самим не хватает качественной бумаги для печати.