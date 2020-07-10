Как критика и самокритика помогает совершенствоваться

Методы, которые изменят сознание
Основная часть работы писателя — это критика:
отсеивание лишнего, компоновка, конструирование,
вычеркивание, исправление, вычитывание.
Т. С. Элиот
Неудачи никак не обойти, даже самым успешным журналистам когда-либо доводилось выслушивать критику или испытывать проблемы в творчестве. Обычно это происходит в начале карьеры, но было и много таких, кто сперва добился признания, а затем в какой-то момент обнаруживал, что интерес к его творчеству угас, а новые идеи, как назло, не приходят в голову. Кто-то вернул себе прежнюю популярность, но многие так и не сумели снова взобраться на олимп. «Подняться на вершину просто, а удержаться — нужно уметь».
Возможно, если вы только собираетесь окунуться в стезю профессиональной журналистики, вы столкнетесь с отказами от редакций.
Отказ — это всего лишь чье-то мнение. Отказавший вам человек может быть прав, но может и ошибаться. Если вы получили отказ, не стоит отчаиваться. Вам стоит продолжить писать, искать редакции, отправлять свои тексты и самосовершенствоваться.
Прочтите статьи людей, которые в прошлом получали отказы, но в последствие приобрели популярность или заняли хорошую должность в журналистском деле. Возможно, это поспособствует поддержанию вашего боевого духа, и вы сможете сделать уникальный репортаж, который «выстрелит».
Критика
Критика имеет разное влияние: негативное и позитивное. Критика является конструктивной (позитивной), если в ней соблюдены правила, а иначе — это неоправданная ненависть к вам и вашему творчеству.
Вы должны научиться отделять бесполезную критику со стороны от действительно ценной информации, конструктивно реагировать на критику. Критика — это часть вашего успеха.
Если вы вложили сердце и душу в свой проект, то вы естественно захотите защитить его. Но если вы хотите развиваться, то научитесь принимать обратную связь: приятную или нет. Это поможет вам найти баланс между всеми мнениями.
Критика должна соответствовать трем критериям:
1. Публичность: настоящие имя и личность критикующего субъекта должны быть известны, а его критика должна быть направлена на вас или ваши работы. В век цифровых технологий не обязательно высказываться в лицо, достаточно написать пост, статью, записать видео с указанием авторства.
2. Аргументированность: критикующий субъект должен рассматривать только предмет критики с применением аргументов, расчетов и фактов.
3. Доброжелательность: критикующий субъект не должен переходить на личности, оскорблять, унижать, указывать и т. п.
Если критикующий соблюдает правила оценивания, значит, в большинстве случаев его замечания заслуживают быть замеченными в вашей работе.
Если критика конструктивна, вы можете использовать ее как стимул в развитии и стать более образованным и всесторонне развитым человеком. Если же единственная цель критики — навредить вам (деструктивная критика), вы можете поработать над тем, чтобы научиться игнорировать подобные высказывания.
Отсутствие критики — плохой показатель. Значит, вашу работу не замечают или считают настолько незначительной, что даже время на критику тратить не хотят.
Теперь перейдем непосредственно к практике — методам, которые могут помочь в преодолении проблем из области психологии.
Своя точка зрения
Это первый шаг на пути к тому, чтобы научиться справляться с критикой. Вам необходимо научиться понимать, чем обусловлено мнение человека, каковы его намерения. Если это близкий, проверенный человек или руководитель, есть вероятность, что он просто хочет вам помочь добиться лучших результатов. Но когда критика исходит от якобы друга, того, кто им притворяется, или даже от вашего настоящего врага, тогда вам следует посмотреть повнимательнее — в ваших ли интересах действует человек или нет.
Постарайтесь брать во внимание не только способ подачи, но и суть высказывания. Бывает непросто увидеть, что человек говорит вам что-то справедливое, над чем вы могли бы поработать и стать лучше.
Умейте принимать тот факт, что вы не идеальный. Если вы хотите иметь возможность получать хотя бы немного обратной связи на свои действия, тогда вы не должны считать, будто все всегда делаете правильно. У каждого человека есть свои недостатки, и если вы не видите своих, значит, просто не анализировали себя так внимательно, как следовало бы.
Но если вы так стараетесь быть идеальным человеком, регулярно напоминайте себе о том, что анализ своих неудач и недостатков сделают вас лучше. «Что нас не убивает, делает сильнее»
Дослушивайте мнение до конца и не перебивайте критикующего. Дайте ему полностью высказаться. Возможно, вы потратите кучу времени ради получения двухсекундной важной информации.
Самое важное, что вы можете сделать, — сохранять уверенность в себе. Неважно, что люди говорят о вас. В любом случае последнее слово будет за вами. Будьте уверены в себе и совершенствуйтесь с каждым днем.
Если вы недовольны собой, значит, вы плохо себя знаете. Спросите: кем вы являетесь на самом деле и в чем проявляется недовольство? Составьте список того, что вам в себе не нравится и исправьте в себе. Возможно, вам поможет метод «25 бобов».
«25 бобов»
Это метод одного из гениев в области мотивации. Суть заключается в том, что вы кладете 25 бобов в левый карман и начинаете работать над проблемными местами в своем творчестве. В течение дня нужно проработать заданное количество проблем. После каждой доработки проблемы, перекладывайте один в правый карман. Будьте уверены, что в какой-то момент вы получите положительный результат, а если нет, то бобов всегда можно взять побольше или заменить их нарисованными квадратиками на листе.
Суть метода — не опускать руки, доводить дело до конца и, в случае успеха, стимулировать себя на новые свершения.
Анализируйте свои ошибки. Цель не в том, чтобы найти, кто виноват, а в том, чтобы понять, что надо сделать по-другому в следующий раз.
Работайте над внутренним миром
Если после каждой конструктивной критики вам хочется забросить дело, которым вы занимаетесь, вы начинаете защищаться и чувствуете себя абсолютно расстроенным, тогда вам пора поработать над своим внутренним миром. Старайтесь принимать свои неудачи и будьте готовы услышать замечания от профессионалов своего дела о том, в чем вам следует совершенствоваться. Жизнь — это непрерывное развитие, эволюция; не принимая этот факт, вы скоро окажетесь на обочине позади тех, кто растет и самосовершенствуется. Постарайтесь сосредоточиться на сути и намерении критики, а не на всех тех грубых и обидных словах, сказанных в ваш адрес.
Возможно, вам помогут следующие советы:
1. Вопрос себе. Если вы испытываете подавленное состояние от какой-то проблемы, воспользуйтесь следующей техникой: придумайте шесть причин события, которое выбило вас из колеи. Найдя возможные причины и поняв, что они не обязательно касаются вас лично, вы улучшите свое эмоциональное состояние.
2. Воля эмоциям. Контролируйте свои эмоции. Не устраивайте скандал каждый раз, как кто-то произносит в ваш адрес неприятное слово или высказывает неоправданно грубые замечания.
1. Репутация. Если люди будут считать вас чувствительным, они будут менее откровенны с вами, а также будут всячески стараться вывести из себя, пользоваться вашим слабым местом.
Стоит внимания?
Иногда вы можете прийти к выводу, что в обратной связи нет ничего конструктивного. Расскажите о проблеме другу или коллеге, чтобы узнать их мнение. Если они согласятся в том, что подобная критика является необоснованной и несправедливой, идите вперед и забудьте об этом.
Не расстраивайтесь, если вам не удается просто отбросить неприятные слова, высказывания. Чтобы перестать беспокоиться о том, что про вас подумают, требуется практика.
Если критика конструктивна, ее цель — направить вас по пути самосовершенствования, а не привести вас в уныние и заставить чувствовать себя ни на что негодным.
В чужом теле
Если вы определили, что критика является абсолютно деструктивной и обидной, вы можете подумать о том, почему человек говорит это — так вы сможете понять, зачем он так говорит. Поставьте себя на место этого человека. Поймите его истинные мотивы. Сыграйте роль психолога и попробуйте определить проблему сами.
Манеры — лицо журналиста
Когда вы получаете критику, вне зависимости от результата, не забудьте поблагодарить человека за высказывание субъективного мнения и время, потраченного на прочтение и оценивание вашей работы.
Самокритика
Вы можете не обращать внимания на критику других, но игнорировать мнение внутреннего критика не удастся. Внутри себя вы можете сомневаться, быть уверенным, испытывать страх.
Именно внутренний критик виноват в том, что множество неожиданных и хороших идей не рождаются на бумаге.
Внутренняя гармония
Есть несколько психологических приемов, которые помогут вам с собой подружиться.
1. Медитация. Она способствует нахождению общего языка со своим внутренним критиком. Воспоминания, осознание желаемого и представление его, определение цели, «путь отхода» (второе желаемое), эксперименты — вот что в себя включает «шавасана». Вы должны полностью отключиться от окружающего мира и попытаться по максимуму держать голову пустой. Как только мысль промелькнет, начните процесс заново. Старайтесь ежедневно уделять хотя бы 20 минут данному приему, и вы обязательно со временем почувствуете результат.
2. Отдаться проблеме или «Отсрочка» беспокойства. Иногда, чтобы справиться с проблемой, стоит думать о ней почаще. Один из способов избавиться от проблемы — это обдумывать ее строго в определенное время; уделять ей по 20-30 минут каждый день. Строгие требования к выполнению: терпеть и выполнять в одиночку. Со временем вы почувствуете, что данная проблема вас не беспокоит, и вы стали чувствовать себя намного лучше.
Все эти приемы могут помочь вам и в профессиональной, и в обычной жизни. Ведь журналисту очень важно быть в гармонии с собой и окружающими.