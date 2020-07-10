Как критика и самокритика помогает совершенствоваться

Основная часть работы писателя — это критика: отсеивание лишнего, компоновка, конструирование, вычеркивание, исправление, вычитывание. Т. С. Элиот

Неудачи никак не обойти, даже самым успешным журналистам когда-либо доводилось выслушивать критику или испытывать проблемы в творчестве. Обычно это происходит в начале карьеры, но было и много таких, кто сперва добился признания, а затем в какой-то момент обнаруживал, что интерес к его творчеству угас, а новые идеи, как назло, не приходят в голову. Кто-то вернул себе прежнюю популярность, но многие так и не сумели снова взобраться на олимп. «Подняться на вершину просто, а удержаться — нужно уметь».

Возможно, если вы только собираетесь окунуться в стезю профессиональной журналистики, вы столкнетесь с отказами от редакций.

Отказ — это всего лишь чье-то мнение. Отказавший вам человек может быть прав, но может и ошибаться. Если вы получили отказ, не стоит отчаиваться. Вам стоит продолжить писать, искать редакции, отправлять свои тексты и самосовершенствоваться.

Прочтите статьи людей, которые в прошлом получали отказы, но в последствие приобрели популярность или заняли хорошую должность в журналистском деле. Возможно, это поспособствует поддержанию вашего боевого духа, и вы сможете сделать уникальный репортаж, который «выстрелит».

Критика

Критика имеет разное влияние: негативное и позитивное. Критика является конструктивной (позитивной), если в ней соблюдены правила, а иначе — это неоправданная ненависть к вам и вашему творчеству.

Вы должны научиться отделять бесполезную критику со стороны от действительно ценной информации, конструктивно реагировать на критику. Критика — это часть вашего успеха.

Если вы вложили сердце и душу в свой проект, то вы естественно захотите защитить его. Но если вы хотите развиваться, то научитесь принимать обратную связь: приятную или нет. Это поможет вам найти баланс между всеми мнениями.

Критика должна соответствовать трем критериям:

1. Публичность: настоящие имя и личность критикующего субъекта должны быть известны, а его критика должна быть направлена на вас или ваши работы. В век цифровых технологий не обязательно высказываться в лицо, достаточно написать пост, статью, записать видео с указанием авторства.

2. Аргументированность: критикующий субъект должен рассматривать только предмет критики с применением аргументов, расчетов и фактов.

3. Доброжелательность: критикующий субъект не должен переходить на личности, оскорблять, унижать, указывать и т. п.

Если критикующий соблюдает правила оценивания, значит, в большинстве случаев его замечания заслуживают быть замеченными в вашей работе.

Если критика конструктивна, вы можете использовать ее как стимул в развитии и стать более образованным и всесторонне развитым человеком. Если же единственная цель критики — навредить вам (деструктивная критика), вы можете поработать над тем, чтобы научиться игнорировать подобные высказывания.

Отсутствие критики — плохой показатель. Значит, вашу работу не замечают или считают настолько незначительной, что даже время на критику тратить не хотят.

Теперь перейдем непосредственно к практике — методам, которые могут помочь в преодолении проблем из области психологии.

Своя точка зрения

Это первый шаг на пути к тому, чтобы научиться справляться с критикой. Вам необходимо научиться понимать, чем обусловлено мнение человека, каковы его намерения. Если это близкий, проверенный человек или руководитель, есть вероятность, что он просто хочет вам помочь добиться лучших результатов. Но когда критика исходит от якобы друга, того, кто им притворяется, или даже от вашего настоящего врага, тогда вам следует посмотреть повнимательнее — в ваших ли интересах действует человек или нет.

Постарайтесь брать во внимание не только способ подачи, но и суть высказывания. Бывает непросто увидеть, что человек говорит вам что-то справедливое, над чем вы могли бы поработать и стать лучше.

Умейте принимать тот факт, что вы не идеальный. Если вы хотите иметь возможность получать хотя бы немного обратной связи на свои действия, тогда вы не должны считать, будто все всегда делаете правильно. У каждого человека есть свои недостатки, и если вы не видите своих, значит, просто не анализировали себя так внимательно, как следовало бы.

Но если вы так стараетесь быть идеальным человеком, регулярно напоминайте себе о том, что анализ своих неудач и недостатков сделают вас лучше. «Что нас не убивает, делает сильнее»

Дослушивайте мнение до конца и не перебивайте критикующего. Дайте ему полностью высказаться. Возможно, вы потратите кучу времени ради получения двухсекундной важной информации.

Самое важное, что вы можете сделать, — сохранять уверенность в себе. Неважно, что люди говорят о вас. В любом случае последнее слово будет за вами. Будьте уверены в себе и совершенствуйтесь с каждым днем.

Если вы недовольны собой, значит, вы плохо себя знаете. Спросите: кем вы являетесь на самом деле и в чем проявляется недовольство? Составьте список того, что вам в себе не нравится и исправьте в себе. Возможно, вам поможет метод «25 бобов».

«25 бобов»

Это метод одного из гениев в области мотивации. Суть заключается в том, что вы кладете 25 бобов в левый карман и начинаете работать над проблемными местами в своем творчестве. В течение дня нужно проработать заданное количество проблем. После каждой доработки проблемы, перекладывайте один в правый карман. Будьте уверены, что в какой-то момент вы получите положительный результат, а если нет, то бобов всегда можно взять побольше или заменить их нарисованными квадратиками на листе.

Суть метода — не опускать руки, доводить дело до конца и, в случае успеха, стимулировать себя на новые свершения.