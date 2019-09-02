Как редакция «ФедералПресс» искала идеальный софт

Все редакции, особенно большие, рано или поздно сталкиваются с проблемой системы управления процессами. В штате медиахолдинга «ФедералПресс», например, больше 100 человек: первые трудности в управлении и согласованности действий команды мы стали испытывать, когда наш штат перевалил за 40 человек. В большой команде оказалось непросто контролировать загрузку каждого сотрудника, сроки решения задач, учитывать время выполнения редакционных заданий.

К тому же по мере роста холдинга все более остро вставал вопрос объединения баз контактов журналистов во всех регионах нашего присутствия в одну большую и общедоступную «записную книжку». Словом, необходимость менять систему управления стала более чем очевидной.

КАК МЫ РАБОТАЛИ РАНЬШЕ

Поскольку «ФедералПресс» прежде всего межрегиональный холдинг, наши редакции работают в разных уголках страны, в разных часовых поясах и с разной повесткой.

Редакционный план верстался для всей редакции на одну рабочую неделю непросто. Каждый отдел медиахолдинга, ориентируясь на свою локальную ситуацию, составлял планы на день и на неделю. Редактор межрегиональной редакции сводил это в единый документ, правил его и отправлял обратно в отдел. После обсуждения планов все заливалось в «облако».

Все бы ничего, но эта злополучная ссылка на документ в Сети все время у кого­-нибудь терялась. Иногда получалось так, что в редакционный план вносились правки в «облаке», а некоторые журналисты либо пользовались прежним скачанным документом, либо и вовсе не открывали его, по старинке заранее выписав в ежедневник все, что им нужно. Словом, понедельник стал самым нелюбимым днем для нашего межрегионального редактора.

Работа с базой ньюсмейкеров стала отдельной болью: все контакты экспертов, клиентов, коллег хранились в разных базах. Даже по одной категории контактов, например, могло быть несколько баз, причем у кого-­то они были личные. И чтобы добыть телефон, например, регионального министра, надо было пройти семь кругов ада. В единую базу собрать все не получилось, тогда мы попробовали около пяти разных программ для хранения данных: от обычного Excel в сетевой папке и «облака» до Vtiger и Microsoft Dynamics CRM.

Безусловно, нашим журналистам приходится вести запись разговоров с ньюсмейкерами: для этого были приобретены специальные телефоны. Современные гаджеты частично помогли решить задачу, но техника порой сбоила и запись терялась.