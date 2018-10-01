Кроссмедийное планирование, или Выращивание истории на нескольких медиаплатформах

Ценность любой коллекции выше, чем сумма стоимости ее отдельных частей. Именно поэтому ценность хорошо спроектированного интернет-издания выше, чем то, что можно заработать, продавая отдельные статьи и спецпроекты.

Давайте на примере посмотрим, как думает редактор-коллекционер. Допустим, он выпускает городской интернет-портал. У его аудитории широкий спектр интересов, но по опыту мы знаем, что тема городского благоустройства, дорог и реконструкций на общем фоне выделяется.

СОБИРАТЕЛЬ, А НЕ ОХОТНИК

Сначала редакция рисует план своей будущей контент-коллекции «Внешний вид нашего города». Мы пишем список всех людей, кто имеет отношение к теме: архитекторы, чиновники соответствующих департаментов, молодые урбанисты-затейники, преподаватели архитектурных вузов, строители, озеленители, дворники, общественные активисты, советы микрорайонов, бизнесмены и депутаты, педалирующие тему благоустройства, блогеры, специализирующиеся на вопросах городской культуры.

Следующий уровень планирования нашей коллекции — это список вопросов, которые волнуют нашу аудиторию в контексте темы. Какие планы развития города существуют? Кто вовлечен в изменения? Сколько стоит? Откуда деньги? Как эффективнее? Что можно сделать, чтобы повлиять на ситуацию? Кто какую позицию занимает? Какие аргументы за и против? Как это коснется меня?

Даже в небольшом городе различных нюансов, или «подтем», связанных с благоустройством, будет масса. Дороги отдельно, тротуары отдельно, велосипедные дорожки рядом. Остановки отдельно, внешний вид набережной отдельно. Такие «подтемы», болевые точки входят в коллекцию, определяют ее структуру. Именно об этом дискутируют жители города, именно об этом у них всегда есть мнение. Для того чтобы создать такой список для каждого поселения, достаточно неравнодушного взгляда на жизнь города и 2-3 лет работы в СМИ.

Первый схематичный план у нас есть. Дальше мы начинаем наполнять эту структуру живыми идеями спецпроектов, крупных интервью и развернутых публикаций. Мы рисуем таймлайн, ленту времени и карту, на которые наносим планы, инициативы и «спорные территории». На карте наглядно видны очаги, требующие особого внимания и горожан, и издания. Таймлайн помогает предугадывать новостные поводы, ведь мы заносим туда все даты всех распоряжений, обещаний и анонсов. Мы пишем список, у кого мы хотим взять интервью, и расставляем приоритеты, в каком порядке будем их готовить.

Так коллекция обретает вполне осязаемые очертания. На этом этапе уже можно стратегическое планирование переводить в тактическую плоскость. Когда и кто какое интервью подготовит, когда какой спецпроект мы выпустим, когда какую общественную дискуссию мы инициируем.

НОВОСТИ ПРИДУТ САМИ

Обратите внимание, мы не планируем «ленту новостей» или «сегодняшний выпуск сайта». Мы планируем крупную тематическую область, в которой будут:

• так называемые вечнозеленые материалы (разные взгляды на развитие города, стратегии, ожидания и мечты);

• «Долгие истории» (длительное строительство, реконструкция, долгосрочная программа);

• Мнения, экпертные оценки;

• Визуальные истории «было / стало», «обещания / реальность», «реальность / планы»;

• Регламентирующие документы и их переложения на человеческий язык;

• Инфографика, показывающая динамику различных показателей;

• Репортажи с событий;

• Короткие новости, связанные с темой.

Когда мы планируем «от крупного к мелкому», мы расставляем приоритеты, вспоминаем, что нам нужны крупные спецпроекты, знаковые интервью, интерактивные материалы, показывающие прогресс или регресс, полезная информация для читателей, которую можно скачать (чек-листы, навигаторы и алгоритмы действий). Если мы планируемся «от новостной повестки», работаем «с колес», у нас практически никогда не хватает сил и энергии на крупные форматы.

Короткие новости будут сами стекаться к нам, если мы будем работать над «большим метром».

«Кто все это будет делать?» — спрашивает у меня редактор интернет-портала. «А кто в день генерит 45 разрозненных новостей?» — парирую я.

Тематические коллекции — основа роста таких показателей статистики, как глубина просмотра и время, проведенное на сайте. Коллекции (и особенно комментарии под такими материалами) обеспечивают возвращаемость аудитории на сайт. Так растет ядро аудитории. «Коллекционное планирование» выгодно тем, что за счет гиперссылок между материалами, за счет аккумулирования внимания к теме редакция начинает меньше думать о том, «как нагнать трафик на сайт».

