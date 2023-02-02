Редактор на перепутье: на какие площадки идти

Сайт

С развитием соцсетей все чаще стали возникать вопросы «А нужен ли нам отдельный сайт?» Подумайте: вы как редактор газеты контролируете то, как «упакованы» материалы на полосе, как они сверстаны, в какой последовательности, под какими рубриками. В социальной сети вы не контролируете алгоритмы выдачи. Даже ваши подписчики видят в ленте не все ваши публикации, а только то, что соблаговолит показать «умный искусственный интеллект». Обычно это процентов 10 от того, что вы запостите.

Соцсеть выгодна тем, что вы не занимаетесь технической поддержкой, вам не нужно нанимать программистов и разработчиков. Но, с другой стороны, руководство соцсети может заблокировать аккаунт или отдельные публикации, понизить вас в выдаче, зацензурировать ваш контент или дискуссию в комментариях. И вы никак не можете на это повлиять.

Сайт по степени контроля над вашим медиа ближе к газете. Да, у вас чаще всего есть ограничения по дизайну, заложенные при создании сайта. Но порядок выхода материалов, рубрикатор, расстановку акцентов и приоритетов, внедрение интерактивов и мультимедийных фрагментов в публикации вы контролируете сами.

1) Мультимедийные коллекции и переупаковки

Хороший сайт больше похож на снежный ком, чем на текущую реку. В реке публикаций более свежие просто выдавливают старые из зоны внимания читателя. Если же мы подходим к сайту как к разрастающейся тематической коллекции контента, то каждое новое сообщение дополняет, а не выдавливает предыдущее.

«Все, что мы знаем про ремонт набережной», «Все, что мы знаем о дополнительном образовании в регионе», «Все полезное для рыболовов нашего района» — примерный принцип формирования коллекций. Если вы начинаете организовывать контент не лентами «Политика», «Экономика», «Общество», а такими тематическими подборками, тогда каждый новый материал по теме обогащает всю коллекцию.

Для создания коллекций важно научиться грамотно расставлять рубрики и метки и продумать, как наглядно и удобно организовать «витрину» — точку входа в обновляемую тематическую коллекцию. Чтобы вы дали пользователю короткий адрес на сайте, где он мог бы найти «все, что у нас есть по этой теме».

Важно регулярно анонсировать и напоминать читателям об этих коллекциях. Читательская память коротка. Даже редактор не всегда помнит, что у него есть на сайте, а уж подписчик и подавно. Напоминайте, раскидывайте ссылки на «тематические витрины» в соцсетях и мессенджерах, привязывайте ссылку на коллекцию к каждой новой публикации по теме.

Переупаковывайте ранее опубликованный контент. Вышло у вас 10 интервью с предпринимателями в разных номерах газеты — объедините их на сайте в портретный спецпроект «Предприниматели нашего города». Выберите самые популярные и интересные материалы на сайте и сделайте кроссворд из ключевых имен и слов из этих материалов. Возьмите свой материал «Сколько стоит собрать первоклассника в первый класс» и на его основе сделайте калькулятор для сайта. Выберите из ленты новостей все сообщения про строительство нового цеха завода и положите их на таймлайн. Одно и то же содержание может быть представлено в разных формах и вызвать новую волну интереса у читателей.

2) Лента новостей

Так уж сложилась традиция, что редакторы не представляют себе сайт СМИ без ленты новостей. Бороться с этой установкой почти бессмысленно, поэтому и не будем. Сконцентрируемся на вопросе, какие новости попадают в фокус нашего внимания и как организована работа по их созданию и публикации.

Новости — это достаточно дорогое производство скоропортящегося и легко копируемого продукта. Можете посидеть с секундомером и подсчитать, сколько времени журналист тратит на создание новости. Только договоримся, что мы имеем в виду настоящую новость, а не рерайт чужих информационных лент и пресс-релизов.

Сколько времени уйдет у журналиста, чтобы поговорить со своим источником, свериться с документами, разобраться в вопросе, встроить новость в контекст, написать текст и занести в админку сайта, оформив все нужные поля согласно стандарту? Посчитайте, сколько рублей ваш журналист получает в час и посчитайте среднюю себестоимость производства одного информационного сообщения. А теперь посчитайте, сколько секунд займет копипаст написанного текста с вашего сайта на чей-нибудь чужой.

Информационные агентства, производящие ленты новостей — это отдельный тип СМИ, со своей экономикой и организацией работы корреспондентов. Со своими стандартами написания текстов, своими каналами распространения. Не стоит копировать работу ТАСС, если вы региональная редакция на 7 человек. Нужно играть в своей лиге и осознавать свои ограничения.

У новостей есть три важных характеристики:

• тема;

• территория, для которой новость актуальна;

• время, когда новость актуальна.

Если у вас небольшое количество ресурсов (вы хотите не только новости производить, но и более крупными формами журналистики заняться), расставляйте приоритеты.

• локальные/региональные/национальные/мировые новости

Если вы хотите давать вашему читателю спектр новостей от локальных до мировых, то сужайте тему и выбирайте максимально «вечнозеленые» новости или долгие истории с развитием, за которыми интересно следить.

Например, вы концентрируетесь на теме развития сельского туризма. Это значит, что вы ищете новости только в этой теме. Но ищите их и рядом с собой, и на уровне региона, и на уровне страны. И за опытом других стран тоже наблюдаете, самое интересное рассказываете своим читателям.

В этом случае новости атомной энергетики, профессионального хоккея, выставок достижений ветеринарии и распределения городского бюджета вами просто игнорируются.

• только местные новости

Если хочется следить за широким спектром тем, то сужайте пространство. Так устроены локальные и гиперлокальные медиа — издания о жизни на конкретной территории. Тогда в фокус внимания попадет и открытие новой парикмахерской в микрорайоне, и график отключения горячей воды, и дворовый чемпионат по воркауту.

Но мимо ленты локального медиа пройдут новости масштаба страны, не стоит тратить на них время, ваши читатели прочитают их на «больших» сайтах, а к вам вернутся за той информацией, которая касается их ежедневной жизни. Бонусом может стать ваше умение «локализовывать» новости, то есть умение найти локальный ракурс крупной темы, найти местную информацию, местного очевидца или эксперта, «привязать» большую новость к локальным интересам вашего подписчика. Но это уже высший пилотаж.

Если вы строите небольшое медиа, в котором ценны реальные читатели из вашего города/села, не тратьте время на переписывание чужих безликих, повторяющихся лент новостей. Отличайтесь тем, что вы лучше всего знаете. Локальные медиа не лучше и не хуже крупных сайтов. Если вы понимаете интересы своего читателя и регулярно пишете на важные для него темы, он будет ходить на ваш сайт регулярно, обеспечивая и трафик, и лояльность.

• выборка новостей с локальными комментариями

Можно вообще не писать сами новости в ленту. В каждом регионе этих лент штук пятнадцать, и все рерайтят друг друга. Сделайте центром вашего новостного раздела рубрику «Что это значит?». Следите за новостями на других сайтах, берите самые популярные там темы и публикуйте у себя авторские рейтинги/обзоры. «5 новостей, которые действительно важны для нашего города», «Три новости, о которых действительно вам нужно знать». Это суть редакторской работы — выбирать важное из потока и акцентировать внимание читателя на действительно значимом.

Пока все, не поднимая головы и не имея возможности вздохнуть и подумать, тратят время на написание очередных 45 новостей, вы можете быть непохожим за счет своих выборок самого важного за день/неделю/месяц/год. И такой контент уже труднее скопировать — в нем проявляется индивидуальность и редакционная политика.

Можно дополнительно развить свои связи с активными жителями и экспертами и обогащать такие выборки новостей их комментариями. Совершенно уникальный и некопируемый продукт. Делая такие обзоры/рейтинги регулярно, вы становитесь известны именно как площадка, где подобный формат практикуется. Это приводит к вам неслучайных людей. А время, которое раньше тратилось на переписывание инфоповодов, теперь можно потратить на более интеллектуальную и творческую работу.

3) Электронная версия газеты

Такая форма сайта вполне имеет право на существование, если вам не нужно заботиться о продаже тиража газеты бумажной. Тогда между публикацией на сайте и публикацией на полосе нет никакой конкуренции, мы просто увеличиваем охват, складывая аудитории двух форм одного издания.

Подход «зачем я буду покупать бумажную версию, ведь все равно это будет на сайте, там и почитаю» для большого количества ваших читателей является единственно логичным. А количество читателей, которые ценят бумажное издание именно потому, что оно бумажное, постепенно сокращается.

Электронная версия газеты хороша, если вы рассматриваете сайт как архив публикаций газеты. Такой удобный сайт для библиотекарей, краеведов и фанатов той или иной темы. Понятно, что трафик там будет небольшой.

А еще электронную версию газеты достаточно дешево делать. Выделил текст - скопировал - вставил. На эту автоматическую задачу можно нанять малоопытного человека (даже не нужно, чтобы он был журналистом, это простая механическая и рутинная задача). Если нужно, «чтобы сайт был», а ресурсов на его ведение нет, электронная версия газеты — хорошее решение.