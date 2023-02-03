Редактор на перепутье: жанры, форматы и темы

Чем исполнитель отличается от менеджера? Исполнитель делает то, что ему поручили, а менеджер в ситуациях выбора принимает решения и несет за них ответственность. Работа редактора связана с принятием сотен решений. Каждый раз он(а) стоит на перекрестке, где нет однозначно правильного или однозначно неправильного ответа.

Каждый раз приходится выбирать, на что потратить время, силы, внимание, деньги. Последствия этих решений сказываются на всех сотрудниках редакции, на качестве медиапродуктов. Эти решения влияют на экономику издания, трафик, авторитет, цитируемость и т.д.

В прошлой части мы разобрались, на каких площадках и в каких форматах может работать редакция. В этой части вы узнаете, как распределить материалы по площадкам, кого привлекать к работе и о чем писать.

Кто создает контент?

1) Штатные журналисты

Самая привычная схема, где все работают только на наши медиаресурсы. Редакторам часто кажется, что в такой схеме достигается наибольший контроль качества, потому что «они у меня на глазах, и я подписываю им ведомость». Но эффективность работы не зависит от того, приходят ли люди физически в редакцию и как ваше сотрудничество оформлено в бухгалтерии.

Журналисты в штате выгодны, когда вы глубоко работаете с долгими темами, отслеживаете тренды и системно освещаете жизнь региона/города. Потому что наработка связей, погружение в тему занимает много времени. Работая у вас в штате, журналист день за днем лучше разбирается в том, как устроена жизнь на вверенной ему территории. А тот, кто хорошо разбирается в теме, пишет более глубокие материалы и задает более грамотные вопросы.

Штатные журналисты также выгодны при работе на потоке. На ленте новостей, например, или на других конвейерных, повторяющихся, цикличных задачах.

2) Редакторы-медиакураторы, обозреватели

Если ваше медиа позиционирует себя навигатором по той или иной теме, работу редакции можно организовать как сообщество редакторов. Они анализируют множество информационных потоков и уже опубликованных материалов и собирают из них дайджесты, тематические обзоры.

В этом случае неважно, где физически находится редактор. Главное, чтобы он(а) был компетентен в той сфере, которую обозревает. Контракт с таким медиакуратором может быть на сдельной основе, на конкретное количество и регулярность обзорных публикаций.

У таких медиа чаще всего нет журналистов, которые работают «в поле», на событиях, а количество редакторов-медиакураторов и их зоны интереса ограничивается только бюджетом редакции.

В медиамире, где очень много информации, ценным становится не столько производство нового контента, а структурирование и объяснение всего того, что мы уже знаем. Поэтому медиа, построенные на переупаковке и дайджестах, занимают свою немаленькую нишу на рынке.

3) Редакторы организуют работу большого «облака» фрилансеров, экспертов и вольных авторов

Посчитайте, за сколько вы готовы покупать материалы у фрилансеров, пропишите редакционные стандарты, обозначьте тематики, которые интересуют ваши медиа, и киньте клич. Авторов сейчас очень много, писательский труд ценится не очень высоко, люди ищут дополнительные заработки. Формирование своего круга авторов позволит вам повышать качество публикуемых материалов за счет конкуренции.

В отличие от штатных авторов, которые быстро привыкают к стабильной зарплате, фрилансеры кровно заинтересованы в каждом платеже. Вы можете выставлять свою планку качества, не принимать (и не оплачивать) те материалы, которые написаны не по вашим стандартам.

У этой модели организации работы редакции, конечно же, есть риски. Редактору приходится больше работать с авторами: объяснять, разъяснять, комментировать. Будет много новичков, которые не всегда дотягивают до планки качества. У редактора должен быть долгосрочный контент-план и материалы про запас. На случай, если фрилансеры не напишут достаточное количество для формирования выпуска.