Краудфандинг: способ выжить и шанс преуспеть

В период кризиса многие книгоиздательства, творческие команды, бизнес обратили внимание на краудфандинг. Для одних он стал шансом найти возможности для развития в новых условиях, для других — просто способом выжить. Это касается и медиапроектов. Журналисты осознали, что народное финансирование способно помочь им преодолеть кризисный период и выйти из него не только без потерь, но даже с дополнительными ресурсами. Поговорим о том, как привлекать финансирование с помощью краудфандинга на примере платформы Planeta.ru.

РОДИТЬ ИДЕЮ

Краудфандинг начинается с яркой, желательно необычной идеи. Она должна быть четко сформулирована и понятна как авторам крауд-проекта, так и его будущим участникам — людям, на чью финансовую поддержку рассчитывает команда.

На краудфандинговых платформах обычно не собирают деньги на существование проекта в целом. Хотя конкретно на «Планете» недавно прошла антикризисная акция, в рамках которой бизнес мог привлечь народные средства для выживания: чтобы выплатить аренду, зарплаты и так далее. Но это скорее исключение.

В случае с медиапроектами идеей может быть выпуск очередного номера журнала. Такую краудфандинговую кампанию запустил Seasons. Благодаря своей аудитории за первые 2 недели кампании они собрали 370 тысяч рублей из 500 заявленных на выпуск летнего номера издания.

Целью сбора может стать развитие сайта и оплата труда команды, которая изначально делала проект на энтузиазме. Такую крауд-кампанию провел сайт о театре и путешествиях «Летающий критик». Их инициатива пришлась как раз на начало эпидемии коронавируса в России и введение нерабочих дней — в общем, как раз на период кризиса. Тем не менее им удалось собрать больше половины финансовой цели: 211 тысяч рублей из 412000.

Идеей может быть и создание какого-либо нового продукта, нетипичного для данной команды. Например, сейчас идет краудфандинговая кампания Центра защиты прав СМИ, известной НКО, которая юридически поддерживает журналистов, блогеров, фотографов. Они создают мобильное приложение — справочник пользователя интернета. При этом аудиторией проекта будут не только обычные «клиенты» Центра, но вообще любой человек, который может столкнуться с российским законодательством об интернете.

Идеи могут быть очень разнообразны. Главное, чтобы они заинтересовали аудиторию крауд-проекта, иначе привлечь народные деньги не получится.

РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН КРАУД-КАМПАНИИ

Это важнейший этап, от которого зачастую зависит все остальное. Хотя нужно иметь в виду, что даже самый лучший план может не учитывать важные нюансы, о которых автор-новичок не догадается, пока не столкнется с ними. Или же случится событие планетарного масштаба, как текущая пандемия, которое скажется на ходе крауд-кампании. Так что план должен быть всегда, но хорошо, если он гибок и предполагает изменения в зависимости от ситуации.

Планирование лучше начать за 1–2 месяца до предполагаемого старта кампании. Стоит проработать каждый свой шаг, подготовить качественный контент страницы крауд-кампании, узнать все нюансы реализации проекта, договориться с партнерами о поддержке. Подробнее об этих пунктах мы поговорим дальше, а пока короткий список, что стоит учесть в плане:

1. Кто является аудиторией крауд-кампании и где ее искать;

2. Как вы будете продвигать крауд-проект;

3. Какие лоты (вознаграждения) вы предложите людям за поддержку;

4. Как вы реализуете проект и организуете доставку вознаграждений;

5. Как вы реагируете на разные периоды крауд-кампании.

ОФОРМИТЬ СТРАНИЦУ КРАУД-ПРОЕКТА

Чтобы крауд-кампания привлекала внимание аудитории, она должна быть хорошо и понятно оформлена. На эффективной странице проекта все элементы наход ятся в гармонии друг с другом и работают на то, чтобы пользователь сразу понял, кто и на что конкретно привлекает средства; автор вызывает доверие у потенциального участника крауд-кампании, убеждает его поддержать идею. На это работают:

• заголовочный комплекс;

• видео о проекте или видеообращение его команды;

• текст — описание идеи;

• фотографии и видео внутри текста;

• вознаграждения.

Каждый элемент критически важен, и подходить к его созданию нужно серьезно. «Непричесанные» крауд-кампании видно сразу. Всегда заметно, если автор просто поленился найти иллюстрации или хорошо структурировать текст. В этом случае у потенциального участника проекта может возникнуть четкое ощущение: «Они не смогли даже нормально оформить страничку проекта, значит, не смогут и правильно распорядиться моими деньгами».

У медиапроектов при создании страницы есть как преимущества, так и недостатки. Плюсы в том, что крауд-проект внешне очень напоминает материал на интернет-ресурсе. В нем практически те же составные части, похожая структура. Человеку из медиа может быть гораздо проще придумать яркий вовлекающий заголовок инициативы, чем кому-то еще: ведь это его профессиональный навык.

Вместе с тем медийные крауд-кампании часто заводятся не для создания конкретного продукта, а для поддержки всего портала в целом или же его команды. И если продукт можно просто показать людям, то о команде придется убедительно рассказывать. Участник крауд-проекта должен захотеть стать как бы ее частью.

При этом страница проекта не должна быть чем-то статичным. Ее задача — общаться с людьми, это связь между инициаторами краудфандинга и его участниками. Можно добавлять новые вознаграждения, делать обновления в тексте об этапах проекта, о том, кто его поддерживает. Можно менять видеообращения в зависимости от ситуации. На время краудфандинговой кампании страница проекта становится небольшим медиаресурсом, который требует внимания.

ПРОДВИГАТЬ КРАУД-ПРОЕКТ

Какая бы шикарная идея у вас ни появилась, как бы замечательно она ни была оформлена, без правильного продвижения ничего не получится. Краудфандинг невозможен без людей и постоянного общения с ними.

Как правило, у медиапроектов уже есть сложившееся сообщество. Но важно иметь в виду, что сообщество проекта в целом не равно аудитории краудфандинговой кампании. Люди могут быть вашими постоянными читателями/клиентами/авторами, но это не означает, что они будут вкладывать деньги в вашу инициативу.