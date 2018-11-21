Читатели помогли «Красноярскому рабочему» издать номер

Газета «Красноярский рабочий» продолжает сбор средств на издание номеров. Как рассказали сотрудники «КР», в фонд поддержки поступило 203 740 рублей:

Мы очень ценим и то, что красноярцы оказывают немногочисленному уже коллективу “КР” моральную поддержку – звонят, пишут, приходят к нам “на огонёк”. Это придаёт нам новые силы.

«КР» публикует имена благотворителей на своем сайте, там же обозначены реквизиты для всех, кто хочет помочь газете.

Также стало известно, что «Красноярский рабочий» не сможет получить бюджетную субсидию в 2019 году: в обновленных условиях для СМИ отмечено, что на поддержку могут рассчитывать издания, чей тираж превышает 12 тысяч экземпляров:

«Это значит, что ни одно сугубо краевое негосударственное издание денег не получит. Они достанутся, как я их называю, отросткам федеральных СМИ, да и то не всем», – пояснил главред Владимир Павловский.

Источник и фото: АНРИ