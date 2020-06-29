«Соучастники» XXI века: краудфандинг в «Новой газете»

Самое главное — видеть глаза людей, для которых работаешь
Те, кто читают в Интернете наши материалы, уже привыкли видеть возникающие после каждой статьи слова — «вы можете стать нашим соучастником». Новый проект газеты, возникший в период кризиса уже больше года назад, открыл для редакции не только новые финансовые возможности, но и вывел на новый уровень взаимоотношения с аудиторией, принес новые темы и сюжеты, и стал по сути проявлением той солидарности прессы и граждан, о которой, кажется, в наши дни давно забыли.
Не так давно, отвечая на вопрос ЖУРНАЛИСТА о значении солидарности в наши дни, главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов говорил, что в начале 1990‑х пресса и граждане были заодно, вместе хотели изменить жизнь к лучшему, и вместе говорили власти, что для этого нужно сделать. Потом пресса и обычные люли все дальше отдалялись друг от друга, смотрели в разные стороны, и уже ничего вместе сказать не могли. «Дело Голунова» неожиданно для многих дало возможность снова посмотреть в одну сторону и объединиться. Наш новый проект родился примерно в то же самое время.
Отношения с аудиторией — вещь достаточно эфемерная и трудно уловимая.
Год назад, как и многие, мы оказались в непростой финансовой ситуации. Не то чтобы стоял вопрос выживания, но наблюдался некоторый кассовый разрыв. При этом мы четко понимали, что мы не хотим ходить с протянутой шляпой. Но хотим иметь крепкую обратную связь с читателями, для которых мы и делаем газету.
При этом у нас уже был свой опыт солидарности и раньше, в 2006 году, когда газета оказалась на грани выживания (тогда нас буквально спас банкир Александр Лебедев, став нашим акционером), потом в кризисе 2008 года и позже, в 2013‑м, когда думали приостановить выпуск бумажной версии из‑за долгов перед типографией.
В те годы мы смогли справиться с проблемами самостоятельно, но одновременно получили невероятную волну общественной и читательской поддержки. Друзья газеты из числа известных артистов предлагали провести музыкальный марафон со сбором средств, издательства — продажу книг и т.д. Но самыми важными и трогательными были тогда слова поддержки и предложения помощи от простых читателей со всей страны. Помню, пришла за газетой бабушка (у нас многие забирают свои номера по подписке в редакции — так дешевле), принесла кастрюлю горячей вареной картошки, очень просила не закрывать газету, тогда же совсем нечего будет читать. Вот это по‑настоящему было трогательно, до слез.
А в 2019‑м мы стали думать о новом формате взаимодействия с читателями. Пэйвол — платный доступ к материалам сайта — мы отринули сразу. Мы в свое время исследовали нашу аудиторию, ядром ее были читатели 45+. Эта аудитория читает бумажную газету, им важно иметь в руках материальный носитель пусть и со следами офсетной печати на пальцах. Напомню, это было еще в то время, когда суды, например, считали доказательством то, что было напечатано на бумаге, а публикации в интернете надо было дополнительно заверять нотариусом, печатью и подписью. Да и «главный читатель», как говорят, предпочитает бумагу. Сами не видели, но судя по сайту госзакупок, в Кремле оформлены две подписки на «Новую газету».
Прекращать выпуск бумажной версии мы тоже не хотели. Несмотря на постоянные разговоры о том, что бумажный век окончен, и будущее за интернетом, газеты продолжают жить. Даже The New York Times после полугода выхода только в электронном виде снова вернулась в бумажный формат. А у нас в России шаг отставания в индустрии примерно лет пять.
Просто просить деньги мы тоже не хотели. Нам важно было реально дать почувствовать людям, что они не просто вкладывают свою тысячу или две рублей в газету — но участвуют в ее создании, влияют на контент и его формирование. Так родился проект «Стань соучастником». Это не совсем краудфандинг: мы все‑таки собирали средства не на разовую акцию, не на конечную цель — вот, мол, заплатим долги или Шевчук споет на Красной площади, — мы начали долговременный проект.
Мы назвали нашу кампанию «Стань соучастником», прекрасно понимая, что такая игра слов — это наша с вами реальность, где поддержка независимых СМИ требует смелости и может иметь последствия. С другой стороны, мы рассчитываем на соучастие не только и не столько финансовое — мы предложили принять участие в выборе тем, определение новых героев, в подготовке материалов, в обсуждении номеров и в целом в реализации того, что важно именно конкретным людям, нашим читателям. Это обоюдная ответственность и совместная работа. Сразу предложили, помимо виртуальных контактов, встречаться непосредственно у нас в редакции.
Казалось, мы все просчитали и предусмотрели. И все равно были удивлены масштабом и готовностью читателей нас поддержать. В первые же три дня кампании собрали 8 миллионов рублей (а рассчитывали мы такую сумму получить через месяц на два).
Как это работает? Можно поддержать газету разово — средний платеж составляет 500 рублей. Можно оформить ежемесячную подписку — средний платеж 300 рублей. Но, поверьте, нам одинаково важны и переводы по 50 рублей, таких немало. И наш неизвестный рекордсмен — читатель из Нижнего Новгорода, переведший разовым платежом 400 тысяч рублей. Спасибо еще раз!
Соучастники, оформившие подписку, получают эксклюзивный контент — закрытые ссылки на наши расследования и документальные фильмы раньше, чем они выходят для широкой аудитории. Соучастники получают рассылки о самых важных материалах и событиях из жизни редакции, участвуют в опросах и предлагают свои темы. Новогодний номер газеты в прошлом году состоял из историй читателей, почему они решили поддержать «Новую». И это потрясающая энциклопедия жизни, причем нескольких поколений. Одна соучастница рассказала, например, что недавно делала ремонт в родительской квартире. Обдирала обои — а там «Новая» на стенах наклеена. Совпадение?
По интенсивности подписок можно отследить наши журналистские удачи и провалы (такие тоже есть). Из последних удач — репортаж из «красной зоны» «ковидной больницы» Елены Костюченко и Юрия Козырева. Его прочитали более полумиллиона человек, и количество подписок заметно выросло. А с началом пандемии количество подписчиков ожидаемо снизилось — многие остались без работы и без денег.
С самого начала нового проекта мы проводим с читателями встречи в реальном режиме — чтобы познакомиться лично. Это очень важная часть проекта. И люди приезжают из разных городов, чтобы поговорить с любимым журналистом, задать вопрос (а иногда покритиковать) — и, конечно, предложить свою тему, героя и рассказать о том, что их больше всего волнует. Каждый раз это масса эмоций и впечатлений. С обеих сторон. Все‑таки видеть глаза людей, для которых ты работаешь — это самое важное.