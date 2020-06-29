«Соучастники» XXI века: краудфандинг в «Новой газете»

Те, кто читают в Интернете наши материалы, уже привыкли видеть возникающие после каждой статьи слова — «вы можете стать нашим соучастником». Новый проект газеты, возникший в период кризиса уже больше года назад, открыл для редакции не только новые финансовые возможности, но и вывел на новый уровень взаимоотношения с аудиторией, принес новые темы и сюжеты, и стал по сути проявлением той солидарности прессы и граждан, о которой, кажется, в наши дни давно забыли.

Не так давно, отвечая на вопрос ЖУРНАЛИСТА о значении солидарности в наши дни, главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов говорил, что в начале 1990‑х пресса и граждане были заодно, вместе хотели изменить жизнь к лучшему, и вместе говорили власти, что для этого нужно сделать. Потом пресса и обычные люли все дальше отдалялись друг от друга, смотрели в разные стороны, и уже ничего вместе сказать не могли. «Дело Голунова» неожиданно для многих дало возможность снова посмотреть в одну сторону и объединиться. Наш новый проект родился примерно в то же самое время.

Отношения с аудиторией — вещь достаточно эфемерная и трудно уловимая.

Год назад, как и многие, мы оказались в непростой финансовой ситуации. Не то чтобы стоял вопрос выживания, но наблюдался некоторый кассовый разрыв. При этом мы четко понимали, что мы не хотим ходить с протянутой шляпой. Но хотим иметь крепкую обратную связь с читателями, для которых мы и делаем газету.

При этом у нас уже был свой опыт солидарности и раньше, в 2006 году, когда газета оказалась на грани выживания (тогда нас буквально спас банкир Александр Лебедев, став нашим акционером), потом в кризисе 2008 года и позже, в 2013‑м, когда думали приостановить выпуск бумажной версии из‑за долгов перед типографией.

В те годы мы смогли справиться с проблемами самостоятельно, но одновременно получили невероятную волну общественной и читательской поддержки. Друзья газеты из числа известных артистов предлагали провести музыкальный марафон со сбором средств, издательства — продажу книг и т.д. Но самыми важными и трогательными были тогда слова поддержки и предложения помощи от простых читателей со всей страны. Помню, пришла за газетой бабушка (у нас многие забирают свои номера по подписке в редакции — так дешевле), принесла кастрюлю горячей вареной картошки, очень просила не закрывать газету, тогда же совсем нечего будет читать. Вот это по‑настоящему было трогательно, до слез.

А в 2019‑м мы стали думать о новом формате взаимодействия с читателями. Пэйвол — платный доступ к материалам сайта — мы отринули сразу. Мы в свое время исследовали нашу аудиторию, ядром ее были читатели 45+. Эта аудитория читает бумажную газету, им важно иметь в руках материальный носитель пусть и со следами офсетной печати на пальцах. Напомню, это было еще в то время, когда суды, например, считали доказательством то, что было напечатано на бумаге, а публикации в интернете надо было дополнительно заверять нотариусом, печатью и подписью. Да и «главный читатель», как говорят, предпочитает бумагу. Сами не видели, но судя по сайту госзакупок, в Кремле оформлены две подписки на «Новую газету».

Прекращать выпуск бумажной версии мы тоже не хотели. Несмотря на постоянные разговоры о том, что бумажный век окончен, и будущее за интернетом, газеты продолжают жить. Даже The New York Times после полугода выхода только в электронном виде снова вернулась в бумажный формат. А у нас в России шаг отставания в индустрии примерно лет пять.