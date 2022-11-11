Искусство в ваших наушниках

Какие подкасты о культуре стоит послушать
Подкасты делают многие СМИ и отдельные журналисты, звезды и эксперты, профессионалы и обычные люди. Тематика максимально разнообразная: новости, спорт, шоу-бизнес, культура, еда, психология, экономика и т.д. Подкасты называют заменой радио: их главное преимущество в том, что выпуски можно слушать где и когда угодно, причем совершенно бесплатно. Мир ускоряется, и аудиоконтент переигрывает любые тексты, потому что позволяет совмещать сразу несколько дел.
Среди подкастов отдельную нишу занимают аудиоистории об искусстве: живописи, художниках, скульптуре, новых выставках и т.д. В какой музей сходить? На какие картины из коллекции Морозовых обратить внимание? В чем смысл «Черного квадрата» Малевича? ЖУРНАЛИСТ сделал подборку подкастов об искусстве и поговорил с их создателями.
Многим людям кажется, что обсуждать картины или скульптуры скучно. Во многом этот стереотип связан с академическим языком, который используется искусствоведами. Культуролог Анастасия Четверикова доказывает, что о живописи можно говорить легко, весело и увлекательно, без сложных терминов и непонятных метафор. Ее подкаст «Искусство для пацанчиков» был создан, чтобы позволить слушателям, максимально далеким от темы, погрузиться в этот интересный мир.
Анастасия Четверикова, культуролог, создательница подкаста «Искусство для пацанчиков»
— Как вы можете описать вашего слушателя?
— Обычно это человек 25-35 лет, который никогда не встречался с искусством ранее. Однако я получаю отзывы от школьников и студентов, есть часть аудитории 50-60 лет. Мне хотелось, чтобы мой слушатель был «пацанчиком» с моего двора, человеком, который вырос в среде, где никогда не говорилось об искусстве, поэтому этот мир всегда был для него чем-то недоступным.
— Как проходит процесс подготовки к выпуску?
— Как у культуролога, у меня есть некая база научных источников сюжетов. Интуитивно я их знаю, но все равно приходится пересматривать обновленную информацию, искать пересечения в разных сферах искусства. Процесс занимает 3-4 часа, а может и 3-4 дня.
— Как вам пришла идея создавать подкаст?
— Я работала около 10 лет на радио. Была ведущей в развлекательных программах, но всегда мечтала перейти в talk-формат. Однажды я увидела объявление, что набирают сказочников на «Глаголев FM». Я отправила им запись своего голоса с отрывком из «Алисы в стране чудес» — меня взяли и предложили делать подкаст. С самого начала я придумала свой формат подачи — объяснять «на пальцах» сложные вещи из мира искусства.
— В чем миссия подкаста об искусстве?
— Мне кажется, что искусство — это самый приятный способ познания мира из всех. С помощью искусства проще познавать свои эмоции, происходящее вокруг и события прошлого. При этом все, что ты познаешь, должно приносить удовольствие.
Один из самых популярных подкастов об искусстве начал делать образовательный проект Arzamas еще в 2019 году. Ведущий Кирилл Головастиков и профессор факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков обсуждают новые и старые выставки, анализируют творчество художников и отвечают на вопросы слушателей. Подкаст похож на виртуальный гид по экспозиции обсуждаемой выставки. Из последних интересных выпусков стоит послушать подкаст о братьях Морозовых в Пушкинском музее и о современном искусстве в Новой Третьяковке.
Если слушателю больше нравятся женские голоса, то отличным проводником в мир искусства станет подкаст двух молодых искусствоведов Регины Нехаевой и Юлии Карпенковой «Talk About Art». Ведущие рассказывают о свежих событиях, и пытаются по-новому посмотреть на вечные вопросы: любовь в искусстве, смысл стрит-арта, великие художники-фальсификаторы — спектр тем достаточно широкий.
Кажется, что женщин в живописи и скульптуре было очень мало, однако это лишь миф. Этой теме полностью посвящен подкаст Марианны Суховей. Каждый выпуск — история одной великой женщины, связанной с миром искусства: популяризатора перформанса Марины Абрамович, коллекционера и мецената Пегги Гуггенхайм, представительницы школы Баухаус Гунты Штельцль, архитектора Шарлотты Перриан и др. Увлекательный сторителлинг и тщательная проработка фактов позволяют познакомиться с другой, не мужской стороной искусства.
Марианна Суховей, создательница подкаста «Не только Фрида»
— Кто слушает ваш подкаст?
— Мои слушатели — это женщины различного возраста. Знакомясь с рассказами о женщинах из прошлого, мои подписчицы говорят, что большая часть современных проблем кажутся им теперь надуманными. Действительно, если сравнивать, с чем сталкивались женщины в предыдущие годы, даже в XX веке, то в целом художницам сейчас живется полегче.
— Как вы готовитесь к записи выпуска?
— Все зависит от того, сколько информации есть о самой художнице — условной героине моего выпуска. Я стараюсь найти сведения на разных языках, сверить их, скомпилировать. Иногда такой процесс может занять неделю или две, а иногда растягиваться до трех. Бывают герои, которые очень быстро увлекают, хочется поскорее рассказать о них.
— Почему вы решили записывать подкаст с такой тематикой?
— У меня были две лекции о женщинах-художницах: одна обзорно рассказывала о художницах западного мира, где я объясняла, почему о великих художницах известно так мало. Вторая лекция была посвящена русским авангардисткам начала 20 века. Эти лекции были популярны, и в какой-то момент я поняла, что можно создать об этом подкаст.
— Вы хотели бы своими выпусками просвещать аудиторию или развлекать?
— В первую очередь я хочу, чтобы мой подкаст просвещал, а развлечение — это уже дополнение. Подкаст — это такая штука, за которую вы не платите деньги и как слушатели не можете требовать чего-то. Однако мне, как подкастеру, приятно понимать, что мой контент будет побуждать людей что-то читать, смотреть, обсуждать с друзьями.