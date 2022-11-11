Искусство в ваших наушниках

Подкасты делают многие СМИ и отдельные журналисты, звезды и эксперты, профессионалы и обычные люди. Тематика максимально разнообразная: новости, спорт, шоу-бизнес, культура, еда, психология, экономика и т.д. Подкасты называют заменой радио: их главное преимущество в том, что выпуски можно слушать где и когда угодно, причем совершенно бесплатно. Мир ускоряется, и аудиоконтент переигрывает любые тексты, потому что позволяет совмещать сразу несколько дел.

Среди подкастов отдельную нишу занимают аудиоистории об искусстве: живописи, художниках, скульптуре, новых выставках и т.д. В какой музей сходить? На какие картины из коллекции Морозовых обратить внимание? В чем смысл «Черного квадрата» Малевича? ЖУРНАЛИСТ сделал подборку подкастов об искусстве и поговорил с их создателями.

«Искусство для пацанчиков»

Многим людям кажется, что обсуждать картины или скульптуры скучно. Во многом этот стереотип связан с академическим языком, который используется искусствоведами. Культуролог Анастасия Четверикова доказывает, что о живописи можно говорить легко, весело и увлекательно, без сложных терминов и непонятных метафор. Ее подкаст «Искусство для пацанчиков» был создан, чтобы позволить слушателям, максимально далеким от темы, погрузиться в этот интересный мир.

Анастасия Четверикова, культуролог, создательница подкаста «Искусство для пацанчиков»

— Как вы можете описать вашего слушателя?

— Обычно это человек 25-35 лет, который никогда не встречался с искусством ранее. Однако я получаю отзывы от школьников и студентов, есть часть аудитории 50-60 лет. Мне хотелось, чтобы мой слушатель был «пацанчиком» с моего двора, человеком, который вырос в среде, где никогда не говорилось об искусстве, поэтому этот мир всегда был для него чем-то недоступным.

— Как проходит процесс подготовки к выпуску?

— Как у культуролога, у меня есть некая база научных источников сюжетов. Интуитивно я их знаю, но все равно приходится пересматривать обновленную информацию, искать пересечения в разных сферах искусства. Процесс занимает 3-4 часа, а может и 3-4 дня.

— Как вам пришла идея создавать подкаст?

— Я работала около 10 лет на радио. Была ведущей в развлекательных программах, но всегда мечтала перейти в talk-формат. Однажды я увидела объявление, что набирают сказочников на «Глаголев FM». Я отправила им запись своего голоса с отрывком из «Алисы в стране чудес» — меня взяли и предложили делать подкаст. С самого начала я придумала свой формат подачи — объяснять «на пальцах» сложные вещи из мира искусства.

— В чем миссия подкаста об искусстве?

— Мне кажется, что искусство — это самый приятный способ познания мира из всех. С помощью искусства проще познавать свои эмоции, происходящее вокруг и события прошлого. При этом все, что ты познаешь, должно приносить удовольствие.