5 советов, как грамотно отправить резюме

Чтобы найти работу в условиях дефицита рабочих мест, нужно быть подготовленным даже на стадии отправки резюме. Борис Грумбков, генеральный директор издания «Санкт-Петербургские ведомости», поделился секретами хорошего сопроводительного письма.

«Наняли молодых сотрудников, один на работу не вышел — не захотел. Другой вовсе пропал, потому что устал и надоело. Нет людей, скребём по дну, никому ничего не нужно», — так вспоминает обсуждение кадрового вопроса еще три недели назад Борис Грумбков, генеральный директор издания «Санкт-Петербургские ведомости», и заключает: «Так было раньше, всё, это закончилось».

«Сейчас нас ожидает то, что мы уже проходили в 90-е: работы мало, и за неё бьются», — продолжает он. Выиграть такую борьбу помогает первое впечатление, на которое «есть лишь один шанс, и он происходит не на личном собеседовании, а раньше — на моменте, когда вы отправляете своё резюме», — делится спикер.

Борис поделился с начинающими специалистами, пришедшими на День карьеры СПбГУ, маленькими хитростями, которые подарят им преимущества перед остальными еще до собеседования. Вот пять деталей, на которые стоит обращать внимание при написании сопроводительного письма:

Контакты для обратной связи

На почты предприятий приходят десятки писем молодых специалистов, которые обрабатывает один человек. У него, как правило, нет времени вступать в переписку с кандидатом, даже если тот его заинтересовал. Но работодатель может сразу же ему позвонить.

«Отсутствие телефонного номера — это мелочь, которая может на корню погубить хорошее начинание. Его наличие — проявление уважения и заботы к соискателю и экономия времени», — заключает спикер.

Лаконичный текст и никакой флористики

Информация о специалисте будет интересна любой организации, но не на этапе первого письма, а на собеседовании, когда вы уже потенциальный сотрудник. Указывая же личные данные в самом резюме, не скупитесь на слова. Отсутствие бэкграунда настораживает, но и не спешите писать о занятии йогой и флористикой — лучше написать о своих дипломах и рефератах и иной научной деятельности.

Открытые предложения и решения проблем

Предприятия ищут людей, которые помогут выполнять конкретные задачи и решать производственные проблемы. Вы получите большее преимущество, если укажете, что вы можете сделать для конкретного издания. Например: «Я могу делать материалы о культуре» или «Я могу верстать для вас рекламные блоки», — перечисляет спикер.

Работодатель, видя, что потенциальный работник может закрыть конкретную проблему в его предприятии, сразу меняет свое отношение к специалисту.

Образ, почта и рыбалка

Визуальный аспект очень важен, обязательно присылайте свои фотографии, но имейте в виду, что не любое изображение с вашей фотоплёнки будет уместно. Избегайте неформальные селфи и фото в зеркало из примерочных. Своим внешним видом необходимо показать будущему руководителю, что вы достойны стать частью коллектива.

Менее очевидная деталь, влияющая на формирование образа, — электронный адрес.

«Судя по всему, многие из молодых специалистов создавали свою почту еще в школе», — рассуждает Борис.

Адреса по типу «Lelichka_99» или «Vasek_98» могут вызывать недоумение у соискателя и сообщить ему о неготовности человека к деловой коммуникации. Лучше создать отдельную почту для писем работодателю и иных формальных переписок.

И последнее — помните о страничках, ссылки на которые вы прикрепляете в письме. Все вышеперечисленные мелочи может перечеркнуть красочный альбом с поездки на рыбалочку, который откроет представитель отдела кадров. Ваш аккаунт — ваше второе резюме.

Индивидуальное обращение

Когда вы устраиваетесь в конкретную организацию, обязательно узнайте, кто в ней руководитель, как называется издание. Если в своем письме вы обратитесь к работодателю по имени и должности, ориентируясь на направленность предприятия, соискатель будет больше открыт к сотрудничеству. Не стоит делать одинаковую рассылку по нескольким изданиям, это всегда заметно. Индивидуализируйте свое обращение, и вас обязательно заметят.