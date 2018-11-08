На «Матч ТВ» вышла программа о киберспорт

Пилотный выпуск программы «Кибератлетика» зрители увидели 4 ноября на телеканале «Матч ТВ». В программе освещают актуальные события, анализируют крупные турниры и общаются с различными экспертами в области, в том числе и с самими игроками. Ведущими программы стали киберспортсмен и эксперт мира виртуальных игр Павел Шабалин и блогер Юлия Коваль.

Формат предполагает освещение в каждом выпуске одной из популярных дисциплин (игр): Counter-Strike: Global Offensive, DotA 2, FIFA, League of Legends, World of Tanks, NFS, UFC и т. д. Сам выпуск делится на блоки — новости игровой индустрии, обзор крупных турниров, интервью лидеров игрового бизнеса, спецрепортажи корреспондентов.

Премьерный выпуск «Кибератлетики» отметился интервью с Ярославом Комковым, управляющим партнером WinStrike и владельцем крупнейшей киберспортивной площадки в России, и репортажем о победителях московского турнира EPICENTER. Поговорили и о самых ожидаемых игровых новинках года, в числе которых Red Dead Redemption 2.

В реестр официальных видов спорта Российской Федерации киберспорт попал в 2016 году. Теперь это быстроразвивающееся направление digital-индустрии. К 2022 году аудитория eSports приблизится к 300 млн, что сравнимо с нынешней аудиторией NFL, прогнозирует Goldman Sachs.