Информационные войны диджитального периода

Принципы кибервойн XXI века
Когда речь заходит о военном деле, то в ход идет соответствующая лексика: мишени, противник, поразить, уничтожить, атаковать, обороняться. Интуитивно мы это понимаем и часто делаем незамысловатый перенос смыслов в инфополе. Но все неоднозначно, когда дело касается современного цифрового и сетевого мира.
Даже если не ходить дальше Википедии, можно узнать, что понятие «информационная война» — это перевод англоязычного термина «information and psychological warfare» («информационно-психологическая война»). То есть по умолчанию кроме информации есть еще и психология человека. Также часто речь идет об информационном противоборстве. Пионерство в области развития этого направления приписывается США.
Судя по всему, в доцифровые времена происходило буквальное отождествление информационных операций с военным ремеслом.
Наверное, когда сбрасываешь над вражескими окопами с самолета листовки с пропагандой дезертирства, то эффект от попадания информации в голову человека сопоставим с попаданием пули в солдата противника. Сражаться такой распропагандированный солдат уже не хочет, что ослабляет боевую мощь оппонента. В такой ситуации ясно, где территория противника, где его солдаты, куда и как направлять/применять информационный кулак.
Но в киберпространстве нет четких границ территории и даже сами люди условны. Поскольку общение идет не напрямую с человеком, а через цифрового аватара, через аккаунт или учетную запись. То есть если даже Илон Маск пишет что-то в Twitter, нельзя быть до конца уверенным, что это именно он. Аккаунт могли взломать, помощник мог разместить не тот пост, телефон оказался в руках постороннего человека или это вовсе фейковый аккаунт очередного пранкера-тролля.
То есть сегодня инфовоином может буквально оказаться анонимный школьник-тролль со смартфоном под партой, активно поддерживающий определенную систему взглядов, ценностей, идеологию. И одним удачным мемом он может поразить неограниченное число восприимчивых мозгов.
Компоненты инфовойн: техно и психо
Как писал Маршалл Маклюэн про Третью мировую войну, это партизанская информационная война, где уже не различишь военных и гражданских участников. Да и «военными» информационные бойцы могут не быть вовсе.
Если ссылаться на исследователя Георгия Почепцова, то можно отметить некоторые важнейшие особенности информационной войны относительно войны традиционной. Ключевое — это непредсказуемость последствий, неощутимость и избирательность воздействий, отсутствие линии фронта.
Поскольку война идет буквально за настроения в умах людей и противник не выводится из строя активными действиями, то возможен многократный переход этих захваченных ментальных территорий от одной стороны к другой.
Можно выделить два важнейших аспекта: роль информации и технических средств для ее поиска, обработки, анализа и распространения, а также влияние, которое информация оказывает на самого человека и его психику.
Техническая сторона развивается благодаря прогрессу: если раньше выступающий на площади мог надеяться только на мощь своего голоса, то сегодня пламенную речь и сногсшибательную аргументацию усилят и распространят цифровые медиа. Сюда же можно отнести средства наблюдения, разведки и даже взлома носителей информации.
С другой стороны, никакие технологии и средства доставки сигналов не заменят содержательной части информации, создать которую и наделить смыслом под силу пока только людям. Сильный интеллект и эмпатия все еще позволяют людям влиять на настроения и мысли друг друга. И эта биологическая способность, позволившая нам победить эволюционно, сейчас также взята на вооружение в современных психологических операциях.
Не забываем также о применении технологий машинного обучения и искусственного интеллекта в реальных и потенциальных инфовойнах. Действительно, уже сейчас армии ботов могут раскрутить практически любое событие и сделать его видимым и обсуждаемым. Однако задачи такой раскрутки по-прежнему определяют люди.
В сухом остатке мы видим еще раз подтверждение важнейшего тренда: качественный контент, оказывающий влияние, по-прежнему лучше всего создают люди. Распространение, дистрибуция, доставка такого контента лучше всего удаются алгоритмам, работающим с большими данными.
Новые вызовы и старые принципы
Вокруг информационных войн много легенд. Вычленить и локализовать информационную войну, посчитав численность и мощь армии и техники, невозможно. Методы информационных войн, особенно дезинформация, агитация и пропаганда, стары как мир. Но глобальные манипулятивные возможности полностью раскрылись в цифровую эпоху.
При этом цели любых войн остались прежними: победить противника, сломать его волю к борьбе и сопротивлению, захватить его территории и ресурсы. В информационном пространстве — захватить территорию смыслов и обратить в собственную систему координат и ценностей. А поскольку информационное пространство по большей части переместилось в киберпространство, то чаще всего говорят именно о кибервойне.
Показательно, например, что в доктрине кибербезопасности США кибератака на информационную или критическую инфраструктуру государства приравнивается к физической агрессии. И в ответ на такие действия в обратную сторону могут полететь ракеты «Томагавк».
Но было бы ошибкой считать, что информационные войны — это прерогатива государств и крупных корпораций. Демократизация коммуникаций привела к тому, что свою «маленькую победоносную войну» за умы людей может вести кто угодно: религиозные секты, (анти)общественные движения (АУЕ), террористические организации, политические экстремисты, наркоторговцы и любые другие агрессивные сообщества и идеологии.
В этой ситуации журналисты выступают реальными защитниками людей, если не встают на чью-то сторону. Здесь действует правило военкоров: журналист не должен быть в военной одежде и брать в руки оружие. Иначе это уже не журналист, а солдат информационной войны.