Информационные войны диджитального периода

Когда речь заходит о военном деле, то в ход идет соответствующая лексика: мишени, противник, поразить, уничтожить, атаковать, обороняться. Интуитивно мы это понимаем и часто делаем незамысловатый перенос смыслов в инфополе. Но все неоднозначно, когда дело касается современного цифрового и сетевого мира.

Даже если не ходить дальше Википедии, можно узнать, что понятие «информационная война» — это перевод англоязычного термина «information and psychological warfare» («информационно-психологическая война»). То есть по умолчанию кроме информации есть еще и психология человека. Также часто речь идет об информационном противоборстве. Пионерство в области развития этого направления приписывается США.

Судя по всему, в доцифровые времена происходило буквальное отождествление информационных операций с военным ремеслом.

Наверное, когда сбрасываешь над вражескими окопами с самолета листовки с пропагандой дезертирства, то эффект от попадания информации в голову человека сопоставим с попаданием пули в солдата противника. Сражаться такой распропагандированный солдат уже не хочет, что ослабляет боевую мощь оппонента. В такой ситуации ясно, где территория противника, где его солдаты, куда и как направлять/применять информационный кулак.

Но в киберпространстве нет четких границ территории и даже сами люди условны. Поскольку общение идет не напрямую с человеком, а через цифрового аватара, через аккаунт или учетную запись. То есть если даже Илон Маск пишет что-то в Twitter, нельзя быть до конца уверенным, что это именно он. Аккаунт могли взломать, помощник мог разместить не тот пост, телефон оказался в руках постороннего человека или это вовсе фейковый аккаунт очередного пранкера-тролля.

То есть сегодня инфовоином может буквально оказаться анонимный школьник-тролль со смартфоном под партой, активно поддерживающий определенную систему взглядов, ценностей, идеологию. И одним удачным мемом он может поразить неограниченное число восприимчивых мозгов.

Компоненты инфовойн: техно и психо

Как писал Маршалл Маклюэн про Третью мировую войну, это партизанская информационная война, где уже не различишь военных и гражданских участников. Да и «военными» информационные бойцы могут не быть вовсе.

Если ссылаться на исследователя Георгия Почепцова, то можно отметить некоторые важнейшие особенности информационной войны относительно войны традиционной. Ключевое — это непредсказуемость последствий, неощутимость и избирательность воздействий, отсутствие линии фронта.

Поскольку война идет буквально за настроения в умах людей и противник не выводится из строя активными действиями, то возможен многократный переход этих захваченных ментальных территорий от одной стороны к другой.

Можно выделить два важнейших аспекта: роль информации и технических средств для ее поиска, обработки, анализа и распространения, а также влияние, которое информация оказывает на самого человека и его психику.

Техническая сторона развивается благодаря прогрессу: если раньше выступающий на площади мог надеяться только на мощь своего голоса, то сегодня пламенную речь и сногсшибательную аргументацию усилят и распространят цифровые медиа. Сюда же можно отнести средства наблюдения, разведки и даже взлома носителей информации.