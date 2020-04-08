О чем пишут иностранные СМИ в период пандемии коронавируса: Чехия

Иржи Юст, журналист онлайн-газеты «Тискали», рассказал о работе чешских СМИ

Чешскую Республику, как государство, находящееся в самом сердце Европы, пандемия коронавируса не обошла стороной. Правительство страны в самом начале распространения болезни приняло жесткие меры — закрыло Чехию на карантин. В республику не въехать и из нее не выехать. Буквально две трети граждан почти месяц проводят дома. Кто-то работает удаленно, кто-то, в основном работники сферы услуг, сидят в принудительном отпуске.

Одновременно с этим Чехия столкнулась с резкой нехваткой защитных средств — медицинских масок, респираторов и другого медицинского материала. Дефицит масок особенно остер из-за того, что жителям республики нельзя без них выходить на улицу. Этот факт заставил многих чехов решить проблему собственным умением — в Чехии стали шить себе маски дома. Также правительство страны стало закупать защитные средства за рубежом.

Все эти темы, как и рассуждение о мере поддержки граждан и бизнеса, активно обсуждается чешскими средствами массовой информации.

С самого начала вспышки коронавируса в Чехии правительство страны находится под пристальным наблюдением СМИ. Все его шаги сопровождает скорее конструктивная критика со стороны журналистского сообщества. Журналисты, с одной стороны, солидарны с мерами принятыми руководством страны — такими, как всеобщий карантин, — но не забывают про свою функцию «четвертой власти».

Мера поддержки и соответственно критики правительственной команды, борющейся с коронавирусом в стране, колеблется в зависимости от непосредственной близости СМИ к премьер-министру Андрею Бабишу, фонду которого принадлежит несколько крупных чешских газет и радио, или же от антипатии к нему, которая проявлялась еще до кризиса.

Тем не менее, самые респектабельные средства массовой информации — чешское телевидение и чешское радио, которые являются общественными СМИ в настоящем смысле слова, — придерживаются взвешенной критики.