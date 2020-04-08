О чем пишут иностранные СМИ в период пандемии коронавируса: Чехия

ЖУРНАЛИСТ обратился к западным журналистам и к тем, кто их читает, слушает, смотрит, находясь сейчас за рубежом
Иржи Юст, журналист онлайн-газеты «Тискали», рассказал о работе чешских СМИ
Чешскую Республику, как государство, находящееся в самом сердце Европы, пандемия коронавируса не обошла стороной. Правительство страны в самом начале распространения болезни приняло жесткие меры — закрыло Чехию на карантин. В республику не въехать и из нее не выехать. Буквально две трети граждан почти месяц проводят дома. Кто-то работает удаленно, кто-то, в основном работники сферы услуг, сидят в принудительном отпуске.
Одновременно с этим Чехия столкнулась с резкой нехваткой защитных средств — медицинских масок, респираторов и другого медицинского материала. Дефицит масок особенно остер из-за того, что жителям республики нельзя без них выходить на улицу. Этот факт заставил многих чехов решить проблему собственным умением — в Чехии стали шить себе маски дома. Также правительство страны стало закупать защитные средства за рубежом.
Все эти темы, как и рассуждение о мере поддержки граждан и бизнеса, активно обсуждается чешскими средствами массовой информации.
С самого начала вспышки коронавируса в Чехии правительство страны находится под пристальным наблюдением СМИ. Все его шаги сопровождает скорее конструктивная критика со стороны журналистского сообщества. Журналисты, с одной стороны, солидарны с мерами принятыми руководством страны — такими, как всеобщий карантин, — но не забывают про свою функцию «четвертой власти».
Мера поддержки и соответственно критики правительственной команды, борющейся с коронавирусом в стране, колеблется в зависимости от непосредственной близости СМИ к премьер-министру Андрею Бабишу, фонду которого принадлежит несколько крупных чешских газет и радио, или же от антипатии к нему, которая проявлялась еще до кризиса.
Тем не менее, самые респектабельные средства массовой информации — чешское телевидение и чешское радио, которые являются общественными СМИ в настоящем смысле слова, — придерживаются взвешенной критики.
Традиционно на чешском телевидении пространство в эфире получают независимые эксперты или политики — как правящей коалиции, так и оппозиции. Этот формат действовал еще до кризиса, пандемия коронавируса доказала его востребованность и общественную значимость. Из-за закрытия учебных заведений чешское телевидение начало оперативно транслировать телевизионные уроки для учеников начальных школ, которые получили положительный отклик.
Примером критики может послужить, например, нехватка медицинских масок и респираторов для врачей и персонала больниц, которые должно было обеспечить государство. СМИ также подвергли критике поставку дефицитного медицинского материала из Китая, которую правительство выдавало за гуманитарную помощь, хотя это ей и не являлось. СМИ обращали внимание на попытки укрепить влияние и положительного имиджа Китая в Чехии. Это, кстати, одна из острых тем, которая в СМИ появлялась еще до пандемии.
Иногда, конечно же, критика доходит до маленького издевательства. СМИ пристально следят за тем, чтобы представители власти соблюдали приказ, обязывающий всех граждан надевать на публике защитные маски.
Так, министр внутренних дел и вице-премьер правительства был вынужден оплатить штраф 10 тысяч крон (примерно 35 тысяч рублей), так как на совещании не надел маску. Премьер-министра сфотографировали, когда он покупал себе на улице мороженое, которое, скорее всего, ел без маски. И пока последний маска-скандал случился на встрече президента Чехии с представителями органов власти. Журналисты усердно пытались узнать у пресс-секретаря чешского президента, каким образом глава государства и его гости могли есть приготовленные закуски, запечатленные на фотографии не снимая маски.
Чешские СМИ в период пандемии коронавируса не теряют свою хватку, они не сосредотачиваются исключительно на сухих данных о числе заразившихся или погибших. В непростое для страны время стараются защищать общественный интерес, этим они доказывают свою востребованность и необходимость. Чешские СМИ не дают политикам возможность скрыть оплошности, которые те могли бы списать на коронавирус.