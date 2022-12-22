Зимний номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

Свежий номер ушел в типографию, но цифровая версия уже доступна на нашем сайте.

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О чем мечтает каждый российский редактор накануне Нового года? Разумеется, о кибербезопасности. Он теперь скупее стал в желаньях? С одной стороны, да, ведь «новая реальность» ему не приснилась. А с другой стороны, слитые переписки, неопознанные дипфейки, DDoS-атаки на редакционные аккаунты, пропавшие пароли и украденные социальные сети — лишь неполный набор страхов, которые сопровождают сегодня работу любого журналиста.

И если у вас найдется свободная минутка в редакции перед новым годом, то проверьте пароли, сделайте бэкапы (сохраните важную информацию на нескольких облачных сервисах, а не на одном) и не пересылайте в мессенджерах то, что можно рассказать лично.

А еще — прочитайте только что вышедший в свет и еще пахнущий типографской краской декабрьский номер «ЖУРНАЛИСТА».

Наш новогодний подарок читателям (не такой уж скромный по нынешним временам) — рецепт от мании преследования и паранойи:

1. Уязвимости касаются людей и технологий, информации профессиональной и личной, но в итоге за ними стоит чей-то конкретный интерес.

2. В большинстве случаев достаточно базовых правил безопасности, но как только вы беретесь за важные темы, затрагивающие интересы других людей, стоит применять повышенные меры безопасности.

3. Человек быстро адаптируется и привыкает. Поставьте себе напоминалки для очистки кэша, важных сообщений и документов, проверки телефона и прочего с определенной регулярностью.

Теперь — по порядку:

• поиски самого безопасного и надежного мессенджера для редакционного общения продолжают Юлия Хазова и Александр Кириенко («Нестирильные переписки»);

• Максим Корнев со свойственной ему академичной педантичностью исследует проблему информационно-коммуникативной безопасности («Предупрежден — значит, вооружен»);

• дипфейки таят угрозу. Но попробуем обратить их на пользу редакции («Себя показать и людей насмешить»);

• как Юрий Гагарин попал в нейросети, и что из этого получилось (за полетом наблюдали две Анны — Суркова и Махорт);

• Оксана Силантьева протягивает руку помощи редактору, застрявшему на перепутье.

• После аномальных снегопадов Елена Шитикова приободряет читателя, обещая «обычную хорошую погоду» — во всяком случае, с проблесками солнца.

• Не теряют оптимизма коллеги из Тулы, Волгодонска, Москвы и даже Северного Казахстана, бодро рапортуя о нелегких, но радостных буднях своих трудовых коллективов.

• Но, между прочим, в Ливане газеты тоже задыхаются от нехватки бумаги и стоимости типографских услуг (заметка Мишеля Хелу).

• В номере вы найдете интервью с обозревателем МК Евой Меркачевой и генеральным директором журнала «Знание — сила» Игорем Харичевым.

• И, конечно, не обойдете вниманием наши постоянные рубрики — советы Сергея Мешавкина, «Клуб продвинутого журналиста» (спойлер: детям лучше в руки не давать) и воспоминания Юрия Феклистова о встречах с Жераром Депардье.