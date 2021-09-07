Фримиум и 9 форматов контента: что помогает зарабатывать норвежскому изданию

Мы ввели систему платной подписки в 2013 году. За эти годы мы собрали много информации о нашей аудитории и выявили, что заставляет пользователей подписываться на издание. Мы использовали эти знания, чтобы создать то, что мы называем «Набором инструментов Pluss».

Их осталось девять

Речь, конечно, идет о форматах, которые нравятся целевой аудитории Dagbladet. Всего их девять:

1. Практичные новости. Это новостные сюжеты на медицинскую, социальную и экономическую тематику. Часто также поднимаются темы здорового образа жизни, секса и отношений. В таких новостях мы должны показать читателю, зачем ему вообще нужна данная информация, как она может пригодиться конкретно ему.

2. Подробное освещение горячих новостей. Конечно, наши подписчики пользуются и бесплатным сайтом Dagbladet. Так что задача Pluss — предоставить эксклюзивную дополнительную информацию, рассказать о неожиданном повороте или о каких-то малоизвестных фактах, касающихся события, о котором говорят все в Норвегии.

3. Истории о людях, которые заставят читателя сказать: «Вау!» Да, мы должны быть немного таблоидом.

4. Эксклюзивные интервью и очерки о селебрити. Когда знаменитости рассказывают про свой быт и преодоление житейских трудностей, читатели могут идентифицировать себя с этими людьми, и в какой-то степени это помогает им решить свои проблемы.

5. «За кулисами». Мы предлагаем читателям взглянуть на событие изнутри и попробовать ответить на вопрос: «Что же произошло на самом деле?»

6. Журналистские расследования. Мы даем возможность познакомиться с захватывающей темой или историей, которая обычно неизвестна большинству.

7. Спортивные рейтинги. Наш отдел спорта придумывает много разнообразных рейтингов и таблиц. Особой популярностью среди подписчиков пользуется футбол.

8. Обзоры и тесты. Люди часто руководствуются советами окружающих, будь то покупка нового телефона или заказ еды в ресторане. Поэтому наши журналисты помогают читателям сделать правильный выбор.

9. Лонгриды. Это истории, которые заставляют читателей чувствовать, сопереживать героям. Лонгридами могут быть как журналистские расследования, так и художественные рассказы. Такие тексты, как правило, сопровождаются отличным визуальным рядом, а структура и верстка должны делать материал удобным для чтения в дороге.

Мы стараемся использовать каждый из приведенных типов контента хотя бы раз в неделю. Это очень важно, потому что каждому подписчику импонирует свой тип контента, и мы не хотим никого обделить. И при этом нужно не забывать о качестве. Лучше меньше, да лучше — важнее выпустить одну действительно хорошо проработанную историю, чем пять посредственных.