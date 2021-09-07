Фримиум и 9 форматов контента: что помогает зарабатывать норвежскому изданию

Лучше меньше, да лучше — таков принцип работы норвежской газеты Dagbladet, основными драйверами трафика которой остаются новости, спорт и развлечения, со своим сервисом платного контента Dagbladet Pluss
Наше издание работает в онлайне по модели фримиум, поэтому большая часть контента на главной странице Dagbladet абсолютно бесплатна для всех 1,3 миллиона уникальных пользователей в день (население Норвегии при этом составляет почти 5,4 миллиона жителей). Помимо этого, на Dagbladet Pluss подписаны еще более 100 тысяч человек.
Плата за эксклюзив
За последние годы мы отметили, что наши пользователи готовы переплачивать за определенный вид контента. Конечно, этот контент зависит от тенденций и постоянно меняется, так же как и запросы аудитории.
Квалифицированная команда менеджеров, руководитель Dagbladet Pluss Хильде Шерве и младший редактор Йонас Петтерсен, много работают над поиском наиболее релевантной модели. Они постоянно проводят опросы аудитории, чтобы понять, какой контент можно делать подписным, а какой бесплатным. Привычки и запросы аудитории постоянно меняются: то, что стимулирует конверсии сегодня, может не привести к конверсиям в следующем году. Таким образом, мы должны руководствоваться данными и идеями, а не личным мнением или вкусом.
В настоящее время анализ данных показывает, что люди все больше готовы платить за новости. Продажи, распространение и ценообразование — три кита любого медиабизнеса, но главным ключом к успеху Pluss стал эксклюзивный контент: подписчики издания не смогут найти такой же контент на просторах Google у конкурентов.
Мы ввели систему платной подписки в 2013 году. За эти годы мы собрали много информации о нашей аудитории и выявили, что заставляет пользователей подписываться на издание. Мы использовали эти знания, чтобы создать то, что мы называем «Набором инструментов Pluss».
Их осталось девять
Речь, конечно, идет о форматах, которые нравятся целевой аудитории Dagbladet. Всего их девять:
1. Практичные новости. Это новостные сюжеты на медицинскую, социальную и экономическую тематику. Часто также поднимаются темы здорового образа жизни, секса и отношений. В таких новостях мы должны показать читателю, зачем ему вообще нужна данная информация, как она может пригодиться конкретно ему.
2. Подробное освещение горячих новостей. Конечно, наши подписчики пользуются и бесплатным сайтом Dagbladet. Так что задача Pluss — предоставить эксклюзивную дополнительную информацию, рассказать о неожиданном повороте или о каких-то малоизвестных фактах, касающихся события, о котором говорят все в Норвегии.
3. Истории о людях, которые заставят читателя сказать: «Вау!» Да, мы должны быть немного таблоидом.
4. Эксклюзивные интервью и очерки о селебрити. Когда знаменитости рассказывают про свой быт и преодоление житейских трудностей, читатели могут идентифицировать себя с этими людьми, и в какой-то степени это помогает им решить свои проблемы.
5. «За кулисами». Мы предлагаем читателям взглянуть на событие изнутри и попробовать ответить на вопрос: «Что же произошло на самом деле?»
6. Журналистские расследования. Мы даем возможность познакомиться с захватывающей темой или историей, которая обычно неизвестна большинству.
7. Спортивные рейтинги. Наш отдел спорта придумывает много разнообразных рейтингов и таблиц. Особой популярностью среди подписчиков пользуется футбол.
8. Обзоры и тесты. Люди часто руководствуются советами окружающих, будь то покупка нового телефона или заказ еды в ресторане. Поэтому наши журналисты помогают читателям сделать правильный выбор.
9. Лонгриды. Это истории, которые заставляют читателей чувствовать, сопереживать героям. Лонгридами могут быть как журналистские расследования, так и художественные рассказы. Такие тексты, как правило, сопровождаются отличным визуальным рядом, а структура и верстка должны делать материал удобным для чтения в дороге.
Мы стараемся использовать каждый из приведенных типов контента хотя бы раз в неделю. Это очень важно, потому что каждому подписчику импонирует свой тип контента, и мы не хотим никого обделить. И при этом нужно не забывать о качестве. Лучше меньше, да лучше — важнее выпустить одну действительно хорошо проработанную историю, чем пять посредственных.