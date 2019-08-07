Убийцы журналистов работают без черновика

Вскоре после этого, в 2012 году, в Махачкале впервые прошло экстренное заседание секретариата Союза журналистов России. Это было важнейшим событием, делегацию СЖР принял президент республики, впервые за одним столом проблему обсуждали руководители силовых ведомств СКФО (СКР, Генпрокуратуры, МВД РФ) и журналисты. Именно тогда у здания Дома издательства (Дома журналистов Дагестана) был возложен камень с намерением построить памятник погибшим журналистам. Многие нам обещали оказать помощь. Встреча имела огромный общественный резонанс, это был настоящий прорыв! Генерал Сергей Ченчик (в то время начальник главного управления МВД РФ по СКФО) обещал, что в течение трех месяцев убийства будут раскрыты. Но увы. Да, расследования начинались, раздавались обещания, но до 2017 года реального движения не было.

Мы снова обратились к Михаилу Федотову как советнику президента и председателю Совета по взаимодействию с гражданским обществом и правам человека. По его поручению известный журналист Максим Шевченко (тогда член совета) рассказал на очередном заседании об убийствах журналистов в Дагестане, о необходимости независимого расследования.

Российские журналисты Шевченко, Орхан Джемаль (убит в 2018 году в Центрально-Африканской Республике), другие наши коллеги сделали очень много для того, чтобы о погибших журналистах Дагестана знали и помнили, чтобы преступления против них были наконец расследованы. Джемаль и Шевченко были на похоронах Гаджимурада Камалова, обещали тогда, что будут бороться до конца и сделают все, чтобы раскрыть это преступление.

Великая благодарность всем нашим коллегам, которые были с нами все эти годы, это придавало нам сил. Деятельное участие в этой работе приняла известная северокавказская общественная деятельница и журналист Сулиета Кусова. Мы начали сбор средств на памятник убитым журналистам РД; подготовили проект, определили место.

СЖР старался нам помочь, прежде всего Всеволод Богданов и Надежда Ажгихина. Мы чувствовали эту поддержку. Приезжали в Москву, рассказывали о наших бедах, участвовали в международных форумах.

Журналистов Дагестана услышали в Европе и в мире, это важно. Все эти годы нам самоотверженно помогали Центр защиты прав СМИ и его руководитель Галина Арапова, их поддержку трудно переоценить. В 2018 году у здания Дома журналиста мы разбили аллею памяти погибших журналистов Дагестана. Посадили также саженцы в память о тех российских журналистах, которые писали о Северном Кавказе, — Юрии Щекочихине, Анне Политковской, Орхане Джемале, Наталье Эстемировой, Эльвире Горюхиной. В этом году в дни международного фестиваля кино и ТВ «Кунаки» в аллее появится саженец в память безвременно ушедшей от нас Сулиеты Кусовой. Ее именем мы назвали один из водопадов в Цумадинском районе.

Журналисты Дагестана (и я лично) благодарны СЖР за принципиальную позицию, поддержку и солидарность в течение многих лет. Это касается не только свободы слова и защиты журналистов, но и проблем национальной прессы. Каждый год

25 декабря (в этот день был убит Гаджимурад Камалов) мы собираемся на День памяти. По мере возможности помогаем родственникам погибших. Созданная Гаджимурадом в 2003 году газета «Черновик» сегодня остается самым популярным независимым изданием с важной миссией: бороться за права человека и свободу слова, бороться с коррупцией и беззаконием, невзирая на лица. И в этом своем качестве она стала очень неудобной для многих, но очень востребованной в широких слоях населения республики.

Сегодня «Черновик» снова под прицелом. Арестован по обвинению в пособничестве террористам редактор отдела газеты Абдулмумин Гаджиев, коллеги считают это обвинение сфабрикованным. Журналисты Дагестана проявляют солидарность, три наиболее авторитетные газеты республики вышли с единой первой полосой в поддержку Абдулмумина Гаджиева — по примеру федеральных изданий, поддержавших Ивана Голунова. Недавно в Москве Совет по правам человека РФ провел круглый стол по поводу «Черновика», я снова говорил там о ситуации в Дагестане, на Северном Кавказе, которая требует особого внимания. Мы ждем, что все преступления против журналистов и СМИ в Дагестане будут расследованы по закону и до конца.