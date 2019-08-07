Убийцы журналистов работают без черновика

Как журналисты Дагестана пытаются защитить себя
В этом году Союзу журналистов республики Дагестан (СЖ РД) исполняется 60 лет. Он был организован 6 марта 1959 года. За это время сменилось несколько руководителей. С 1991 по 2000 год СЖ РД практически не работал, были реорганизации, переименования газет, создавались новые СМИ. Хотя не раз и не два надо было «показать зубы», когда совершались покушения на жизнь журналистов, в том числе и на автора этих строк.
В 1999 году меня избрали председателем СЖ РД. Мы начали налаживать сотрудничество с СЖР. Первыми в начале 2000-х к нам приехали секретари СЖР Павел Гутионтов, Надежда Ажгихина, Александр Копейка. Время было сложное, для журналистов особенно, были угрозы, покушения и убийства. Причина — гражданская, бескомпромиссная позиция журналистов.
Первым был убит Магомед Сулейманов, депутат Верховного Совета, журналист и врач, убийство до сих пор не раскрыто. Далее были покушения на главных редакторов национальных изданий: Качар Абачараеву (республиканская лакская газета «Ильчи») и на автора этих строк (республиканская аварская газета «Истина» — «Хакикат»). Угрожали главному редактору республиканской газеты «Молодежь Дагестана» Гаджи Абашилову. В 2005 году был убит Гусаев Магомедсалих — министр национальной политики, информации и печати. Убийство свалили на диверсионно-террористические группы (так называемых «лесных»), хотя в обществе были большие сомнения относительно официальной версии этого громкого теракта. Мы стали нуждаться в особой поддержке коллег по цеху.
Пришлось заняться не свойственной журналистам деятельностью: организовывать митинги и пикеты, писать обращения в инстанции, призывать к солидарности. Нельзя сказать, что нам удалось переломить ситуацию. Силы были слишком неравные. Теракты против журналистов продолжались. Список жертв пополнили министр нацполитики, информации и печати Загир Арухов, генеральный директор госкомпании ГТРК Гаджи Абашилов, ответственный секретарь республиканской газеты «Истина» Абдулмалик Ахмедилов и другие. Под лозунгом «По ком звонит колокол» мы говорили о проблемах Дагестана: о терроризме и гражданской позиции, о коррупции и нарушениях прав человека. Тем не менее расследования этих громких терактов спускались на тормозах.
Когда застрелили создателя независимой, самой популярной на Северном Кавказе газеты «Черновик», учредителя ООО «Свобода слова» Гаджимурада Камалова, мы обратились в СЖР за экстренной помощью. Более 20 тысяч подписей журналистов и читателей стояли под обращением в ГД РФ с требованием расследовать убийства журналистов в Дагестане. Депутаты прислушались, спасибо тогдашнему заместителю комитета по СМИ Борису Резнику, ныне покойному. Спасибо тогдашнему председателю СЖР Всеволоду Богданову, секретарю СЖР Михаилу Федотову. 105 депутатов поддержали наш призыв.
Вскоре после этого, в 2012 году, в Махачкале впервые прошло экстренное заседание секретариата Союза журналистов России. Это было важнейшим событием, делегацию СЖР принял президент республики, впервые за одним столом проблему обсуждали руководители силовых ведомств СКФО (СКР, Генпрокуратуры, МВД РФ) и журналисты. Именно тогда у здания Дома издательства (Дома журналистов Дагестана) был возложен камень с намерением построить памятник погибшим журналистам. Многие нам обещали оказать помощь. Встреча имела огромный общественный резонанс, это был настоящий прорыв! Генерал Сергей Ченчик (в то время начальник главного управления МВД РФ по СКФО) обещал, что в течение трех месяцев убийства будут раскрыты. Но увы. Да, расследования начинались, раздавались обещания, но до 2017 года реального движения не было.
Мы снова обратились к Михаилу Федотову как советнику президента и председателю Совета по взаимодействию с гражданским обществом и правам человека. По его поручению известный журналист Максим Шевченко (тогда член совета) рассказал на очередном заседании об убийствах журналистов в Дагестане, о необходимости независимого расследования.
Российские журналисты Шевченко, Орхан Джемаль (убит в 2018 году в Центрально-Африканской Республике), другие наши коллеги сделали очень много для того, чтобы о погибших журналистах Дагестана знали и помнили, чтобы преступления против них были наконец расследованы. Джемаль и Шевченко были на похоронах Гаджимурада Камалова, обещали тогда, что будут бороться до конца и сделают все, чтобы раскрыть это преступление.
Великая благодарность всем нашим коллегам, которые были с нами все эти годы, это придавало нам сил. Деятельное участие в этой работе приняла известная северокавказская общественная деятельница и журналист Сулиета Кусова. Мы начали сбор средств на памятник убитым журналистам РД; подготовили проект, определили место.
СЖР старался нам помочь, прежде всего Всеволод Богданов и Надежда Ажгихина. Мы чувствовали эту поддержку. Приезжали в Москву, рассказывали о наших бедах, участвовали в международных форумах.
Журналистов Дагестана услышали в Европе и в мире, это важно. Все эти годы нам самоотверженно помогали Центр защиты прав СМИ и его руководитель Галина Арапова, их поддержку трудно переоценить. В 2018 году у здания Дома журналиста мы разбили аллею памяти погибших журналистов Дагестана. Посадили также саженцы в память о тех российских журналистах, которые писали о Северном Кавказе, — Юрии Щекочихине, Анне Политковской, Орхане Джемале, Наталье Эстемировой, Эльвире Горюхиной. В этом году в дни международного фестиваля кино и ТВ «Кунаки» в аллее появится саженец в память безвременно ушедшей от нас Сулиеты Кусовой. Ее именем мы назвали один из водопадов в Цумадинском районе.
Журналисты Дагестана (и я лично) благодарны СЖР за принципиальную позицию, поддержку и солидарность в течение многих лет. Это касается не только свободы слова и защиты журналистов, но и проблем национальной прессы. Каждый год
25 декабря (в этот день был убит Гаджимурад Камалов) мы собираемся на День памяти. По мере возможности помогаем родственникам погибших. Созданная Гаджимурадом в 2003 году газета «Черновик» сегодня остается самым популярным независимым изданием с важной миссией: бороться за права человека и свободу слова, бороться с коррупцией и беззаконием, невзирая на лица. И в этом своем качестве она стала очень неудобной для многих, но очень востребованной в широких слоях населения республики.
Сегодня «Черновик» снова под прицелом. Арестован по обвинению в пособничестве террористам редактор отдела газеты Абдулмумин Гаджиев, коллеги считают это обвинение сфабрикованным. Журналисты Дагестана проявляют солидарность, три наиболее авторитетные газеты республики вышли с единой первой полосой в поддержку Абдулмумина Гаджиева — по примеру федеральных изданий, поддержавших Ивана Голунова. Недавно в Москве Совет по правам человека РФ провел круглый стол по поводу «Черновика», я снова говорил там о ситуации в Дагестане, на Северном Кавказе, которая требует особого внимания. Мы ждем, что все преступления против журналистов и СМИ в Дагестане будут расследованы по закону и до конца.