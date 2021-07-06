«Дагестанская правда»: запретных тем для нас не существует

Когда началась пандемия, нам, как и коллегам из центральных СМИ, пришлось подстраиваться под новые реалии, адаптироваться. Конечно, было непросто, к тому же «Дагестанская правда» выходит четыре раза в неделю (это, кстати, единственное такое издание в республике). Плюс у нас есть интернет-ресурс, соцсети, а еще огромное количество задач, связанных с информированием о COVID-19 по линии отраслевого министерства и управления главы республики по информполитике.

Мы анализировали потом, по прошествии нескольких месяцев, проделанную работу. Если в цифрах, то 90 процентов как новостных, так и аналитических материалов, вышедших в тот период в «Дагестанской правде», были посвящены теме коронавируса и борьбе с этой напастью. В работу был вовлечен весь творческий состав редакции. На плечи наших журналистов легла большая нагрузка, но никто не жаловался. Все понимали, что выполняют свой профессиональный долг. Дагправдинцы знают, каково это — находиться в «красной зоне»: делали оттуда репортажи. Мы ощутили всю степень ответственности, бремя, что легло на плечи тех, кто был там, восхищались самоотдачей и профессионализмом врачей, медсестер, санитарок. На себе прочувствовали, что пребывание в спецкостюме в изолированном корпусе — тяжелый, изнурительный труд: просто физически это очень сложно выдержать. Хотели, чтобы и наши читатели это поняли.

Удаленные кадры

В соответствии с поручением руководства страны и согласно указу главы нашей республики для лиц в возрасте 65 лет и старше был предусмотрен режим самоизоляции, который действовал вплоть до улучшения эпидемиологической ситуации. Ну и, кроме того, мы у себя внутри коллектива решили, что будет правильно перевести на удаленку всех журналистов. Редколлегия, секретариат, верстальщики, наборщики, корректоры — то есть все те, чье присутствие необходимо в стенах редакции, продолжали работать в привычном формате.