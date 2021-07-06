Рынок

«Дагестанская правда»: запретных тем для нас не существует

Свою задачу мы видим не в критике ради критики, не в публикации слухов, а в том, чтобы показать истинное положение дел и помочь улучшить жизнь в республике

 

Когда началась пандемия, нам, как и коллегам из центральных СМИ, пришлось подстраиваться под новые реалии, адаптироваться. Конечно, было непросто, к тому же «Дагестанская правда» выходит четыре раза в неделю (это, кстати, единственное такое издание в республике). Плюс у нас есть интернет-ресурс, соцсети, а еще огромное количество задач, связанных с информированием о COVID-19 по линии отраслевого министерства и управления главы республики по информполитике.

Мы анализировали потом, по прошествии нескольких месяцев, проделанную работу. Если в цифрах, то 90 процентов как новостных, так и аналитических материалов, вышедших в тот период в «Дагестанской правде», были посвящены теме коронавируса и борьбе с этой напастью. В работу был вовлечен весь творческий состав редакции. На плечи наших журналистов легла большая нагрузка, но никто не жаловался. Все понимали, что выполняют свой профессиональный долг. Дагправдинцы знают, каково это — находиться в «красной зоне»: делали оттуда репортажи. Мы ощутили всю степень ответственности, бремя, что легло на плечи тех, кто был там, восхищались самоотдачей и профессионализмом врачей, медсестер, санитарок. На себе прочувствовали, что пребывание в спецкостюме в изолированном корпусе — тяжелый, изнурительный труд: просто физически это очень сложно выдержать. Хотели, чтобы и наши читатели это поняли.

 

Удаленные кадры

В соответствии с поручением руководства страны и согласно указу главы нашей республики для лиц в возрасте 65 лет и старше был предусмотрен режим самоизоляции, который действовал вплоть до улучшения эпидемиологической ситуации. Ну и, кроме того, мы у себя внутри коллектива решили, что будет правильно перевести на удаленку всех журналистов. Редколлегия, секретариат, верстальщики, наборщики, корректоры — то есть все те, чье присутствие необходимо в стенах редакции, продолжали работать в привычном формате.

Первую полосу каждого пятничного номера «Дагестанской правды» занимают иллюстрации
Первую полосу каждого пятничного номера «Дагестанской правды» занимают иллюстрации

Практика удаленной работы для нашего брата журналиста явление привычное. Но здесь важно, чтобы сотрудник действительно работал, чтобы он вовремя сдавал заявленные материалы, не срывал план и не ставил тем самым под угрозу выход очередного номера. Новостной отдел «Дагестанской правды» и сегодня продолжает выпускать контент, оперативно размещать информацию в соцсетях, находясь на удаленке. Но от новостников и не требуется присутствия на рабочем месте, они и так работают в режиме 24/7.

Структура нашей редакции довольно типичная для всех СМИ: главный редактор, заместители главного редактора, ответственный секретарь, заместители ответственного секретаря, редакторы отделов, корреспонденты. А еще верстальщики, наборщики, корректоры, бухгалтер, кассир, отдел кадров и т.д. В составе «Дагестанской правды» как опытные журналисты, так и молодые — в основной своей массе выпускники отделения журналистики Дагестанского государственного университета. С этим отделением у нас годами отлаженные связи, в редакции есть его базовая кафедра.

Конечно, нехватка квалифицированных кадров — одна из ключевых проблем. И речь идет не только о пишущих сотрудниках, но и о технических специалистах, занятых в IT-сфере. С другой стороны, сегодня нет, наверное, такой сферы, которая бы не испытывала кадрового дефицита. И журналистика — не исключение. Но жаловаться не стоит. Нужно взращивать кадры самим, что мы и делаем.

 

Без собственной доставки

Во время пандемии ситуация с рекламой в целом не сильно поменялась: объемы рекламно-информационного материала, поступающего в рекламный отдел, остаются на прежнем уровне. То же самое можно сказать и применительно к объявлениям об утере документов, поздравлениям, соболезнованиям и некрологам, публикуемым в частном порядке. Если говорить о рекламе в сетевом издании dagpravda.ru, то в основном с просьбой опубликовать тот или иной материал обращаются иногородние рекламодатели.

Большинство сотрудников газеты — выпускники отделения журналистики Дагестанского государственного университета
Большинство сотрудников газеты — выпускники отделения журналистики Дагестанского государственного университета

Из 3200 экземпляров газеты, которые составляют сегодняшний наш тираж, две трети распространяется «Почтой России», одна треть — «Дагпечатью». Из объема «Дагпечати», который составляет 1100 экземпляров, около 80 процентов — это подписка через киоски данного ГАУ, потому что цены у него существенно ниже, чем почтовые; остальная часть — продажи. Газета распространяется на всей территория Дагестана — и в горных районах, и в предгорной зоне, и на равнине. Собственной доставки с этого года у нас нет, потому что это очень накладно, мы не имеем таких ресурсов.

 

Достоверно и непредвзято

Запретных тем для нас не существует. Мы пишем о том, что волнует сегодня граждан, вступаемся за рядовых дагестанцев, защищаем их интересы, тогда как делать это должны руководители на местах, различные ведомства. Не всем это, конечно, нравится, а значит, мы на верном пути.

Приведу один пример. В 2019 году к нам в редакцию обратилась Калимат Темирханова, дочь незрячей пожилой женщины, которая, пытаясь разрешить проблемы своей тяжелобольной матери из села Костек Хасавюртовского района, обивала пороги республиканской офтальмологической больницы имени Х.О. Булача. В своем письме она подробно рассказала о ненадлежащем отношении медиков к своим профессиональным обязанностям. Лично побывав на месте, мы убедились в правоте изложенных фактов и подготовили серьезный материал в жанре журналистского расследования. В ответ руководство этой больницы подало на нас в суд, и «Дагестанская правда» не по своей воле увязла в долговременной судебной тяжбе. И если Ленинский районный суд города Махачкалы частично удовлетворил требования главврача и обязал редакцию опубликовать опровержение, то спустя время Верховный суд Республики Дагестан после нашей апелляции отменил это решение. Так газета сохранила свою репутацию и добилась правды. За всю свою более чем столетнюю историю она следовала и продолжает следовать главному принципу — достоверно и непредвзято освещать процессы, происходящие в республике.

Мы решили сделать ставку на Instagram, Telegram и Facebook, потому что именно на этих ресурсах сидит наша целевая аудитория. Там лидеры мнений, которые могут вести серьезные дискуссии по заданной теме

Кроме того, мы каждый год запускаем новые проекты. Вообще стараемся не стоять на месте, развиваться. В прошлом году, например, у нас был проект «Один день с…», где героями публикаций и видеообзоров выступали как известные дагестанцы, так и просто интересные личности, добившиеся определенных успехов на своем поприще. В 2021 году исполняется 100 лет со дня провозглашения автономии Дагестана, в связи с чем мы запустили проект «К 100-летию ДАССР». Есть проект, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, в рамках которого в канун Дня космонавтики на страницах «Дагестанской правды» вышли интервью с нашими выдающимися земляками — Героем Советского Союза Мусой Манаровым и Героем России Магомедом Толбоевым. Будем продолжать эту тему до конца декабря, год-то юбилейный.

 

Ради мгновенной реакции

Раньше, когда не было соцсетей, в редакцию присылали письма, и мы по мере накопления их публиковали. Эта практика сохранилась. При этом ни для кого не секрет, что сегодня благодаря Instagram, Telegram, другим сетям и мессенджерам взаимодействие с читателем, зрителем, слушателем перешло на новый уровень. Люди рассказывают о своих проблемах в наших пабликах, и они ждут от нас мгновенной реакции. И мы оперативно реагируем, отправляем запросы в те или иные инстанции, помогая разобраться в ситуации.

Мы решили сделать ставку на Instagram, Telegram и Facebook, потому что именно на этих ресурсах сидит наша целевая аудитория. Там лидеры мнений, которые могут вести серьезные дискуссии по заданной теме. В Telegram, например, очень легко донести какую-то проблему до чиновника. И если он сам не увидит пост, то можно быть уверенным, что ему об этом доложат. А в том же «ВКонтакте» в основном сидит молодежь, который нужны хайп и желтизна.

Весной прошлого года, во-первых, нашим пользователям была важна свежая информация по коронавирусу в республике. Во-вторых, в это же время наши сотрудники проходили обучение, как работать в соцсетях. Благодаря этим двум факторам у нас произошел органический всплеск аудитории в Instagram и Telegram: количество подписчиков увеличилось в два раза. Мы подробно рассказывали и на сайте, и в соцсетях о проводимых акциях, волонтерской и спонсорской помощи, о героической работе врачей и многом другом. Когда сотрудники сидели дома, мы делали проекты «#Сидимдома» и «Бессмертный полк».

Основная задача аккаунтов «Дагестанской правды» в соцсетях — информационная. Мы стараемся освещать интересные и актуальные новости о событиях, происходящих в регионе. Не менее важная задача — это узнаваемость нашего СМИ, чтобы логотип и фирменный стиль издания всегда были на виду. И мы радуемся, когда видим многочисленные репосты своих новостей в различных инстапабликах и Telegram-каналах.

Справка

Газета «Дагестанская правда» (прежние названия — «Дагестанский труженик», «Советский Дагестан», «Красный Дагестан») издается с 9 марта 1918 года. Выходит четыре раза в неделю: три раза — в формате А2 и один раз — в формате А3. Тираж — 3195 экземпляров. Учредитель: Министерство информации и печати Республики Дагестан.

Сайт: dagpravda.ru.

 
Источник фото: из архива газеты «Дагестанская правда»
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
7
от
06 июля 2021

Июл 6, 2021

Хочешь заработать? Пройди онлайн-курсы!

«Новые диджитал-медиа»

«Как создать диджитал-отдел на основе редакции» 

Для членов Клуба Журналиста с VIP-пакетом скидка 5% 

Рынок

«Дагестанская правда»: запретных тем для нас не существует
Свою задачу мы видим не в критике ради критики, не в публикации слухов, а в том, чтобы показать истинное положение дел и помочь

Вышел новый подкаст Центра защиты прав СМИ* «Как утекают наши данные и...
Делимся свежим выпуском

Медиа

Что делают издания в «мертвый сезон»

Вам будет интересно: