«Дагестанская правда»: запретных тем для нас не существует

Свою задачу мы видим не в критике ради критики, не в публикации слухов, а в том, чтобы показать истинное положение дел и помочь улучшить жизнь в республике
Когда началась пандемия, нам, как и коллегам из центральных СМИ, пришлось подстраиваться под новые реалии, адаптироваться. Конечно, было непросто, к тому же «Дагестанская правда» выходит четыре раза в неделю (это, кстати, единственное такое издание в республике). Плюс у нас есть интернет-ресурс, соцсети, а еще огромное количество задач, связанных с информированием о COVID-19 по линии отраслевого министерства и управления главы республики по информполитике.
Мы анализировали потом, по прошествии нескольких месяцев, проделанную работу. Если в цифрах, то 90 процентов как новостных, так и аналитических материалов, вышедших в тот период в «Дагестанской правде», были посвящены теме коронавируса и борьбе с этой напастью. В работу был вовлечен весь творческий состав редакции. На плечи наших журналистов легла большая нагрузка, но никто не жаловался. Все понимали, что выполняют свой профессиональный долг. Дагправдинцы знают, каково это — находиться в «красной зоне»: делали оттуда репортажи. Мы ощутили всю степень ответственности, бремя, что легло на плечи тех, кто был там, восхищались самоотдачей и профессионализмом врачей, медсестер, санитарок. На себе прочувствовали, что пребывание в спецкостюме в изолированном корпусе — тяжелый, изнурительный труд: просто физически это очень сложно выдержать. Хотели, чтобы и наши читатели это поняли.
Удаленные кадры
В соответствии с поручением руководства страны и согласно указу главы нашей республики для лиц в возрасте 65 лет и старше был предусмотрен режим самоизоляции, который действовал вплоть до улучшения эпидемиологической ситуации. Ну и, кроме того, мы у себя внутри коллектива решили, что будет правильно перевести на удаленку всех журналистов. Редколлегия, секретариат, верстальщики, наборщики, корректоры — то есть все те, чье присутствие необходимо в стенах редакции, продолжали работать в привычном формате.
Практика удаленной работы для нашего брата журналиста явление привычное. Но здесь важно, чтобы сотрудник действительно работал, чтобы он вовремя сдавал заявленные материалы, не срывал план и не ставил тем самым под угрозу выход очередного номера. Новостной отдел «Дагестанской правды» и сегодня продолжает выпускать контент, оперативно размещать информацию в соцсетях, находясь на удаленке. Но от новостников и не требуется присутствия на рабочем месте, они и так работают в режиме 24/7.
Структура нашей редакции довольно типичная для всех СМИ: главный редактор, заместители главного редактора, ответственный секретарь, заместители ответственного секретаря, редакторы отделов, корреспонденты. А еще верстальщики, наборщики, корректоры, бухгалтер, кассир, отдел кадров и т.д. В составе «Дагестанской правды» как опытные журналисты, так и молодые — в основной своей массе выпускники отделения журналистики Дагестанского государственного университета. С этим отделением у нас годами отлаженные связи, в редакции есть его базовая кафедра.
Конечно, нехватка квалифицированных кадров — одна из ключевых проблем. И речь идет не только о пишущих сотрудниках, но и о технических специалистах, занятых в IT-сфере. С другой стороны, сегодня нет, наверное, такой сферы, которая бы не испытывала кадрового дефицита. И журналистика — не исключение. Но жаловаться не стоит. Нужно взращивать кадры самим, что мы и делаем.
Без собственной доставки
Во время пандемии ситуация с рекламой в целом не сильно поменялась: объемы рекламно-информационного материала, поступающего в рекламный отдел, остаются на прежнем уровне. То же самое можно сказать и применительно к объявлениям об утере документов, поздравлениям, соболезнованиям и некрологам, публикуемым в частном порядке. Если говорить о рекламе в сетевом издании dagpravda.ru, то в основном с просьбой опубликовать тот или иной материал обращаются иногородние рекламодатели.
Из 3200 экземпляров газеты, которые составляют сегодняшний наш тираж, две трети распространяется «Почтой России», одна треть — «Дагпечатью». Из объема «Дагпечати», который составляет 1100 экземпляров, около 80 процентов — это подписка через киоски данного ГАУ, потому что цены у него существенно ниже, чем почтовые; остальная часть — продажи. Газета распространяется на всей территория Дагестана — и в горных районах, и в предгорной зоне, и на равнине. Собственной доставки с этого года у нас нет, потому что это очень накладно, мы не имеем таких ресурсов.
Достоверно и непредвзято
Запретных тем для нас не существует. Мы пишем о том, что волнует сегодня граждан, вступаемся за рядовых дагестанцев, защищаем их интересы, тогда как делать это должны руководители на местах, различные ведомства. Не всем это, конечно, нравится, а значит, мы на верном пути.
Приведу один пример. В 2019 году к нам в редакцию обратилась Калимат Темирханова, дочь незрячей пожилой женщины, которая, пытаясь разрешить проблемы своей тяжелобольной матери из села Костек Хасавюртовского района, обивала пороги республиканской офтальмологической больницы имени Х.О. Булача. В своем письме она подробно рассказала о ненадлежащем отношении медиков к своим профессиональным обязанностям. Лично побывав на месте, мы убедились в правоте изложенных фактов и подготовили серьезный материал в жанре журналистского расследования. В ответ руководство этой больницы подало на нас в суд, и «Дагестанская правда» не по своей воле увязла в долговременной судебной тяжбе. И если Ленинский районный суд города Махачкалы частично удовлетворил требования главврача и обязал редакцию опубликовать опровержение, то спустя время Верховный суд Республики Дагестан после нашей апелляции отменил это решение. Так газета сохранила свою репутацию и добилась правды. За всю свою более чем столетнюю историю она следовала и продолжает следовать главному принципу — достоверно и непредвзято освещать процессы, происходящие в республике.
Кроме того, мы каждый год запускаем новые проекты. Вообще стараемся не стоять на месте, развиваться. В прошлом году, например, у нас был проект «Один день с…», где героями публикаций и видеообзоров выступали как известные дагестанцы, так и просто интересные личности, добившиеся определенных успехов на своем поприще. В 2021 году исполняется 100 лет со дня провозглашения автономии Дагестана, в связи с чем мы запустили проект «К 100-летию ДАССР». Есть проект, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, в рамках которого в канун Дня космонавтики на страницах «Дагестанской правды» вышли интервью с нашими выдающимися земляками — Героем Советского Союза Мусой Манаровым и Героем России Магомедом Толбоевым. Будем продолжать эту тему до конца декабря, год-то юбилейный.
Ради мгновенной реакции
Раньше, когда не было соцсетей, в редакцию присылали письма, и мы по мере накопления их публиковали. Эта практика сохранилась. При этом ни для кого не секрет, что сегодня благодаря Instagram, Telegram, другим сетям и мессенджерам взаимодействие с читателем, зрителем, слушателем перешло на новый уровень. Люди рассказывают о своих проблемах в наших пабликах, и они ждут от нас мгновенной реакции. И мы оперативно реагируем, отправляем запросы в те или иные инстанции, помогая разобраться в ситуации.
Мы решили сделать ставку на Instagram, Telegram и Facebook, потому что именно на этих ресурсах сидит наша целевая аудитория. Там лидеры мнений, которые могут вести серьезные дискуссии по заданной теме. В Telegram, например, очень легко донести какую-то проблему до чиновника. И если он сам не увидит пост, то можно быть уверенным, что ему об этом доложат. А в том же «ВКонтакте» в основном сидит молодежь, который нужны хайп и желтизна.
Весной прошлого года, во-первых, нашим пользователям была важна свежая информация по коронавирусу в республике. Во-вторых, в это же время наши сотрудники проходили обучение, как работать в соцсетях. Благодаря этим двум факторам у нас произошел органический всплеск аудитории в Instagram и Telegram: количество подписчиков увеличилось в два раза. Мы подробно рассказывали и на сайте, и в соцсетях о проводимых акциях, волонтерской и спонсорской помощи, о героической работе врачей и многом другом. Когда сотрудники сидели дома, мы делали проекты «#Сидимдома» и «Бессмертный полк».
Основная задача аккаунтов «Дагестанской правды» в соцсетях — информационная. Мы стараемся освещать интересные и актуальные новости о событиях, происходящих в регионе. Не менее важная задача — это узнаваемость нашего СМИ, чтобы логотип и фирменный стиль издания всегда были на виду. И мы радуемся, когда видим многочисленные репосты своих новостей в различных инстапабликах и Telegram-каналах.
Газета «Дагестанская правда» (прежние названия — «Дагестанский труженик», «Советский Дагестан», «Красный Дагестан») издается с 9 марта 1918 года. Выходит четыре раза в неделю: три раза — в формате А2 и один раз — в формате А3. Тираж — 3195 экземпляров. Учредитель: Министерство информации и печати Республики Дагестан.
Сайт: dagpravda.ru.