Как южноафриканская газета создала эффективную клубную модель

За 12 лет онлайн-газета Daily Maverick превратилась из стартапа в одно из авторитетнейших новостных изданий ЮАР. С внедрением клубной модели в компании убедились, насколько она ценна для читателей.

В октябре 2009 года бренд Daily Maverick насчитывал всего пять сотрудников, ютившихся в одной комнате. Сегодня в издании трудятся более ста человек. И его репутация росла так же быстро, как ширились его ряды: журналисты Daily Maverick не раз становились лауреатами национальных и международных премий, в том числе в номинации «журналистские расследования».

«Отдел наших журналистов-расследователей прославился тем, что разоблачает подлецов и их проступки, — говорит Стайли Чараламбус, генеральный директор Daily Maverick. — Мы чувствуем поддержку нашей аудитории, которая готова выражать ее не только словами, но и материально».

По его словам, бизнес-модель издания опирается на благотворительность не только по этой причине: «Конечно, мы видим свою миссию в том, чтобы люди знали больше. Но при этом мы хотим сохранить нашу журналистику бесплатной для тех, кто не может позволить себе за нее заплатить. А в такой стране, как ЮАР, с безработицей 25% и безработицей среди молодежи 70%, этих людей очень много».

Клуб по интересам

Чараламбус отмечает, что работать с платными подписчиками и членами клуба — не одно и то же: подписчики платят за доступ к контенту, в то время как члены клуба находятся в нем, потому что хотят присоединиться к делу, в которое они верят. Поэтому маркетинг Daily Maverick был и остается более эмоциональным.