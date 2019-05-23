Британская The Daily Mirror пригласила тинейджеров в редакцию и предложила им поучаствовать в редакционной деятельности в игровом формате.

В рамках проекта Next Gen Edition 20 молодых людей работали в редакции и отвечали за контент в газете, на сайте и в соцсетях в течение одного дня — 22 мая.

У этого проекта есть спонсор — автопроизводитель Seat, который поддержал идею «привнести то, что важно для британских тинейджеров в общенациональный дискурс».

На время проекта у тинейджеров были доступы ко всему процессу подготовки материалов и выпусков газеты: начиная от вёрстки, заканчивая редакторской колонкой.

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