Daily Telegraph вводит платный доступ к некоторым рубрикам и разделам на сайте

Британская Daily Telegraph вводит плату за доступ к некоторым рубрикам и разделам на своем сайте.

Премиум-доступ будет организован для новостей политики, бизнеса и регбийных новостей. Около 15 % контента, связанного с ТВ, кино и технологиями также окажется платным.

Всего же за пейволом будет пока около 20 % контента сайта. К концу года планируется увеличить этот объъм до 30 %.

Стоимость доступа к премиальному контенту составит £2 в неделю.

Издатель Daily Telegraph — Tribune Media в прошлом году отчиталась о 50 % снижении доходов.