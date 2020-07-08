«Так флиртуют журналисты»: как The Dallas Morning News привлекает платных подписчиков

Газета The Dallas Morning News проводит эксперимент: репортеры в своих социальных сетях дают промокоды на бесплатный доступ к электронной версии издания на месяц. Подписка же стоит 1.99$ в неделю, не считая налогов.

В середине января такой эксперимент запустили в спортивном отделе газеты. Позже директор по цифровой стратегии Николь Стокдейл хотела сделать промокоды для оставшейся части редакции, но из-за коронавируса планы отложили. Однако во время пандемии активность аудитории возросла, поэтому Стокдейл вернулась к этой идее. Всем желающим сотрудникам 21 апреля предоставили промокоды.

«Мы видим много журналистов, которые разговаривают с друзьями в социальных сетях и рассказывают трогательные истории, почему их работа важна, что они сделали, чтобы получить новость; они говорят о подготовке материалов и просят людей подписаться», — рассказывает Стокдейл. Также директор добавила, что возможность связать промокод с искренними сообщениями о том, почему локальная журналистика сейчас важна, производит сильное влияние на читателей, которым важны местные новости в такое беспрецедентное время.