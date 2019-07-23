Дан старт медиафоруму «Вклад молодых журналистов и блогеров в межкультурный диалог»

Дан старт широкомасштабной комплексной программе медиафорума «Вклад молодых журналистов и блогеров в межкультурный диалог», который объединит более 300 блогеров — активных и неравнодушных авторов интернета, кому не безразлично, в какой тональности развивается межкультурный диалог в нашей стране, и как это делает молодое поколение, проводя четверть своей жизни в интернете.

Организаторы медиафорума – Молодёжная ассамблея народов России при поддержке Общественной палаты РФ, Государственной Думы РФ, Правительства Москвы, Федерального агентства по делам национальностей, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики, Гильдии межэтнической журналистики, Ассамблеи народов России, Ассамблеи народов Евразии.

С июля по ноябрь в рамках медиафорума запланирован ряд мероприятий, который поможет организаторам выявить лучших авторов рунета, готовых говорить о межкультурном диалоге.

Сначала пройдёт всероссийский конкурс блогерских постов «В ТЕМЕ!». Тема конкурса — межнациональные отношения в молодёжной среде, взаимодействие разных национальных культур, представленных на одной территории проживания.

Участники проекта: молодые люди, начинающие журналисты и блогеры, авторы сайтов и блогов, в том числе студенты средних специальных и высших учебных заведений, представители молодёжных общественных объединений и профессиональных сообществ.

Регистрация на участие в конкурсе проводится через заполнение электронной формы заявки.

В результате конкурса будут выявлены лауреаты в разных жанровых номинациях (журналистика и блогосфера), которые в качестве поощрения будут приглашены в этнографический блог-тур в августе 2019 года. Из них будет выявлена тройка победителей — авторов лучших творческих работ по блог-туру.

Параллельно с июля по август в социальных сетях Ассамблеи запускается онлайн-школа для начинающих блогеров.

Организаторы отметили, что у конкурса «В ТЕМЕ!» благородная и трудная задача ― найти в рунете таких авторов, которые смогли бы противостоять огромному потоку фейковых вбросов и псевдо-новостей, разжигающих конфликты на межнациональной почве. Цель всей программы медиафорума ― поддержать таких блогеров и популяризировать тему межкультурного диалога в молодёжной медиасреде.

В ноябре состоится большая образовательная программа, состоящая из курса повышения квалификации по медиаобразованию в сфере межнациональных отношений, серии мастер-классов и творческих встреч с ТОПовыми блогерами. В заключении в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в ноябре пройдёт церемония награждения и подведения итогов медиафорума.