Danone подал иск к Роскомнадзору, «ВКонтакте» и Mail.ru

Российское подразделение корпорации Danone подало иск к «ВКонтакте», а также к Mail.Ru и Роскомнадзору, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск поступил в суд в начале июля, 11 июля он был принят к производству. Подробности иска в определении суда не раскрываются.

«В Роскомнадзор поступило заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение в части защиты деловой репутации юридического лица», — сообщили RNS в пресс-службе Роскомнадзора. В то же время производитель молочной продукции не обращался с требованиями об удалении той или иной информации, уточнил представитель Роскомнадзора.

«Роскомнадзор выступает в качестве заинтересованного лица», — отметили в пресс-службе регулятора.

Представители Danone, «ВКонтакте» и Mail.ru отказались комментировать RNS подробности судебного разбирательства. В секретариате Арбитражного суда Москвы также не ответили на вопросы RNS об исковых требованиях.

Danone — производитель продуктов детского и здорового питания. В России компания работает с 1992 года. На территории страны компания управляет 16 производственными предприятиями. Danone производит продукцию под такими брендами как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики», «Тёма», «Малютка», Nutrilon,«Малыш», и другие.