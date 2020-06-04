ДарагаяРедакция. Новая шифровка от нашего собственного иноагента

Продолжаем цикл заметок Дмитрия Ромендика
Как-то на премьере «Берега утопии» я решил достать бутылку воды из сумки. Сидевшая за мной критикесса моментально отреагировала:
— Сижу я на «Вишневом саде», а рядом мужчина долго с шелестом разворачивает газету, достает бутерброды с салом и начинает громко жевать… — рассказывает она подруге.
Я подумал, что тут она фыркнет, но она продолжила:
— Я сглотнула слюну…
Я решил, что она разовьет мысль о еде. Но она снова сделала неожиданный поворот:
— …и в этот момент, наконец, поняла смысл пьес Чехова!
***
— Нужно срочно написать текст про историю создания атомной бомбы.
— Когда дедлайн?
— Надо успеть, пока не началось.
— Что не началось?
— Ну ты понял.
***
Анонс т/к «Звезда» (мужественным голосом под пафосную музыку):
«Когда память теряет плоть, душа обретает покой. Расширяющаяся вселенная Андрея Тарковского — шанс обрести себя! Знаменитый «Солярис». Скоро. На нашем канале!»
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Репортаж телеканала «Культура»: «Рахманинов для Мацуева — икона. Второй концерт Рахманинова он играл сотни раз, и каждый раз как первый».
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Научный редактор позвонил известному математику:
— Вы можете посчитать, сколько нам жить осталось?
— Ку-ку!
— ответил известный математик и положил трубку.
— Он сказал, что два года, — бодро отрапортовал научный редактор.
Главред посмотрел на него с восхищением:
— Какой матерый человечище!
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На пресс-конференции американской знаменитости в провинциальном русском городке. Пресс-конференцию открывает организатор фестиваля, главный режиссер областного драмтеатра:
— Большое спасибо, что вы все тут собрались. Огромная просьба, когда хлопаете, не свистите, а то придут менты…
Затем поприветствовал гостя и добавил:
— Он очень не любит желтую прессу. Я понимаю, что от вас часто этого требует редактор, но вы все же фильтруйте базар. А то вам, если что, даже свист не поможет.