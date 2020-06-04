ДарагаяРедакция. Новая шифровка от нашего собственного иноагента

Как-то на премьере «Берега утопии» я решил достать бутылку воды из сумки. Сидевшая за мной критикесса моментально отреагировала:

— Сижу я на «Вишневом саде», а рядом мужчина долго с шелестом разворачивает газету, достает бутерброды с салом и начинает громко жевать… — рассказывает она подруге.

Я подумал, что тут она фыркнет, но она продолжила:

— Я сглотнула слюну…

Я решил, что она разовьет мысль о еде. Но она снова сделала неожиданный поворот:

— …и в этот момент, наконец, поняла смысл пьес Чехова!

***

— Нужно срочно написать текст про историю создания атомной бомбы.

— Когда дедлайн?

— Надо успеть, пока не началось.

— Что не началось?

— Ну ты понял.

***

Анонс т/к «Звезда» (мужественным голосом под пафосную музыку):

«Когда память теряет плоть, душа обретает покой. Расширяющаяся вселенная Андрея Тарковского — шанс обрести себя! Знаменитый «Солярис». Скоро. На нашем канале!»

***

Репортаж телеканала «Культура»: «Рахманинов для Мацуева — икона. Второй концерт Рахманинова он играл сотни раз, и каждый раз как первый».

***

Научный редактор позвонил известному математику:

— Вы можете посчитать, сколько нам жить осталось?

— Ку-ку!

— ответил известный математик и положил трубку.

— Он сказал, что два года, — бодро отрапортовал научный редактор.

Главред посмотрел на него с восхищением:

— Какой матерый человечище!

***

На пресс-конференции американской знаменитости в провинциальном русском городке. Пресс-конференцию открывает организатор фестиваля, главный режиссер областного драмтеатра:

— Большое спасибо, что вы все тут собрались. Огромная просьба, когда хлопаете, не свистите, а то придут менты…

Затем поприветствовал гостя и добавил:

— Он очень не любит желтую прессу. Я понимаю, что от вас часто этого требует редактор, но вы все же фильтруйте базар. А то вам, если что, даже свист не поможет.