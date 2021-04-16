Школа дизайна: дата-журналистика

Да я просто не успеваю за всеми этими новыми словами. Лонгриды, гонзо, трэвел… Теперь вот эта дата. Интуитивно вроде понимаю, о чем речь. Запускаю Google, и точно. То, что мы всегда называли обычным редактированием, теперь снова в моде, но под новым названием — дата-журналистика. Горшочек, не вари. Все велосипеды давно придуманы. В том числе и в визуальной журналистике. Она сама, по сути, и есть журналистика данных.

Если у вас к материалам люди сдают по одной-две фотографии, то редактировать тут, разумеется, нечего. А если корреспондент еще и не чешет затылок, как эффективнее оформить текст, чтобы он действительно был прочитан, то это работа ради «с девяти до шести». И номера у вас будут выходить по большому счету лишь для проводки в бухгалтерии — очередную галочку поставили. И зачет в график. Все будет так. Исхода нет.

Про редактирование буковок вы уже прочитали от более осведомленных авторов. Поэтому о структурировании и редактировании текстов не скажу ни слова. Давайте о картинках.

Редактирование данных в визуальной журналистике — это в основном про инфографику. Но фотографий оно касается тоже. С них и начнем. Работу с графиками оставим на сладкое.

Выбираем не лучшие, а… лучшие

Во-первых, побывать на событии и сделать пару снимков — это не моветон. Это наплевательство. Снимков должно быть много. Универсального правила нет, ведь событие событию рознь. Но 20–50 кадров — вполне здравое количество. Бывают события, где и 100 кадрами не отделаться. Разумеется, все они не пойдут на полосу. Но большой объем снимков позволит нам выбрать именно нужные фотографии. Что значит — нужные?

Ключевое правило снимков в журналистике — доказательность. Поэтому при выборе снимков для публикации мы выбираем сначала именно те, что лучше всего доказывают наш текст, а не просто самые классные.

Алгоритм выбора такой:

1. Снимки первого плана — выбираем те фотографии, которые лучше других доказывают фокус вашего материала, показывают суть события или факта.

2. Снимки второго плана — отбираем фотографии, показывающие важные особенности события или факта.

3. Снимки третьего плана — тут самое место снимкам героев события или объектов, сопровождающих событие.

Ну, скажем, вы пишете про конкурс самых мимишных котят. Что в итоге у нас будет на фото? Первый план — фото самого конкурса (который покажет характер, который вы передаете в тексте, — массовость, необычность, веселость…). Второй план — снимки победителей с питомцами. Третий план — фото других отличившихся четвероногих конкурсантов.

Почему еще необходимо большое количество фотографий? Нередки ситуации, когда у вас по ходу сбора информации при подготовке текста меняется фокус темы. Условно, пошли готовить тему про организацию продажи цветов накануне 8 марта. Обошли почти все точки и обнаружили, что почти у всех продавцов цветы увядшие. Очевидно, что в этом случае необходимо менять фокус — пишем про вдруг вскрытую проблему. А текст про организацию продажи у нас станет, по сути, тематическим врезом к новому фокусу материала. Если вы сделали пару снимков про расположение точек продаж, то новый фокус вашего текста они не докажут. А значит, надо снова идти и делать новые снимки. Если же в смартфоне и фотоаппарате имеется большой багаж фотографий, которые вы делали в процессе сбора информации, то наверняка найдется тот, что как раз докажет новый поворот материала.

Из своей практики могу дать такой пример. С любого события наши фотографы делали по сотне кадров. В редакцию они приносили 20–30, отобранных ими по доказательности и фотографическим качествам. И наконец, арт-директор доставал из этих двух-трех десятков одну–три фотографии, которые шли на полосу.

Казним ненужные данные

С инфографикой все проще и сложнее одновременно. Такой оксюморон обусловлен тем, что мы, как правило, всегда имеем перед глазами четкие показатели для нашей инфографики. Если, конечно, эти данные сподобился собрать корреспондент. Или ответсек догадался, что доказательством текста, попавшего ему на стол, лучше всего послужит инфографика и он нашел для нее данные.

Казалось бы, чего проще — сделал график и гуляй смело. Но не все так просто. Любой график предварительно необходимо редактировать. Еще до того, как вы станете его готовить. То есть изначально необходимо поработать с данными для инфографики:

• отсеять данные, которые не отвечают фокусу инфографики;

• убрать «в ящик» данные, которые отвечают фокусу, но их невозможно визуализировать, потому что слишком мелкие или, наоборот, большие значения.

Практически всегда работа с инфографикой — это время, убитое на редактирование данных, а не на отрисовку самого графика. Потому что залог хорошей инфографики — это четко отредактированные данные, а не красивая картинка. А иначе получится как у классика спонтанных жизненных афоризмов Виктора Черномырдина: «Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу».