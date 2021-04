Школа дизайна: дата-журналистика

Ну, условно, вы готовите инфографику к тексту о коммунальных авариях, произошедших в городе (районе) этой зимой в сфере централизованного отопления. Выклянчили у коммунальщиков данные для инфографики. Открываете в почте сообщение от них, а там — количество ТЭЦ, виды и протяженность теплосетей, температура на выходе и на входе у потребителей, расположение колодцев, даты аварий, количество бригад, сроки ликвидаций… Да мало ли что еще они могут прислать.

И вот вы сидите с этими данными, обхватив голову. Отдать их верстальщику? Да он сразу забьется под стол. И правильно сделает. Поэтому берем себя в руки и цинично начинаем удалять все, что не соответствует нашему фокусу — аварии. А значит, «в топку» идут все колодцы, температуры и протяженности. Оставляем только: количество аварий, их места, даты и сроки их ликвидации. Если брошенного «в топку» материала жалко, можно его тоже использовать. Но ни в коем случае не в основной инфографике, которую мы будем делать именно по авариям. Из этих второстепенных данных можно сделать второстепенные графики либо дать эту информацию короткими справочными врезами. А из дат, мест и сроков аварий мы точно сделаем отличный таймлайн, который прекрасно покажет тему.

Понятно, что буковками довольно проблематично передать суть работы с данными в визуальной журналистике. Поэтому — к картинкам…

Эта полоса The New York Times обошла в конце февраля соцсети. Воскресный выпуск The New York Times вышел с 500 тысячами точек на первой полосе. Каждая из них означает одну жизнь, потерянную в США из-за коронавируса. Изображение отражает «ускорение» смертности. Из графика следует, что всплески числа погибших наблюдались в апреле 2020-го и — куда более плотный — этой зимой. Газета указывает, что число жертв коронавируса в стране превысило суммарное количество погибших во время Первой и Второй мировых войн, а также войны во Вьетнаме.

Попробуйте описать этот визуализированный факт словами. Поверьте, это чрезвычайно сложно. И точно не так эффективно, как в инфографике. Но и ее сделать не так уж и просто, если не подготовить данные для нее. Решить, каким именно графиком лучше подать эти данные. У The New York Times вышел комплекс из таймлайна с гистограммой.

Вот пример структурного редактирования данных в газете «Московские новости». Если бы они не структурировали данные, то на этом развороте вышел бы муравейник разных циферок и графиков. Что же было сделано, чтобы разворот заиграл целостностью и простотой чтения? Данные были четко разделены по многоплановости — важное, второстепенное, третьестепенное. В итоге — два центральных графика (последовательность действий в бане и на какие органы воздействуют банные операции), графики второго плана в подвале разворота и в правом верхнем углу (особенности зарубежных аналогов бань) и текстографика третьего плана про банные аксессуары.

А это пример, когда мы в жизни встречаемся с большим количеством данных. В данном случае самый обычный кассовый чек. Кто-то разбирался в нем хоть раз? Большинство из нас бросают взгляд на жирную итоговую цифру, сминают чек и бросают в корзину. Более пытливые берут этот кассовый обрывок домой. Но лишь для того, чтобы посмотреть стоимость каждой покупки. Но в действительности в этом примитивном чеке намного больше информации. И газета «Мой район» объясняет их значение. Это, по сути, путеводитель по миру магазинного зазеркалья.

Еще один пример четкого структурирования данных. Действительно, часто с помощью фотографий можно сделать довольно эффектную инфографику. Чтобы на развороте не было броуновского движения буковок и картинок, необходимо включить в себе циничного цензора. И в итоге вводный текст у нас сопровождает центральный фоторяд, второй план — текстографика про формы и размеры макарон, третий план — особенности хранения, варки и примеры необычных видов макарон.

А вот как работает редактирование данных в фотооформлении. Обычный фоторепортаж начала 2000-х в обычной замкадовской городской газете. Издание «Аспект», город Барабинск Новосибирской области. Рассказываю об этой работе потому, что сам был свидетелем подготовки этой публикации. Материал о чемпионате России по боксу среди юношей. Фотограф принес более ста кадров. Когда они ехали с корреспондентом на само соревнование, то точного фокуса будущего текста еще не было. Просто событие, о котором газета не могла не написать. Фокус появился у автора на обратной дороге. Он увидел эмоции и страсть у детей, как у профессионалов на чемпионатах мира. Отсюда и заголовок – «По-взрослому». Наличие сотни снимков позволило выбрать фотографии, которые это доказывали. Итак, что осталось из всей фотосессии в сухом остатке:

Первый план: Ключевой снимок, показывающий, что это за событие и его характер.

Второй план: Важная особенность события – на одном из полуфиналов один из фаворитов чемпионата получил травму. Бой был остановлен. Юноша спустился с помоста и разревелся на плече тренера.

Третий план: фоторяд эмоций юных спортсменов, как еще одно доказательство фокуса материала.