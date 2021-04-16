Школа дизайна: дата-журналистика

Данные, как и буквы, тоже ждут руки редактора
Да я просто не успеваю за всеми этими новыми словами. Лонгриды, гонзо, трэвел… Теперь вот эта дата. Интуитивно вроде понимаю, о чем речь. Запускаю Google, и точно. То, что мы всегда называли обычным редактированием, теперь снова в моде, но под новым названием — дата-журналистика. Горшочек, не вари. Все велосипеды давно придуманы. В том числе и в визуальной журналистике. Она сама, по сути, и есть журналистика данных.
Если у вас к материалам люди сдают по одной-две фотографии, то редактировать тут, разумеется, нечего. А если корреспондент еще и не чешет затылок, как эффективнее оформить текст, чтобы он действительно был прочитан, то это работа ради «с девяти до шести». И номера у вас будут выходить по большому счету лишь для проводки в бухгалтерии — очередную галочку поставили. И зачет в график. Все будет так. Исхода нет.
Про редактирование буковок вы уже прочитали от более осведомленных авторов. Поэтому о структурировании и редактировании текстов не скажу ни слова. Давайте о картинках.
Редактирование данных в визуальной журналистике — это в основном про инфографику. Но фотографий оно касается тоже. С них и начнем. Работу с графиками оставим на сладкое.
Выбираем не лучшие, а… лучшие
Во-первых, побывать на событии и сделать пару снимков — это не моветон. Это наплевательство. Снимков должно быть много. Универсального правила нет, ведь событие событию рознь. Но 20–50 кадров — вполне здравое количество. Бывают события, где и 100 кадрами не отделаться. Разумеется, все они не пойдут на полосу. Но большой объем снимков позволит нам выбрать именно нужные фотографии. Что значит — нужные?
Ключевое правило снимков в журналистике — доказательность. Поэтому при выборе снимков для публикации мы выбираем сначала именно те, что лучше всего доказывают наш текст, а не просто самые классные.
Алгоритм выбора такой:
1. Снимки первого плана — выбираем те фотографии, которые лучше других доказывают фокус вашего материала, показывают суть события или факта.
2. Снимки второго плана — отбираем фотографии, показывающие важные особенности события или факта.
3. Снимки третьего плана — тут самое место снимкам героев события или объектов, сопровождающих событие.
Ну, скажем, вы пишете про конкурс самых мимишных котят. Что в итоге у нас будет на фото? Первый план — фото самого конкурса (который покажет характер, который вы передаете в тексте, — массовость, необычность, веселость…). Второй план — снимки победителей с питомцами. Третий план — фото других отличившихся четвероногих конкурсантов.
Почему еще необходимо большое количество фотографий? Нередки ситуации, когда у вас по ходу сбора информации при подготовке текста меняется фокус темы. Условно, пошли готовить тему про организацию продажи цветов накануне 8 марта. Обошли почти все точки и обнаружили, что почти у всех продавцов цветы увядшие. Очевидно, что в этом случае необходимо менять фокус — пишем про вдруг вскрытую проблему. А текст про организацию продажи у нас станет, по сути, тематическим врезом к новому фокусу материала. Если вы сделали пару снимков про расположение точек продаж, то новый фокус вашего текста они не докажут. А значит, надо снова идти и делать новые снимки. Если же в смартфоне и фотоаппарате имеется большой багаж фотографий, которые вы делали в процессе сбора информации, то наверняка найдется тот, что как раз докажет новый поворот материала.
Из своей практики могу дать такой пример. С любого события наши фотографы делали по сотне кадров. В редакцию они приносили 20–30, отобранных ими по доказательности и фотографическим качествам. И наконец, арт-директор доставал из этих двух-трех десятков одну–три фотографии, которые шли на полосу.
Казним ненужные данные
С инфографикой все проще и сложнее одновременно. Такой оксюморон обусловлен тем, что мы, как правило, всегда имеем перед глазами четкие показатели для нашей инфографики. Если, конечно, эти данные сподобился собрать корреспондент. Или ответсек догадался, что доказательством текста, попавшего ему на стол, лучше всего послужит инфографика и он нашел для нее данные.
Казалось бы, чего проще — сделал график и гуляй смело. Но не все так просто. Любой график предварительно необходимо редактировать. Еще до того, как вы станете его готовить. То есть изначально необходимо поработать с данными для инфографики:
• отсеять данные, которые не отвечают фокусу инфографики;
• убрать «в ящик» данные, которые отвечают фокусу, но их невозможно визуализировать, потому что слишком мелкие или, наоборот, большие значения.
Практически всегда работа с инфографикой — это время, убитое на редактирование данных, а не на отрисовку самого графика. Потому что залог хорошей инфографики — это четко отредактированные данные, а не красивая картинка. А иначе получится как у классика спонтанных жизненных афоризмов Виктора Черномырдина: «Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу».
Ну, условно, вы готовите инфографику к тексту о коммунальных авариях, произошедших в городе (районе) этой зимой в сфере централизованного отопления. Выклянчили у коммунальщиков данные для инфографики. Открываете в почте сообщение от них, а там — количество ТЭЦ, виды и протяженность теплосетей, температура на выходе и на входе у потребителей, расположение колодцев, даты аварий, количество бригад, сроки ликвидаций… Да мало ли что еще они могут прислать.
И вот вы сидите с этими данными, обхватив голову. Отдать их верстальщику? Да он сразу забьется под стол. И правильно сделает. Поэтому берем себя в руки и цинично начинаем удалять все, что не соответствует нашему фокусу — аварии. А значит, «в топку» идут все колодцы, температуры и протяженности. Оставляем только: количество аварий, их места, даты и сроки их ликвидации. Если брошенного «в топку» материала жалко, можно его тоже использовать. Но ни в коем случае не в основной инфографике, которую мы будем делать именно по авариям. Из этих второстепенных данных можно сделать второстепенные графики либо дать эту информацию короткими справочными врезами. А из дат, мест и сроков аварий мы точно сделаем отличный таймлайн, который прекрасно покажет тему.
Понятно, что буковками довольно проблематично передать суть работы с данными в визуальной журналистике. Поэтому — к картинкам…
Эта полоса The New York Times обошла в конце февраля соцсети. Воскресный выпуск The New York Times вышел с 500 тысячами точек на первой полосе. Каждая из них означает одну жизнь, потерянную в США из-за коронавируса. Изображение отражает «ускорение» смертности. Из графика следует, что всплески числа погибших наблюдались в апреле 2020-го и — куда более плотный — этой зимой. Газета указывает, что число жертв коронавируса в стране превысило суммарное количество погибших во время Первой и Второй мировых войн, а также войны во Вьетнаме.
Попробуйте описать этот визуализированный факт словами. Поверьте, это чрезвычайно сложно. И точно не так эффективно, как в инфографике. Но и ее сделать не так уж и просто, если не подготовить данные для нее. Решить, каким именно графиком лучше подать эти данные. У The New York Times вышел комплекс из таймлайна с гистограммой.
Вот пример структурного редактирования данных в газете «Московские новости». Если бы они не структурировали данные, то на этом развороте вышел бы муравейник разных циферок и графиков. Что же было сделано, чтобы разворот заиграл целостностью и простотой чтения? Данные были четко разделены по многоплановости — важное, второстепенное, третьестепенное. В итоге — два центральных графика (последовательность действий в бане и на какие органы воздействуют банные операции), графики второго плана в подвале разворота и в правом верхнем углу (особенности зарубежных аналогов бань) и текстографика третьего плана про банные аксессуары.
А это пример, когда мы в жизни встречаемся с большим количеством данных. В данном случае самый обычный кассовый чек. Кто-то разбирался в нем хоть раз? Большинство из нас бросают взгляд на жирную итоговую цифру, сминают чек и бросают в корзину. Более пытливые берут этот кассовый обрывок домой. Но лишь для того, чтобы посмотреть стоимость каждой покупки. Но в действительности в этом примитивном чеке намного больше информации. И газета «Мой район» объясняет их значение. Это, по сути, путеводитель по миру магазинного зазеркалья.
Еще один пример четкого структурирования данных. Действительно, часто с помощью фотографий можно сделать довольно эффектную инфографику. Чтобы на развороте не было броуновского движения буковок и картинок, необходимо включить в себе циничного цензора. И в итоге вводный текст у нас сопровождает центральный фоторяд, второй план — текстографика про формы и размеры макарон, третий план — особенности хранения, варки и примеры необычных видов макарон.
А вот как работает редактирование данных в фотооформлении. Обычный фоторепортаж начала 2000-х в обычной замкадовской городской газете. Издание «Аспект», город Барабинск Новосибирской области. Рассказываю об этой работе потому, что сам был свидетелем подготовки этой публикации. Материал о чемпионате России по боксу среди юношей. Фотограф принес более ста кадров. Когда они ехали с корреспондентом на само соревнование, то точного фокуса будущего текста еще не было. Просто событие, о котором газета не могла не написать. Фокус появился у автора на обратной дороге. Он увидел эмоции и страсть у детей, как у профессионалов на чемпионатах мира. Отсюда и заголовок – «По-взрослому». Наличие сотни снимков позволило выбрать фотографии, которые это доказывали. Итак, что осталось из всей фотосессии в сухом остатке:
Первый план: Ключевой снимок, показывающий, что это за событие и его характер.
Второй план: Важная особенность события – на одном из полуфиналов один из фаворитов чемпионата получил травму. Бой был остановлен. Юноша спустился с помоста и разревелся на плече тренера.
Третий план: фоторяд эмоций юных спортсменов, как еще одно доказательство фокуса материала.