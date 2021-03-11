Андрей Дорожный: «В любом городе можно подготовить качественную дата-историю без навыков программирования»

Не доверяете соцсетям — есть множество федеральных источников данных, из которых можно выделять конкретный город. Например, из базы ФНС — какое место в рейтинге занимает город, сколько в нем ИП, чем они занимаются? Это можно сделать по любому региону страны.

— Допустим, редакция все-таки осмелилась попробовать себя в дата-журналистике. Стоит ли начинать со скрейпинга, для которого не нужно кодить, а достаточно установить расширение и посмотреть в YouTube несколько мастер-классов?

— Мне кажется, начинать лучше не с этого, а с общих знаний. У нас в стране, к сожалению, очень низкий уровень дата-грамотности. Я работаю со студентами, они классные, но у них проблемы с Excel… Люди не знают, как получить сумму двух ячеек — мем смешной, ситуация страшная. Проблема в том, что человек, может, что-то и скачает, но он не поймет, что с этим делать. Нет понимания расчетов и того, насколько реальный мир и мир данных друг от друга отличаются. Поэтому я и преподаю дата-журналистику — работаю над тем, чтобы как можно больше людей начало разбираться.

— Несколько приемов, представим, мы выучили. Что дальше?

— Нужно просто начать делать. Есть академический подход к образованию, когда вы учитесь пять лет, потом проходите практику на заводе/в школе/в редакции. А есть ремесленный, так я и учился. Работал в издании и узнал о дата-журналистике, решил: прикольно, надо с данными что-то сделать, стал гуглить все, в чем не разбирался. Благо, Google есть везде. К тому же о многих фишках можно узнать из моего Telegram-канала.

Но начинать нужно все-таки с того, что именно вы хотите рассказать. Опять же, у многих редакций проблема именно с постановкой цели — можно, конечно, посчитать, сколько лиственниц в стране, но зачем читателю такой текст открывать? Сейчас ведь идет огромная битва за внимание аудитории — Instagram, TikTok, теперь еще и Clubhouse. Это неравная борьба: ваш текст всегда будет проигрывать котикам и мемам, гифки в Instagram все равно смешнее любого журналистского текста, принять это нелегко, но необходимо.

— К каким сложностям при работе с данными нужно подготовиться?

— Всегда есть опасность, что работа затянется на том этапе, от которого меньше ожидаешь подвоха. Например, очистка данных может занимать намного больше, чем их сбор. Дата-журналисту важно заранее рассчитать силы и напомнить себе, что медиа — в первую очередь про производство, это конвейер. Поэтому тему нужно отбирать так, чтобы она оправдывала все ресурсы, которые на нее будут потрачены.

Зачастую бывает как: журналист месяцами анализирует данные, пишет материал. Читатели встречают материал с равнодушием, им неинтересно, и журналиста накрывает фрустрация — пора бы с дата-журналистикой завершать, это не работает. У меня был такой случай с материалом о ДТП в России. Мы для него много сделали, правильно рассчитали показатели. Но читателю было неинтересно.

Поэтому и советую начинать с чего-нибудь простого — сделайте график, посмотрите, как отреагирует аудитория.

Многие забывают о дистрибуции, а это важно. Человек вряд ли откроет большую статью, он ограничится заголовком и пойдет дальше, о таком варианте тоже стоит позаботиться. Некоторые медиа почему-то относятся к читателям как к дурачкам, которые обязательно кликнут и перейдут по их ссылке.

— Вы сами как справляетесь с такими моментами фрустрации и разочарования в работе?

— У Юрия Дудя, помимо его шоу, есть очень хорошие лекции. Одна из них, которую я и советую посмотреть, — «Как разговорить дерево». Дудь в ней еще всех отговаривает идти в журналистику, я с ним полностью согласен. А еще он говорит, что в медиа нужно все делать дешево, круто и быстро, потому что мы не НИИ.