Что происходит с дата-журналистикой в России и соседних странах

Невозможно начать этот разговор, не сделав политкорректных оговорок о терминах, которыми мы будем обозначать исследуемое нами пространство. Постсоветские страны по своему названию предполагают СССР как общую точку отсчета (что в данном случае нерелевантно). Страны СНГ с недавних пор не включают в себя Украину, которую невозможно исключить из данного контекста. Да и русскоязычным этот мир тоже можно назвать с большой натяжкой. Пожалуй, проще будет назвать конкретные регионы, о которых пойдет речь: Восточная Европа, Центральная Азия и страны Закавказья. Как дата-журналистика здесь догоняла мировые тренды?

Начнем с того, что такое «мировые тренды». Вести отсчет дата-журналистики можно хоть с 1821 года, когда в первом выпуске The Manchester Guardian (позже просто The Guardian) появилось расследование, основанное на данных.

А можно вообще с наскальных рисунков, где в формате доисторической инфографики говорится о результатах охоты.

Тем не менее в сообществе есть четкое согласие насчет того, когда появилась дата-журналистика в современном понимании этого слова и какие факторы на это повлияли.

Во-первых, это распространение широкополосного интернета, которое значительно удешевило процесс обмена данными, а также позволило некоторым данным «утекать».

Во-вторых, это движение открытых данных, в основе которого лежит идея о том, что данные, как и другая информация, принадлежат гражданам и могут быть доступны не только по запросу, а изначально лежать в интернете на порталах открытых данных, сайтах статистических служб и госведомств.

И в-третьих, это демократизация процесса создания дата-материала. Если всего несколько лет назад и инструменты статистики, и инструменты визуализации были ограничены, сложны в использовании и доступны в основном специалистам, то за короткое время стали появляться как простые, так и не очень простые программы по обработке и визуализации данных, овладеть которыми мог любой желающий.

«Дата-журналистика — это новый панк!» — провозгласил Саймон Роджерс и открыл DataBlog в The Guardian в 2009 году. В свое время именно он заложил многие принципы современной журналистики данных, в частности, прозрачность методологии и публикацию датасета вместе с историей. Саймон Роджерc потом выпустил книгу Facts are sacred и ушел работать в Google на созданную специально для него позицию Data Editor — редактора данных.

В 2010 году случилось еще одно знаковое для современной дата-журналистики событие — Джулиан Ассанж слил трем мировым СМИ дневники войны в Афганистане и «Иракское досье». Это стало самой большой утечкой данных в военной истории. Чтобы разобраться в этих документах, журналистам трех изданий пришлось фактически изобрести дата-журналистику: собрать команду из военных корреспондентов, которые помогли расшифровать американский милитари-жаргон, программистов, которые помогли организовать информацию в виде таблиц, ну и, конечно, дата-журналистов, то есть тех, кто смог найти в этих данных истории о войне.

И в том же году в Украине появляется издание Texty.org.ua. Начав с экспериментов в области интерактивной визуализации, в 2012 году они попали в шорт-лист первого международного конкурса Data Journalism Awards с поисковиком по базе данных госзакупок. В 2020-м они выиграли его с проектом по поиску дезинформации с помощью нейролингвистического программирования.