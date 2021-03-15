Журналистика данных: опыт «Важных историй»

А открытые данные — это такие наборы данных, которые можно свободно использовать, не нужно просить разрешение или платить за них. У них соответствующая свободная лицензия. Данные госорганов, например, это открытые данные. А какой-то датасет компании или частного лица, даже если он выложен в интернет, может и не относиться к открытым данным, потому что у него может не быть свободной лицензии.

Журналисты находят данные разными путями. Во-первых, они могут лежать уже в машиночитаемом виде, готовыми для обработки, на сайтах разных ведомств, некоммерческих организаций, в базах данных. Это самый удобный вариант. Во-вторых, например, для сбора судебных решений, данных из соцсетей или баз научных статей нужно писать автоматизированные запросы (программировать), чтобы выгрузить необходимую информацию. В-третьих, частая ситуация, когда никакого набора данных по нужной теме нет и его приходится собирать с нуля из разных отчетов госорганов, по новостям и другим источникам. Так мы собирали данные, например, для текста про нефтяные разливы в России. Для исследования смертей медицинских работников от коронавируса авторы «Медиазоны» по разным источникам подтверждали гибель каждого человека (в мае в «Списке памяти» было около 200, а сейчас уже больше 1000 погибших от коронавируса врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медработников).

Красота — не главное

Некоторые журналисты с нуля программируют визуализации, например, с помощью JavaScript. Но чаще используют сервисы для визуализаций — Tableau, Datawrapper, Flourish, GoogleDataStudio, RawGraphs и другие. Я делаю черновые визуализации в Excel или в Python, а уже финальные визуализации, как и все в «Важных историях» — во Flourish.

Красивый дизайн инфографики важен, но это не главное. А главное — это корректные данные, много раз проверенные, не вырванные из контекста, правильно интерпретированные. Красота уже на втором месте.

Пример манипуляции с данными: из-за того, что ось Y начинается не с нуля, кажется, будто бензин сильно подешевел, хотя на самом деле разница всего в десятых долях копеек.

Больше данных — больше свободы

Можно самостоятельно найти данные, проанализировать, обсудить с экспертами, найти в них историю. В мире каждую секунду генерируется огромное количество информации, открытых данных тоже становится больше, и здорово уметь использовать их в работе: не только обнаружить, скажем, интересную госзакупку элитных машин, а собрать все закупки определенного ведомства и найти в них какой-то паттерн или нарушение закона. Знание основ работы с данными помогает создавать более масштабные исследования, экономить время, распознавать манипуляции с цифрами.

Любому журналисту полезно освоить базовые навыки работы с данными, чтобы чувствовать себя свободнее и увереннее. А журналисту-исследователю они тем более пригодятся, потому что расследовательская журналистика меняется: помимо источников, которые приносят какие-то инсайды, расследования все чаще делаются с помощью технологий. В США, например, журналисты-расследователи обсуждают на конференциях, на каком языке лучше программировать: вопрос, нужно ли вообще программировать, у них уже не стоит. Например, киргизское издание Kloop разрабатывает программу для поиска «колец коррупции». Программа автоматически находит аффилированных поставщиков и заказчиков в системе государственных закупок. «Новая газета» тоже с помощью графов находила целые кланы чиновников и бизнесменов. «Важные истории» с помощью языка программирования Python изучали, как россиян сажают за кражи. Таких примеров очень много.

Алеся Мараховская, редактор дата-отдела «Важных историй»:

— Мы показываем путь создания истории. У нас на сайте «Важных историй» есть кнопка, которая называется «фактчек». Но если нажимаешь эту кнопку, сразу вываливается методология, как журналисты шаг за шагом создавали историю. Мы выбрали такую хитрую позицию: от тех, кому это не слишком интересно, мы скрываем эту методологию, а те, кому это нужно, могут нажать на кнопку «фактчек» и посмотреть. Смотрят чаще всего коллеги или въедливые читатели. Они кликают на фактчек и видят методологию. Но тех, кому это интересно, пока меньшинство.

У нас в каждом тексте стоит растяжка и баннер висит, что можно пожертвовать. Мы всегда радуемся, когда у нас есть не только просмотры, а когда люди донатят. Они понимают, что есть медиа, которые без поддержки читателей не смогут сами существовать, и эта поддержка является для них ключевой. У нас нет ни одного текста, на который бы не задонатил хотя бы один человек. Это могут быть разовые донаты, иногда админку открываешь и видишь, что у всех текстов стоит какая-то сумма от людей, которые донатили. Не сказать, что это широкая практика, но такие люди есть, и их становится все больше.

У данных тоже можно взять интервью

Сегодня данные — это такой же источник информации для журналиста, как, например, интервью. Данным, как и людям, можно задавать вопросы. Но все вертится вокруг историй. Когда у нас проходят планерки дата-отдела, никогда не бывает такого, чтобы кто-то сказал, что есть такая цифра, давайте об этом напишем. Всегда все отвечают на вопрос: а про что эта история? Данные — они не только ради цифры, они ради истории. Сама по себе цифра тоже может позволить написать историю, хотя там может и не быть людей. Могу привести пример текста про разлив нефти: «Нефтяные аварии случаются каждые полчаса: исследование реальных масштабов загрязнений природы». Там нет героя. Случилась катастрофа в Норильске, потом в Тихом океане, на Камчатке, это произошло. Мы решили посмотреть, как часто происходят разливы нефти в России, и поняли, что они происходят каждые полчаса.

Обычно мы все же стараемся рассказать историю. Чтобы там были какие-то люди, которым ты можешь сопереживать. Чтобы был какой-то сюжет, чтобы это было интересно читать. Главное умение журналиста — рассказать людям истории. Сами по себе данные бывают скучны для простого читателя, поэтому приходится двигаться в сторону увлекательного рассказа.

Истории находят не в капусте

Обычно истории рождаются из информационной повестки. Что-то случается, и у тебя возникает гипотеза, которую интересно было бы проверить. И ты идешь и смотришь, есть ли об этом данные. Если есть, то тогда получается история, если данных нет, то не получается. Иногда бывает, что идешь от данных. Вот, например, у нас вышла история про то, как долго люди, пострадавшие от советских репрессий, вынуждены были стоять в очередях на жилье. Их выселили куда-то на север. Для того чтобы вернуться обратно, им нужно было встать в очередь на жилье, как и всем. Для этой истории Соня Савина запросила данные, по-моему, у Росстата, и он предоставил подробные данные, которых не было в открытом доступе. После этого она делает еще одну историю на тему жилья.