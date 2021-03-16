Давид Френкель обратился в СЖР и Союз журналистов СПб и ЛО

Давид Френкель, фотожурналист и корреспондент издания «Медиазона», направил обращения в Союз журналистов России и в Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области с просьбой помочь прекратить давление на журналиста со стороны правоохранительных органов.

Напомним, 17 января фотожурналиста задержали в аэропорту Пулково, когда он направляла с Москву для освещение приезда Алексея Навального. 22 января в квартиру к Френкелю и его жене пришли сотрудники полиции. Френкель указал в обращениях, что из письма ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу он узнал, что был внесен в списки «лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка, деятельность которых может способствовать нарушению общественного порядка, прав граждан, не участвующих в публичных мероприятиях». 23 января в квартиру к Френкелю пришли полицейские, но дома никого не было. В этот же день на протестной акции его задержали, хотя при себе фотограф имел опознавательные знаки журналиста.

Попытки обратиться в суд, писать официальные обращения, как пишет Давид Френкель, не помогли. Фотожурналист рассказал Лениздату о ситуации: «Я действительно обратился в СЖР и СЖ СПб, считаю, что на меня оказывается давление в связи с журналисткой работой, попросил их отреагировать. Я отправил запросы в МВД по поводу внесения меня в списки «Центра Э», попросил разъяснить, куда и на каком основании они там меня внесли. Думаю, что это просто широкие списки со всеми подряд, в Москве полицейские приходили к десяткам журналистов домой».