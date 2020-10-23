Дайджест на выходные #184

7 причин, по которым вам стоит заняться бренд-журналистикой

«Сейчас фантастическое время, чтобы быть фрилансером. Для подготовленных журналистов работы больше, чем когда-либо. Она просто поступает из неожиданных источников, таких как бренды, которые пытаются стать издателями. Издателям брендов необходимы именно те навыки, которым обучили нас, журналистов: репортаж, умение находить интересных людей и умение находить и создавать хорошие истории».

Рассказываем, как использовать свои журналистские навыки в высокооплачиваемой и растущей индустрии контент-маркетинга.

Что нужно знать современному рекламисту

Одна немецкая фармацевтическая фирма, которая производит аспирин, разместила в арабских странах свою рекламу. Она состояла из трех частей: с левой стороны было изображение человека, у которого болит голова, он держится за голову, средняя часть картинки — человек принимает таблетку аспирина, и правая часть — человек прыгает, он здоровый и счастливый. Все бы хорошо, но рекламисты не учли, что в арабских странах люди читают справа налево.

О необходимости культурной адаптации рекламы и современном образовании рекламистов рассказала Татьяна Добросклонская — профессор кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова.

Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года

Обладателем Гран-при стал испанский фотограф Луис Тато за серию «Теракт в отеле DusitD2», в которой лаконично и ярко задокументировано трагическое событие на территории гостиничного комплекса в Найроби в январе 2019 года.

Новые подкасты Центра защиты прав СМИ

В новых подкастах Центра защиты прав СМИ обсудили освещение проблем наркомании и суицида.

Настоящая дурь: почему журналисты боятся писать о наркотиках?

Хоть вешайся: почему в России опасно писать о самоубийствах

Молодая кровь: зачем «Петербургскому дневнику» молодежная редакция?

В начале октября в газете «Петербургский дневник» начала работать молодежная редакция. Мы поговорили с главным редактором издания Кириллом Смирновым и его заместителем Антоном Ратниковым о том, зачем «Петербургскому дневнику» редакция, состоящая из студентов, сложно ли было в нее попасть и чем стажеры занимаются сейчас.

Британские СМИ подвели первые итоги работы в пандемию

Пандемия коронавируса стала серьезнейшим ударом для всего мира. В Великобритании, как и во многих других странах, режим самоизоляции вводился резко, в экстренном порядке. Мало кто из журналистов и менеджеров был готов к локдауну и имел время на подготовку. И опыта организации работы в режиме самоизоляции ни у кого не было.

Сейчас, на старте новой волны пандемии, британские СМИ делятся опытом, который наработали с момента локдауна.

Робот-журналист выиграл в конкурсе Online Journalism

Искусственный интеллект впервые получил журналистскую премию: робот-журналист Sophi Automation, работающий в канадских изданиях The Globe и Mail, стал победителем конкурса Online Journalism 2020.

Жюри конкурса присудило роботу награду за «технические инновации в области цифровой журналистики». В обязанности искусственного интеллекта Sophi входит написание простых текстов, курирование 99% публикуемого контента, а также анализ материалов с целью монетизации и увеличения числа подписчиков.

Разработчики отмечают, что никто из читателей не заподозрил участие нейросети в материалах изданий.

Как обучают сторителлингу студентов-рекламистов

«Удачная история — это когда пользователь получает возможность не просто ощутить «эффект присутствия», а действительно самому «пережить» происходящее», — Екатерина Зверева, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, журналистики ТГУ им. Державина рассказывает о том, зачем студентам рекламистам нужен сторителлинг и как ему обучают.