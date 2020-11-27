Дайджест на выходные #189

Николай Кононов: «Пишешь — значит, много читаешь»

Николай Кононов, журналист и редактор, написавший «Автор, ножницы, бумага» — руководство, как быстро создавать впечатляющие тексты, — рассказал о главной боли редактора, успехах своих учеников и о том, что почитать на самоизоляции: «После обретения собственного голоса автору становится немного наплевать на читательскую реакцию — как правило, на этом этапе автор уже честен с собой и понимает, что получилось хорошо, а что плохо, и как это исправить. Проблема в том, чтобы дожить в профессии до этого момента».

Проект отраслевого доклада Роспечати «Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития»

Роспечать подготовила проект отраслевого доклада «Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития».

«На фоне сокращения рекламных поступлений, выручка от реализации печатного и электронного контента превращается в главную статью доходов издателей периодики, а рекламная модель их бизнеса уходит в прошлое.

Издатели печатных СМИ сегодня повсеместно стремятся к тому, чтобы читатель воспринимал их газету или журнал как недешёвый, но необходимый в повседневной жизни люксовый продукт с уникальными потребительскими свойствами, которых нет у других СМИ. Иных магистральных путей развития индустрии печатной прессы, сохранения на приемлемом уровне их тиражей и рекламных бюджетов в условиях высочайшей плотности современного медиапотребления и доступности для населения самой разной информации в электронном виде просто нет».

Бизнес в ТикТоке: переворот на рынке рекламы и медиа

В 2020 году ТикТок взорвал медийное пространство. Новая платформа потеснила Инстаграм и перетянула на себя денежное одеяло рекламы и пиара. Как работает бизнес в ТикТоке? Какие видеоролики залетают в топ, а какие — безнадежно тонут в ленте рекомендаций? Что такое ТикТок хаусы и чем они заинтересовали аудиторию и рекламодателей? В этом материале — разговор с популярным блогером и медиааналитиками о том, как устроен ТикТок.

Как использовать соцсети для монетизации региональных медиа

За последние несколько лет региональные редакции освоили основные платформы и начали вовлекать аудиторию. Прогресс налицо, но где же деньги? Нужно ли переливать трафик на сайт или предлагать рекламодателям бесплатное размещение модулей из газеты в социальных сетях? Отвечаем на эти и другие важные вопросы.

Дистрибуция прессы в условиях пандемии

Коронавирусный кризис негативно повлиял на систему распространения печатной продукции в стране. О тенденциях и прогнозах рассказал Александр Оськин — вице-президент СППИ (ГИПП) по распространению печатной продукции: «Изменение ситуации к лучшему в распространении печатной продукции в стране возможно исключительно в случае принятия государственных мер поддержки отрасли, как это делается в Европе, Северной Америке и других развитых регионах мира».

Страх и ненависть в Вашингтоне. Как американские СМИ разделили страну

Несмотря на лозунги о свободе слова, американское медиаполе политизировано: США находятся на 47 месте в рейтинге свободы прессы. Продиктовано это тем, что в Штатах издавна существует негласное деление на демократические и республиканские медиа. Рассказываем, как СМИ и выборы в США раскололи страну на два лагеря.я.

Угрозы, нападения, порча оборудования — как закон защищает журналистов в таких случаях

Угрозы, нападения и порча оборудования, психологическое давление — со всем этим сталкиваются журналисты, работающие над конфликтными темами. Защищает ли их закон? Разбираемся вместе с экспертами Центра защиты прав СМИ.

Как стимулировать розничные продажи газеты при помощи дизайна

По мнению Сергея Мешавкина, газетный дизайн — это не красивые фоточки, необычные шрифты и золотое сечение, а функциональность — комфорт чтения, доказательность текстов и розничные продажи.

В этом материале — набор картинок «степ бай степ» — по сути, тест на предмет дизайнерской работы по стимулированию розничных продаж на примере реального номера одной районной газеты.

ЖУРНАЛИСТ открывает «КЛУБ БАЙКЕРОВ» (от слова «байка»)

По числу профессиональных легенд, саг и баек журналисты мало кому уступят — разве что рыболовам, охотникам и санитарам психлечебниц. А может, и не уступят? Поделитесь с нами забавными случаями из вашей профессиональной жизни, а мы их опубликуем. ьПриветствуются все форматы и жанры. Свои истории присылайте на почту info@jrnlst.ru с темой «Байка».

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