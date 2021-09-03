Дайджест на выходные #223

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Главная тема сентябрьского номера ЖУРНАЛИСТА — роль и место искусственного интеллекта и прочих высокотехнологичных диковин в нашей профессии. Фантастика фантастикой, а вот в реальной жизни, в повседневной практике ИИ — наш союзник или соперник? Спасут роботы журналистику или погубят ее?

Кроме того, в номере — интервью с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым, советы юриста — что можно и чего нельзя делать журналистам во время выборов, рассказ о том, как работает краудфандинг в журналистике, дискуссия о включении СМИ в реестр иностранных агентов, традиционные рубрики и многое другое.

Цифровая версия уже на сайте.

Чего не стоит делать на медиаплощадках, чтобы потом не тратить нервы на долгие переговоры с техподдержкой? Мы выяснили у экспертов, как подружиться с алгоритмами, и составили список смертных грехов, за которые можно отправиться в бан.

Лакшми Чаудри — создательница индийского сервиса Splainer, который сама называет «новостной рассылкой 2.0». Она рассказывает, как ей удалось запустить бизнес в разгар пандемии, выбрать успешную контент-стратегию и победить информационную апатию.

«Мы охотнее верим информации, которая соответствует нашим убеждениям».

Шеф-редактор подкастов «Бумаги», стажер-исследователь Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ Виктория Взятышева, рассказала, почему люди верят в фейки и как медиа не ввести читателей в заблуждение.

Приглашаем на Деловой форум 2021 в Москве! Успейте подать заявку до 17 сентября.

23 сентября — ежегодный деловой форум СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития».

24 сентября — конференция «Цифровая трансформация региональных медиа».

На форуме и конференции мы обсудим проблемы печатной и цифровой индустрий, потенциал и направления развития российских СМИ, обменяемся успешным опытом по созданию качественного контента. Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на медийный рынок, и дадут практические советы, как выбрать стратегию для своего издания, эффективно работать с современной аудиторией и многое другое.

Издание Axios запустилось в США в 2017 году со слоганом «делать умных людей еще умнее». Основной формат издания, обеспечивший ему успех и ставший отдельным товаром, который компания продает другому бизнесу, — smart brevity, или «умная краткость» по-русски.

Можно ли писать глубокие тексты на серьезные темы, но делать это кратко, в телеграфном стиле? Рассказываем об этом в стиле smart brevity.

В российских реалиях будет не так уж просто отыскать редакцию, в которой робот пишет новости или ведет прямой эфир. Тем не менее алгоритмы проникли в нашу жизнь гораздо глубже, чем можно предположить. Мы прочитали последние научные публикации, посвященные ИИ, и готовы поделиться наиболее интересными находками.

В первой части предлагаются теоретические знания становлении журналистики: ее общественный статус закреплялся через появление этических и правовых норм, института омбудсмена, технологических стандартов, профессиональных союзов и объединений журналистов.

Вторая часть представляет собой этические коллизии с вариантами решений задач от медиаюриста Галины Араповой и федеральных и региональных журналистов.

Учебник не дает правильных ответов на непростые вопросы из журналистской практики, но способствует их поиску.