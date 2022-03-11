Дайджест на выходные #248

Мы трансформируем рубрику «медиаразбор» в формат «в гостях у медиа». Это значит, что мы — физически или виртуально — отправляемся к вам в редакцию и смотрим, как устроены ваши редакционные процессы и какие вы получаете результаты.

Первым гостеприимным хозяином стал Андрей Смеюха — главный редактор «Туапсинских вестей», и мы отправились на Черноморское побережье в поисках интересных редакционных практик.

Подведены итоги Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — женщина!»

17 марта 2022 года в г. Москве в Союзе женщин России состоится церемония награждения победителей конкурса.

Всего на конкурс было представлено 1058 работ из 60 регионов России.

Компетентное жюри конкурса, рассмотрев представленные материалы, определило 7 победителей и 12 лауреатов.

• В номинации «Союз женщин — в действии»

Ирина Игнатова, газета «Владимирские ведомости» (г. Владимир)

• В номинации «Не женское это дело»

Ирина Агафонова, первое областное информагентство (г. Челябинск)

Мадина Хапаева, интернет-портал «Это Кавказ» (Карачаево-Черкесская Республика)

Ирина Чурилина, газета «Магнитогорский рабочий» (Челябинская область)

• В номинации «Преодоление»

Ольга Кожемякина, интернет-издание ПРАВМИР (Московская область)

Марина Ежова, газета «Заволжские степи» (Саратовская область)

Екатерина Варнакова, газета «Родная земля» (Нижегородская область)

• В номинации «Нет предела совершенству»

Регина Максимова, газета «Грани» (Республика Чувашия)

Дарья Парфенова (Ходик), газета «Аргументы и Факты – Регион» (Республика Татарстан)

Ирина Цхададзе, газета «Нефть Приобья» (Ханты-Мансийский АО - Югра)

• В Номинации «Хозяйки села»

Елена Ломакина, газета «Борьба» (Волгоградская область)

Ирина Таравкова, газета «В краю родном» (Липецкая область)

Анна Моисеенко, газета «Хлебороб Алтая» (Алтайский край)

Елена Евстратова, ИД Перегудова (Ростовская область)

• В номинации «Много – не мало»

Эмма Меньшикова, «Липецкая газета» (Липецкая область)

Любовь Шевелева, газета «Далматовский вестник» (Курганская область)

Лилия Харсиева, газета «Ингушетия» (Республика Ингушетия)

• В номинации «И в будни, и в праздники»

Татьяна Саухина, Пресс-служба Федерации профсоюзных организаций Саратовской области (Саратовская область)

• Призами партнеров отмечены победители двух специальных номинаций:

Елена Гусева, газета «Знамя» (Калужская область)

София Сивкова, объединение «Журналистика» (Нижегородская область)

«Первый совет — не идти на журфак. А если вы туда пошли, то стараться работать с первого курса, потому что диплом не будет ни о чем говорить. А если другой человек три года работал в медиа, то у него в разы, в десятки раз больше навыков».

Спросили у опытных журналистов, какие советы они бы дали себе в начале карьеры. В статье — ответы медиаменеджеров и авторов международных изданий.

«Почта России» опровергла приостановку продажи газет и журналов

«Почта России» опровергла приостановку продажи газет и журналов в своих отделениях. Об этом говорится в сообщении компании.

«Видим, что в Telegram-каналах пишут, что «Почта» приостановила продажу газет и журналов в отделениях. Нет, это не так – мы официально это опровергаем. Их продажа продолжается, доставка подписчикам изданий на дом – тоже», – говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о приостановке продажи журналов и газет в отделениях «Почты России».

Продолжаем публиковать истории журналистов о своей жизни и профессии. Эта история фотокорреспондента Юрия Феклистова — о Борисе Ельцине.

Сохранить подписчика в первые сто дней после подписки — задача номер один. Именно столько времени нужно читателю, чтобы понять, готов ли он платить дальше за контент. В этом убежден Дэн Ошински из Inbox Collective, экс-директор по e-mail-рассылкам BuzzFeed и The New Yorker. В его арсенале — 33 способа удержания аудитории с помощью электронной почты.

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*Внесены в реестр СМИ-иноагентов