Дайджест на выходные #266

Как составить портрет целевой аудитории?
Разбираем четыре методики, которые помогут составить портрет целевой аудитории вашего медиа.
Запись вебинара «10 принципов системы мотивации для отдела продаж»
Вебинар ЖУРНАЛИСТА «10 принципов системы мотивации для отдела продаж» прошел 7 июля.
Участники узнали:
• Как удержать лучших продавцов и вдохновлять команду менеджеров на новые победы?
• На чем сейчас важно сделать акценты в системе мотивации?
• Какие уроки с точки зрения мотивации нам стоит извлечь из ковидного и постковидного периода?
Публикуем запись вебинара.
Как поступить на факультет журналистики в 2023 году?
При поступлении на журналистику можно обойти Единый Государственный Экзамен с помощью олимпиад. На сегодняшний день существуют два вида олимпиад: всероссийские и вузовские. Рассказываем, какие льготы дают олимпиады и как к ним готовиться.
7 причин рекламироваться в кризис и чек-лист для подготовки ко встрече с клиентом
Рассказываем, почему важно рекламироваться в кризис и на какие вопросы стоит ответить самому себе, чтобы подготовиться ко встрече с клиентом.
Подборка конкурсов для молодых журналистов
Собрали в подборку состязания, в которых начинающие журналисты смогут показать свои умения и заявить о себе до конца 2022 года.
Подборка полезных сервисов для фотографов
ЖУРНАЛИСТ собрал полезные сервисы для фотографов, которые помогут в работе и улучшат материал.