Дайджест на выходные #266

Как составить портрет целевой аудитории?

Разбираем четыре методики, которые помогут составить портрет целевой аудитории вашего медиа.

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «10 принципов системы мотивации для отдела продаж» прошел 7 июля.

Участники узнали:

• Как удержать лучших продавцов и вдохновлять команду менеджеров на новые победы?

• На чем сейчас важно сделать акценты в системе мотивации?

• Какие уроки с точки зрения мотивации нам стоит извлечь из ковидного и постковидного периода?

Публикуем запись вебинара.

При поступлении на журналистику можно обойти Единый Государственный Экзамен с помощью олимпиад. На сегодняшний день существуют два вида олимпиад: всероссийские и вузовские. Рассказываем, какие льготы дают олимпиады и как к ним готовиться.

Рассказываем, почему важно рекламироваться в кризис и на какие вопросы стоит ответить самому себе, чтобы подготовиться ко встрече с клиентом.

Собрали в подборку состязания, в которых начинающие журналисты смогут показать свои умения и заявить о себе до конца 2022 года.

ЖУРНАЛИСТ собрал полезные сервисы для фотографов, которые помогут в работе и улучшат материал.